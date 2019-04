Las 23 remasterizaciones de videojuegos míticos, ordenadas de peor a mejor

Los remasters son el pan de cada día en nuestra industria. Si creemos que esta es una moda de 2019 deberíamos echar un ojo a todos aquellos lavados de cara para juegos de NES a Game Boy Advance, a los arcades saliendo del mueble y entrando en la consola doméstica, bien censurados visualmente, bien hinchados de opciones, a clásicos de PSX renacidos en GameCube —‘Resident Evil’, ‘Metal Gear Solid’…— o las mil publicaciones reprogramadas de DOS a Mac/Windows cuando muchos aún ni habíamos nacido.

Durante los últimos meses, la plétora de remasterizaciones parece enterrar nuevos lanzamientos en las estanterías. Del desastre con ‘The World Ends With You’ a las agradables visitas por ‘SMT: Strange Journey Redux’ y ‘Onimusha: Warlords’. No en vano nos recordaba el recién estrenado documental ‘Playing Hard’ el miedo al riesgo y la certeza de que el 85% del mercado pop del videojuego está construido sobre franquicias, secuelas de otra secuela. Un remaster entra en el terreno del coste y riesgo mínimo.

Y tampoco olvidemos el rendimiento: durante todo el pasado verano, ‘Crash Bandicoot N-Sane Trilogy’ fue el juego más vendido en UK. Dos meses de podio y haciendo cartera hasta las salvajes 10 millones de copias. De ‘Anthem’ no tenemos cifras pero se rumorea que no ha pasado de los 7 millones.

Por el camino nos hemos tragado con readaptaciones apresuradas, los graves problemas de framerate en ‘Sleeping Dogs’ en PS4 o su mejora a la inversa en ‘Burnout Paradise Remastered’, desde el sinsentido ahora-más-misógino que está por llegar con ‘Catherine: Full Body’ a la magnífica revisión de ‘Dragon’s Crown Pro’.

Aunque no deberíamos percibirlo como tendencia negativa. Decía Frank Zappa en su ‘La verdadera historia’ que las generaciones tienden a acortarse y nuestra memoria adelgaza hasta el punto de colapsar en un movimiento perpetuo. Sí, la nostalgia mercantil perjudica a nuestros bolsillos desmemoriados, pero también brinda la oportunidad de revisitar clásicos a toro hypeado o presentarse a ellos por primera vez con ojos nuevos.

Que la remasterización de ‘Shenmue’ y ‘Shenmue II’ deja bastante que desear es obvio. Sega canceló la reedición buena y limitó el presupuesto a escupir una versión con “texturas HD”. Que sirve de puerta de entrada para quien nunca tuvo una Dreamcast —ni puede adquirirla— y ahora siente curiosidad por este punto cardinal del sandbox, eso siempre es buena señal.

EL ARTE DE REMASTERIZAR

Por si alguien anda perdido, un par de apuntes rápidos para distinguir entre las diversas nomenclaturas:

Remaster: versión de un producto que refiere a cambiar la calidad. A mejor, claro. Calidad de sonido, imagen o ambas. Partiendo del master original, se remodela o retexturiza, se mejora el motor de iluminación o el rendimiento general. Se trata de un cambio estrictamente técnico, ya sea en el escenario, movimientos, mecánicas, HUB o efectos de sonido/banda sonora.

Remake: del inglés “rehacer”, un remake es una versión nueva que puede contener parte o todos los elementos del original —planos, secuencias, música— en aras de actualizarlo, darle un lavado utilizando tecnología actual. Relecturas o reconceptualización, suele abarcar una remasterizacion gráfica, pero también incluye mejoras en las mecánicas del juego que afectan a los modos disponibles, al motor de físicas, o incluso a la narratología del propio juego.

Reboot: más agresivo, es un nuevo comienzo, un reinicio de la saga, conservando elementos icónicos, algunos arcos narrativos y, quizá protagonista, pero alterando el aspecto físico. Se trata de un trabajo que vuelve a poner a cero el contador, un movimiento habitual con franquicias de largo recorrido. En este grupo encaja la retrocontinuidad y la continuidad retroactiva o retcon. Es decir, alterar los hechos pero preservar el núcleo. También incluye, como es obvio, una remasterización gráfica. ‘Doom’ (1993) frente a ‘Doom’ (2016). O el ‘Punch-Out’ de Wii frente al vetusto arcade de 1984.

