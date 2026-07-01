Inditex y Juan Roig: el 'Dream Team' empresarial repite como la mejor compañía y el directivo mejor valorado de España

Si pensamos en qué empresa española es la mejor valorada, es muy probable que Inditex, Mercadona, Banco Santander o Repsol se encuentren entre las más repetidas. Lo mismo sucede cuando hablamos de los empresarios que las han fundado o directivos que las dirigen. Nombres como el de Amancio Ortega, Juan Roig o Ana Botín son los primeros que nos vienen a la cabeza.

Durante los últimos 25 años, el monitor empresarial de reputación corporativa Merco elabora un ranking con las empresas y directivos mejor valorados del país. En su 26º edición de Merco Empresas la dupla Inditex y Juan Roig han permanecido inamovibles en el podio como empresa y directivo mejor valorado de España.

Inditex, otra vez en lo más alto

Un año más, Inditex encabeza el listado de las 200 compañías con mejor reputación de España. Le siguen muy de cerca Mercadona y Grupo Social Once, que completan un podio que apenas cambia de un año para otro. El estudio de Merco Empresas se elabora en base a 65.000 encuestas, siete evaluaciones y 29 fuentes distintas, según detalla el propio informe de Merco.

De hecho, el top 5 de 2026 no se ha movido ni un puesto frente a la edición de 2025. Pero a partir del sexto lugar sí aparecen cambios. Caixabank asciende dos posiciones con respecto al ranking de 2025 y entra en el top 6.

La aseguradora Mapfre también mejora su valoración, y pasa del décimo al octavo puesto consiguiendo 7111 puntos de los expertos. Coca-Cola, en cambio, pierde cuatro posiciones y cae hasta el décimo lugar. Repsol, Iberdrola, Caixabank, BBVA y Santander completan el top 10 de empresas españolas mejor valoradas.

Juan Roig, ocho años imbatible

En el ranking de líderes sucede algo muy parecido. Juan Roig, presidente de Mercadona, repite como directivo mejor valorado de España por octavo año seguido, según confirma el propio ranking de líderes.

Le siguen muy de cerca Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander. Cierra el top 3 Amancio Ortega, al que le sigue Marta Ortega, fundador y presidenta no ejecutiva del grupo Inditex respectivamente. Este bloque lleva ya varias ediciones sin cambiar de orden, algo poco habitual en un ranking que mide percepción pública y no solo las cifras de un balance de resultados financieros.

A partir del quinto puesto sí hay novedades. Josu Jon Imaz (Repsol) sube al sexto lugar y Pablo Isla (Nestlé) entra en el séptimo. Isidre Fainé y Gonzalo Gortázar (CaixaBank) también escalan posiciones respecto al año anterior. Antonio Huertas (Mapfre) se cuela en el décimo puesto tras subir cinco escalones. Florentino Pérez (Grupo ACS) y María Dolores Dancausa (Bankinter), en cambio, salen del top 10 este año.

Del análisis de este listado de reputación, se pueden extraer dos conclusiones claras. La primera es que tanto Mercadona como Inditex, así como sus directivos y fundadores, son dos ejemplos de éxito empresarial no tanto por sus buenas cifras de crecimiento, sino por haber conseguido conectar con sus clientes, que son los que se tienen en cuenta en este tipo de listados.

Por otro lado, resulta llamativo como la personalidad o la imagen que proyecta un directivo puede situarse incluso por encima de los niveles de percepción de la compañía que dirige. Es decir, que el público reconoce el trabajo de una directiva como Ana Botón situándola en la segunda posición pero, en cambio, Banco Santander no ha conseguido la misma conexión con los usuarios que su presidenta, manteniéndose en la novena posición en el ranking de empresas.

Amancio Ortega, el jefe que ya no manda pero sigue pesando

Amancio Ortega dejó la presidencia ejecutiva de Inditex en 2011 y ni siquiera tiene un cargo directivo en su brazo inversor Pontegadea. Desde entonces vive alejado de los focos en La Coruña. Pero su sombra sigue siendo muy alargada.

Ortega continúa siendo el mayor accionista del grupo, con más del 59% del capital a través de Pontegadea, y cobrará este año un dividendo récord de más de 3.234 millones de euros. Además, sigue siendo el único español entre los diez más ricos del mundo, según la lista Forbes de 2026.

Ortega ya no firma decisiones en el día a día en Inditex, sin embargo, incluso tras su retirada, su nombre continúa ocupando un lugar destacado en el ranking de directivos mejor valorados por el público.

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Imagen | GTRES, Mercadona