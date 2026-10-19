Es oficial: ya disponibles en España las nuevas tablets de Amazon desde 229,99 euros

Ya os hablamos hace unos días de las nuevas Alexa Tablet de Amazon, aunque en ese momento no estaban disponibles para comprar. Hasta ahora, puesto que hoy, 19 de octubre, es el día de lanzamiento de todas ellas. Hay varias para elegir: la más económica, modelo Amazon Alexta Tablet 8 parte de los 229,99 euros, aunque justo a continuación te contamos más sobre el resto de versiones.

Nueva Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB de RAM, 64 GB, tablet compacta de 8,7″ con pantalla de gran nitidez, batería de larga duración, con Google Play, diseñada para Alexa+, Grafito Hoy en Amazon — 229,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estos son los precios de las distintas versiones de las nuevas tablets de Amazon

Como decimos, son varias las tablets que ha lanzado Amazon en el día de hoy. Junto a la anteriormente citada, tenemos también la Alexa Tablet 11, así como la Alexa Tablet 12 Pro. Junto a estas, hay dos versiones pensadas para niños y, además, una serie de accesorios. Estos son, de forma esquemática, los precios de todos estos nuevos dispositivos y complementos:

Amazon Alexa Tablet 12 Pro : desde 499,99 euros, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La variante con pantalla Nanomatte comienza en 559,99 euros.

: desde 499,99 euros, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La variante con pantalla Nanomatte comienza en 559,99 euros. Amazon Alexa Tablet 11 : desde 329,99 euros, con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

: desde 329,99 euros, con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Amazon Alexa Tablet 8 : desde 229,99 euros, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

: desde 229,99 euros, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Amazon Kids Tablet 11 : desde 329,99 euros con un año de a Kids+ y funda protectora.

: desde 329,99 euros con un año de a Kids+ y funda protectora. Amazon Kids Tablet 8 : desde 229,99 euros con un año de a Kids+ y funda protectora.

: desde 229,99 euros con un año de a Kids+ y funda protectora. Teclado Pro Keyboard: 139,99 euros.

139,99 euros. Lápiz Pro Pen: 84,99 euros.

¿Y cuál elegir? La respuesta a esta pregunta es que depende de tu presupuesto y tus necesidades. El modelo más económico, la Amazon Alexa Tablet 8, es un dispositivo pensado para un uso sencillo como navegar, ver pelis o leer en su pantalla de 8,7 pulgadas (Amazon promete en ella hasta 14 horas de reproducción de vídeo). Para el que busca algo más, como una pantalla mayor de 11 pulgadas o mejor rendimiento, entonces la Amazon Alexa Tablet 11 es más recomendable.

El más ambicioso de estos dispositivos es la Amazon Alexa Tablet 12 Pro, que es la que tiene mejor hardware, pantalla de 12 pulgadas (con 120 Hz) y solo 6,5 milímetros de grosor. Esta, de hecho, tiene una versión con pantalla Nanomatte (pensada para combatir los reflejos). Todas ya están disponibles para comprar con un envío que difiere según el modelo: algunas llegan al día siguiente, mientras que otras tardan un poco más.

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Imágenes | Amazon

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