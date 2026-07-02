El Gobierno dice que Palantir es un riesgo para la seguridad nacional. La OTAN, de la que España es socia, la ha puesto al mando de la suya

Moncloa ha empezado a pedir a las empresas públicas que no firmen nuevos contratos con Palantir, según ha adelantado Agustín Marco en El Confidencial. La orden no es oficial ni está por escrito, pero ya se ha llevado por delante un acuerdo con la Guardia Civil y otro con Navantia.

La panorámica. España se suma a Francia, Alemania, Dinamarca y Países Bajos en la desconfianza hacia la empresa de Peter Thiel y Alex Karp. El argumento oficioso es el habitual: no arriesgar información sensible en manos de una empresa estadounidense con vínculos estrechos con la Casa Blanca de Trump.

El veto afecta a Telefónica, Indra, Correos y Navantia, todas ellas bajo el paraguas de la SEPI.

No hay comunicado, ni rueda de prensa, ni nota oficial. Son indicaciones trasladadas internamente a consejos de administración.

En detalle. El contrato que de verdad importa sigue en pie. Defensa firmó con Palantir en 2023 un acuerdo de 16,5 millones de euros para el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y ese contrato caduca en noviembre de este año.

Según El Confidencial, los jefes del Estado Mayor han presionado a Margarita Robles para renovarlo porque no existe alternativa comparable. O Palantir o nadie. La decisión sigue sin tomarse.

El contraste. Mientras Moncloa desliza el veto puertas adentro, la OTAN ha anunciado esta semana que el Maven Smart System de Palantir se convierte en su sistema operativo para la gestión de datos militares.

España es socia de la Alianza y ha tenido que dar el visto bueno a esa decisión, como todos los aliados. Así que ha votado que sí en Bruselas pero ha escogido la dirección opuesta de puertas hacia dentro.

Por qué es importante. El veto no toca lo único que de verdad cuenta: el contrato de Defensa. Todo lo demás (la Guardia Civil y Navantia) eran negociaciones en marcha, pero no relaciones consolidadas. Cortarlas cuesta poco.

Tocar el contrato del CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), en cambio, obligaría a sustituir una herramienta que, según fuentes del propio sector militar, no tiene rival en el mercado. Nuevamente: o Palantir o nadie.

Sí, pero. El gesto tiene un destinatario claro: el gobierno estadounidense. Pedro Sánchez lleva meses sin recibir al embajador estadounidense en Madrid, Benjamín León Jr., y su Ejecutivo ha invertido 115 millones de euros en Openchip y otros 5.000 millones en una gigafactoría de chips como apuesta por la soberanía tecnológica europea.

El veto a Palantir encaja en ese relato. Lo que no encaja tan bien es que ese mismo relato conviva con un contrato de Defensa que nadie se atreve a cancelar.

Y ahora qué. El fin del contrato actual en noviembre pondrá a prueba si esto era señalización o convicción:

Si el contrato del CIFAS se renueva sin hacer mucho ruido, el veto habrá sido un gesto diplomático.

Si se deja caer sin un sustituto equivalente, España se quedará sin la herramienta que sus propios militares consideran insustituible.

La vía de en medio, sustituirlo por tecnología europea o nacional, no existe todavía.

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Imagen destacada | Palantir, Wikimedia Commons