Port: esa acción que algunos usuarios trolls confunden con apretar un botón. Portear un videojuego de un sistema a otro requiere adaptar el original de forma idéntica del sistema anfitrión al nuevo sistema. Si esta es una traducción idéntica se tratará de un port perfecto. A veces en esta transición también se incorporan cambios menores o mejoras en el framerate, si el lenguaje y sistema facultan la posibilidad, como los ports de Xbox 360 en Xbox One mediante su sistema de compatibilidad. El mismo Doom de 2016 adaptado a Nintendo Switch.

Por último podríamos hablar de los packs, las Edición Juego del Año, edición definitiva esta-vez-sí-que-sí y demases, pero mejor nos centramos: ¿qué es el buen remake? Si el mensaje dice «mejora visual, normalmente limitado a resolución de las texturas, aunque también puede aumentar poligonización», la clave, por tanto, reside en ese “mejorar”. ¿Mejoramos una película en blanco y negro como ‘A Page Of Madness’ (1926) coloreándola? Si me preguntas a mí te diré que no. Altera la percepción ambiental, modificar parte del mensaje o concepto de la obra.

Pero, al otro lado, en Xataka siempre estamos hablando de gráficos, de potencia, de tarjetas mejores y texturas más altas, de 4K y 60fps o, si Stadia quiere, de 8K y 120fps. Es decir, sólo aquel que respete las sensaciones del original pero aúpe sus puntos fuertes puede considerarse un buen remaster. Y, bajo esa premisa, aquí traemos 23. Podrían ser 100, claro, y ya hemos dejado caer en la cabecera algunos candidatos dignos. Pero estos bien valen ese «volver a pasar por caja».

23. WipEout Omega Collection

Aún tratándose de un pack sin novedades —se mantienen los 46 vehículos, 9 modos y 26 circuitos— traducir a 4K y HDR el frenesí de ‘Wipeout HD’ y la expansión ‘HD Fury’ más ‘Wipeout 2048’ (PSVita) siempre es motivo de celebración.

Aunque nuestro residente John Tones liquidó las últimas entregas como juegos «solo para muy cafeteros de las altas velocidades», aún debemos concederles el espacio que merecen entre el verdadero heredero de la dinastía ‘F-Zero’ (‘Thumper’) y los mejores candidatos para bailar trance, house y zapatilla a unos 790 kilómetros por hora. Merece cada céntimo.

22. Ratchet & Clank

Cuando el mismo equipo que desarrolla el original se echa sobre los hombros su propia relectura, dos cosas pueden suceder: que la perspectiva deforme el resultado y este sea un estrepitoso fracaso o, bueno, que se satisfagan los anhelos y esas ideas que no pudieron culminarse.

Tal vez esta metodología no sirva para ‘Funny Games’ (Michael Haneke, 1997 y 2007), pero sí para objetos donde el presupuesto determina el resultado. Este ‘Ratchet & Clank’ es una relectura conceptual, de nuevos puzles y enemigos, de minijuegos y rediseños horizontales. Insomniac Games, con ese estilo de animación Pixar, hizo de este debut el mejor de la saga, el plataformas ideal.

21. Assassins Creed III y Assassin’s Creed Rogue Remastered

Las quejas no se han hecho esperar, pero quien recuerda pagar religiosamente cada extra y otro tanto por ‘Liberation Remastered’ seguramente agradezca esta revisión completa de la tercera entrega, el cisma que separa a los fans.

Con ‘Rogue’ hay poco que decir: si para muchos ‘Black Flag’ fue el cambio más agradecido para una franquicia agotada, ‘Rogue’ nació tarde, en terreno de nadie y sin presupuesto para portear a nueva generación, esclavo de unas máquinas que ni remotamente podían mover lo que tenían encima. Un exceso de ambición que ahora cobra forma y luz como debió en un principio: sacando pecho a 4K y afilando las reglas mecánicas para que este sea el mejor opción para abordar el enésimo apéndice de ‘Assassin’s Creed’.

20. DMC: Definitive Edition + Devil May Cry: HD Collection

El remaster de un reboot. ¿De verdad? Sí, siempre y cuando sumemos la trilogía optimizada en HD. El hermano mayor de ‘Bayonetta’, violencia «stylish!», aún debemos recordarnos que del primer juego ya han pasado 18 añazos.

¿Y qué obtenemos? 1080p/60 fps para un juego que, esta vez sí, los pide a gritos. Filtrado anisotrópico, modo turbo y hardcore, reajuste de parámetros, todos los contenidos descargables —con especial mención a esa campaña extra, La caída de Vergil—. Estas son las novedades que aporta el DMC menos valorado de toda la saga, un travieso ejercicio de estilo obra de Ninja Theory que muchos ni supieron ver.

