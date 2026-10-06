El hombre que vende IA al Pentágono se ha comprado 150 km² de Suecia. Nadie tiene muy claro para qué los quiere

Alguien con mucho dinero acaba de hacerse con nada menos que 150 kilómetros cuadrados de bosques y montañas en una remota región de Suecia. El comprador es Alex Karp, cofundador y CEO de Palantir, y la operación ronda los 21 millones de euros. La compra habría podido pasar discretamente fuera de la región hasta que los cazadores locales recibieron un aviso inesperado: los derechos que les permitían cazar allí durante años dejaban de renovarse. La noticia desató una pregunta entre los habitantes de Storsjö Kapell que todavía sigue abierta: qué pretende hacer uno de los empresarios tecnológicos más poderosos.

La compra del terreno. Lo que se sabe es que la operación comprende unas 15.000 hectáreas alrededor de Storsjö Kapell, en el municipio de Berg, una enorme extensión de bosques de montaña y terrenos prácticamente desnudos que pertenecía al grupo forestal sueco SCA.

El comprador formal es Cladonia Skog AB, una sociedad de nueva creación cuyo propietario es Alex Karp, cofundador y CEO de Palantir. El precio habría rondado los 240 millones de coronas suecas, como decíamos, algo más de 21 millones de euros.

La carta. La primera consecuencia visible llegó cuando las asociaciones locales de cazadores fueron informadas a través de una carta de que sus contratos para utilizar parte de esos terrenos no continuarían tras el cambio de propietario. En Suecia, los derechos de caza están vinculados al dueño de la tierra y SCA había permitido durante años que grupos locales cazaran allí, especialmente alces.

La pérdida de esos permisos hizo aflorar el nombre del nuevo propietario y convirtió una operación inmobiliaria en un asunto que empezó a preocupar en Storsjö Kapell.

Alex Karp

La pregunta inevitable. El terreno tiene escaso atractivo para SCA desde un punto de vista estrictamente forestal, ya que buena parte está formada por montañas y bosques, mientras ofrece posibilidades para cazar, esquiar, caminar y disfrutar de la naturaleza.

La aparición de Karp alimentó rápidamente especulaciones sobre otros posibles usos, incluido la posibilidad de levantar un centro de datos relacionado con Palantir. Frente a estos, Cladonia Skog ha rechazado expresamente esa posibilidad en estos momentos y asegura que pretende gestionar la propiedad a largo plazo respetando la naturaleza y las tradiciones suecas. Dicho de otra forma, la gran pregunta sigue en el aire.

Storsjö Kapell

Palantir añade combustible. Qué duda cabe, de fondo hay una realidad ineludible. Karp dirige una compañía tecnológica estrechamente vinculada a gobiernos, ejércitos, servicios de seguridad y cuerpos policiales mediante plataformas capaces de integrar y analizar enormes cantidades de datos. Esa trayectoria explica parte de la atención que ha provocado que su CEO controle ahora una superficie gigantesca en una zona escasamente poblada de Suecia.

UN VISTAZO A...

De hecho, el presidente de la asociación vecinal de Storsjö Kapell, Bo-Göran Lund, resumió la preocupación local alrededor de una cuestión de poder: quien acumula semejante cantidad de dinero y territorio adquiere inevitablemente capacidad de influencia, y para los vecinos la incógnita es cómo piensa utilizarla.

Una relación directa con el Pentágono. El vínculo es contractual y muy estrecho. En julio de 2025, el Ejército de Estados Unidos concedió a Palantir un acuerdo empresarial de hasta 10.000 millones de dólares durante diez años, que consolidaba 75 contratos existentes y permite a la Armada y a otras agencias del Departamento de Defensa comprar sus productos.

Uno de los ejemplos más claros es Maven Smart System, una plataforma que integra información procedente de sensores y utiliza IA para ayudar a identificar objetivos militares. El propio Pentágono explica que puede asistir a soldados en la identificación y ataque de objetivos y en los procesos de autorización y evaluación posteriores; en 2024 el Ejército adjudicó un contrato de 480 millones de dólares para Maven y en 2025 añadió una modificación de 795 millones.

Karp y el apetito por las tierras. Porque la adquisición sueca tampoco sería una excepción dentro de su patrimonio. Karp ha sido relacionado con una propiedad de unas 1.500 hectáreas en Capitol Creek Valley, Colorado, adquirida por unos 120 millones de dólares y que incluía importantes derechos de agua.

Además, es un patrón que parece repetirse. El de las grandes extensiones rurales que se han convertido en un activo cada vez más atractivo para grandes fortunas por su valor financiero, recreativo y medioambiental. Quizás en algo más de cara al futuro.

De momento, siguen siendo bosque. La explicación ofrecida por el entorno del comprador es mucho menos extraordinaria que las especulaciones: se habla de conservación, gestión forestal a largo plazo, esquí, senderismo, caza y otras actividades compatibles con el terreno. Incluso SCA sostiene que esas características recreativas estuvieron entre los principales atractivos de la operación.

Sea como fuere, el misterio nace de la escala, el sector y la identidad del comprador: 150 km² de una región sueca han pasado a manos del multimillonario que dirige Palantir. Que los vecinos hayan descubierto las primeras consecuencias cuando recibieron la carta de que ya no podrían seguir utilizando aquellos bosques como antes no parece el mejor inicio.

Imagen | Bjørn Christian Tørrissen, UK Government, Storsjö Kapell

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