19. Wonder Boy: The Dragon's Trap

En las antípodas del éxito, si lo comparamos con Mario o Sonic, ‘Wonder Boy’ siempre fue una saga irregular con un protagonista ídem. Remasterizar la tercera entrega no parecía una decisión muy audaz.

De no ser su fórmula: se opta por fondos dibujados a mano —en la línea de ‘Hollow Knight’ o ‘A Boy and His Blob’— y se conserva paso a paso todas las mecánicas y patrones de acción, en esa línea que recuerda a coetáneos como ‘Ducktales’. Resultado: un perfecto juego arcade, la revisión idónea, sin adendas innecesarias.

18. Gears Of War Ultimate Edition

Volvemos a esas aguas internacionales entre el remake y la remasterización. Llámalo X pero juégalo. Es el primer producto de The Coalition, un estudio bajo el paraguas de Microsoft dedicado a cuidar el futuro de la franquicia. Esta fue una especie de prueba de fuego: si lo hacéis bien, podréis seguir haciendo otras cosas.

Como apuntaron en Verge, más que aprobar con nota devuelven a la vida un juego único. Un lifting quitándole 10 años de edad sin arrebatarle vigencia.

17. The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D y Majora’s Mask 3D

‘Wind Waker HD’ no es el remaster bueno sino estos, dos piezas de museo que pueden pasar desapercibidas para manos poco acostumbradas a Nintendo 3DS.

Reconocerás que volver a ‘Ocarina of Time’ y ‘Majora’s’, dos de las entregas clave en la franquicia y, para muchos, dos de los mejores juegos de la historia, es difícil. Es arduo porque, aún echándole paciencia y nostalgia, jugar en N64 es incómodo. Grezzo y Nintendo mejoraron el clásico: el nuevo sistema de guardado, la pesca, las estatuas coleccionables, los tiempos de carga, la fluidez de las animaciones… estas son las versiones que conocen mis hijos.

16. Kingdom Hearts: The Story So Far

A decir verdad, aquí deberíamos hablar de los remasters individuales: ‘Kingdom Hearts HD 1.5’ y ‘2.5’, el remix de ‘358/2 Days’ y ‘Birth by Sleep’ y, por otro lado, las revisiones en HD de ‘Dream Drop Distance’ y ‘0.2 Birth by Sleep’, pero te confesaré una cosa: me cuesta enterarme de la cronología oficial.

Aunque algo es seguro: esta es la mejor forma de tener todo bien vigilado y embutido, el pack ¿definitivo? para cualquier fan de una saga. Y las 200 horas que he volcado aquí han amortizado sobradamente su puesto en este ranking.

15. Gravity Rush Remastered

Seguramente recuerdes los experimentos con gaseosa que hicieron al trasladar algunos juegos a WiiU. La sobremesa de Nintendo se prestaba a experimentar, pero ni los gadgets de Batman ni el menú de ‘Zombi’ pudieron darle sentido.

Algo similar sentí con PSVita jugando al ‘Gravity Rush’ original. Eso y dolor de muñecas. Inventiva y lúcidas mecánicas lastradas por el control. Nada comparable a jugar a 1080p en PS4, con unos joysticks bastante más cómodos y con una navegación de cámara más intuitiva. Esta saga y, más especialmente, este remaster, merece cada loa recibida. En un año donde competía con ‘Odin Sphere Leifthrasir’.

14. Sega Mega Drive Ultimate Collection

A cada poco Sega publica su gran caja de juguetes míticos. En PS3 se llamó como el titular de arriba y en Switch ahora se denomina ‘Sega MegaDrive Classics’. Algunos juegos entran y salen pero si algo ha sabido hacer bien, antes de lanzar su propio hardware “mini” como PlayStation, es publicar estas cajitas de galletas danesas trufadas de delicias.

Jugar de vez en cuando a hitos como ‘Shining Force’ o Gunstar Heroes’ con guardado fácil, control táctil, desafíos extra y una interfaz limpia y cómoda es todo lo que podemos pedir algunos jugadores.

13. Metal Gear HD Collection

Otra habitual en cualquier ranking que se tome en serio. Allá por 2011 los repacks con remasterizaciones eran tan habituales como ahora. En el E3 de 2011 se anunció una colección que se ha colado en casi cualquier las estanterías. Tener ‘MGS 2’, ‘MGS 3’ y una revisión completa de ‘Peace Walker’, especialmente para quien nunca poseyera una PSP, era un caramelo demasiado jugoso. Adaptaciones bajo el sello de BluePoint y el pulgar arriba de Kojima.

Aunque la virtud de esta edición reside en sus pequeños añadidos: los dos primeros juegos lanzados en MSX escondidos como quien esconde ‘Portal’ en la ‘Orange Box’, el libreto con cómic y cronología para entender mejor los acontecimientos, y hasta una app descargable para PS3, que desbloquea información detallada según avanzamos en cada juego.

12. Bully: Anniversary Edition

De la versión ‘Canis Canem Edit’ que algunos jugamos en PS2 a la reedición que ahora estoy terminando en iPad va un planeta —basada en la Scholarship Edition, por cierto—. Un cosmos entero. Y no por las asignaturas, nuevas misiones, mejores gráficos, rebalanceo de dificultad o el episodio navideño. Sino porque se juega mejor. El control táctil responde a lo que se le pide. Así de simple. Parece nacido para este sistema.

11.Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

‘Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy’ no es ‘Spyro: Reignited Trilogy’. Vicarious Visions llevaba un montón de años cumpliendo con encargos de la saga ‘Skylanders’ y, antes de eso, cumpliendo con cualquier capricho de Activision en ‘Guitar Hero’. Han sido, por así decirlo, factoría de adaptar franquicias.

Que Crash, la mascota por derecho propio de PlayStation, salga de su casa y pueda entrar en Switch o Xbox One ya es un factor simbólico poderoso. Pero es que además se trata de una adaptación cuidada. No hay nada dejado al azar. Lo que sí hay, por cierto, es un año entero de trabajo mapeando milímetro a milímetro de los originales para respetarlos y traducir sus éxitos en pleno 2017. No es poco.

10. Borderlands: una Colección muy Guapa

Lo que diferencia a este pack de, por ejemplo, ‘Batman: Return to Arkham’ o ‘BioShock: The Collection’ reside en la intencionalidad. En las ganas de hacer algo mejor que simplemente amontonar los mismos juego en distinta caja. Aquí tenemos la salvaje miríada de DLC’s que salieron publicados tras ‘Borderlands 2’ y la ídem con ‘The Pre-Sequel’.

Tenemos unas mejoras notorias en el aspecto técnico, pero tenemos algo que nos lleva de viaje a locutorios y fondos de recreativos: modo para cuatro jugadores a pantalla partida. Cuatro amigos, cuatro mandos, y sin prestar atención al WiFi, sino al descacharre y la locura. Iron Galaxy Studios (B2) y Armature Studios (Pre-Sequel) hicieron un trabajo muy guapo.

9. Baldur's Gate I y II: Enhanced Edition

Si estás convencido de que ‘Age of Empires HD Edition’ es un simple skin y ‘StarCraft: Remastered’ incorpora escasas mejoras, deberías probar este remaster. A propósito de revisar todos los trabajos de Bioware quedé prendado con dos revisiones que se dejan la piel en acomodar cualquier perfil de jugador, que limpian el menú y optimizan el rendimiento y que incluyen dos de las mejores expansiones de la historia: ‘Throne of Bhaal’, ‘Shadows of Amn’.

8. Yakuza Kiwami 2

Hace algunos años, Toshihiro Nagoshi se propuso ordenar la saga Yakuza, darles un buen repaso y una segunda oportunidad en occidente. Funcionó. A partir de ‘Yakuza 0’ cambiaron las cosas y, con interés renovado, Sega dijo que venga, vamos a ver qué tal. Y no debe ir mal cuando la saga al completo va a ser publicada en PS4, poco a poco.

‘Kiwami 2’ es la coronación de todas estas ambiciones: nuevo motor, el Dragon Engine, nuevos minijuegos, como la gestión del cabaret estrenado en la entrega citada, sistema de clanes revisado, modo foto, cien actividades extra, más capas de texto y ambientación, un control muuuucho más cómodo y un puñado de barrios que crecen en ambición y diseño. Para muchos, el mejor Yakuza.

7. Shadow of the Colossus (PS4)

Me salto las reglas para lo que algunos han llamado remake y otros remaster. Nada que ver con ‘The Ico & Shadow of the Colossus Collection’, esta puesta a punto a cargo de Bluepoint Games es un regalo para fans: nuevas músicas, resolución 4K, compatibilidad HDR, 60 FPS, modo foto y una relectura plano a plano del original donde se conceden hasta algún easter egg clave. Y eso que el equipo ni siquiera contó con el código del original, lo que pone al juego en otra balanza.

6. Resident Evil HD Remaster

Sí, lo que Capcom ha hecho con Resident Evil 2 bien merece el podio de los ejercicios retrospectivos. Pero es que eso es un remake y si merece un puesto es en un listado aparte.

En cambio, esta revisión lleva el nombre que merece y cumple con lo que promete: desde cambios obvios como el salto de panorámico 16:9 —o el original 4:3— o el sonido 5.1 a las optimizaciones de rendimiento, más espacio para objetos, nuevas texturas e iluminación y un par de apuntes nuevos en los puzles.

5. Dark Souls Remastered

Decía Jarkendia que «nadie ha sabido darnos lo mismo que Miyazaki». Así que mejor lo bueno conocido que andar probando desastres como la traslación directa de ‘Dragon’s Dogma’ a consolas de nueva generación.

«From Software logra un framerate estable en la Ciudad Infestada» fue suficiente para lanzarme a comprar esta versión. En Xbox One X no he visto rastro de latencia. ¡Praise the Sun! Lla clave está en los retoques, en esa nueva hoguera junto al herrero Vamos, en ese aumento de jugadores online —de 4 a 6—, en el remapeo de botones o, mejor lo confieso ya, el capricho de volver a pasear por los tejados de Anor Londo sabiendo que esta vez los caballeros negros no me la van a pegar. Spoiler: morí otro montón de veces.

4. FF X/X-2 HD y Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Square Enix ya hizo méritos en el pasado con ese aumentar y completar, ese “limpiar y dar esplendor” de ‘Final Fantasy I & II: Dawn of Souls’ —desarrollado por TOSE— y ‘Final Fantasy Chronicles’ —desarrollado por Squaresoft—. Lo que nos llevamos con estas dos remasterizaciones son beneficio limpio: tiempos de carga mínimos y un control bastante más ágil.

La revisión de XII me ha recordado que esta era una buena entrega, de las mejor diseñadas. Y que aún contaba con margen de mejora. El estudio incluyó un sistema de trabajos, nuevas magias, banda sonora remasterizada con sonido 7.1 y guardado automático. La revisión de X/X-2 quizá no apunta tan alto pero narrativamente sigue siendo una de las entregas más sólidas de una saga que ya ha perdido la cuenta de sí misma.

3. Grand Theft Auto V

A lo mejor no lo recuerdas pero casi seguro que al juego que aún le das caña no tiene nada que ver con el producto que se lanzó en PS3 y Xbox 360.

No existía la primera persona ni las más de 165 canciones extra que engordaron la OST. Hazme caso, vuelve a instalar sus casi 100 GB y echa un ojo comparativo con, qué sé yo, ‘Watch Dogs 2’. Exacto: Rockstar hizo los deberes y tardó “lo que tuviera que tardar” para empujar las ventas. O eso dice su bronce como tercer juego más vendido de todos los tiempos.

2. Grim Fandango HD

Hay quien cree que el trabajo que está haciendo Double Fine Productions es el perfecto ejemplo de remasterización idílica. Y tal vez con ‘Day of the Tentacle’ y ‘Full Throttle’ el cambio no fue tan agresivo, pero en Grim Fandango podemos hablar de perfección formal.

La perfección formal: se nos hace mucho más fácil jugar, sustituyendo el clásico movimiento modo tanque. Pero no eliminan nada. Todo lo que hizo especial al original, incluso los dientes de sierra, siguen ahí si quieres activarlos, en cualquier momento de la partida. Y a cambio, una banda sonora regrabada, los comentarios del equipo revelando cada referencia secreta y la evidencia de que esta aventura gráfica siempre fue una adelantada a su tiempo.

1. Halo: The Master Chief Collection

Hacemos un poco de trampa para comenzar. Porque alguien dijo, con permiso de ‘Rare Replay’ que esta colección ponía sobre la mesa el mejor ratio de valor por cada euro pagado. Yo pagué 10 y a cambio me llevé a 1080p y 60fps las revisiones de ‘Halo: Combat Evolved Anniversary’, la edición Anniversary de ‘Halo2’ —es decir, una versión repleta de extras y todo el archivo de mapas multijugador—, ‘Halo 3’ y ‘Halo 4’.

Un lavado que cubría menús, apartado sonoro y opciones para jugar los originales de principio a fin. Ah, y el acceso a la beta multijugador de ‘Halo 5: Guardians’. Y a la serie Halo: Nightfall. Y, de regalo por algunos bugs, ‘Halo 3 ODST’. Y ‘Halo Reach’, si ya lo habías comprado en digital. ¿Te haces una idea?

