Nuevo Dacia Spring, primeras impresiones: si el coche eléctrico para ciudad quiere triunfar necesita un precio como este

Tenemos un nuevo Dacia Spring entre manos. Realmente, hablamos de una revisión en profundidad del coche eléctrico y urbano de la compañía. Una revisión lo suficientemente profunda como para contar con una nueva columna de dirección, un nuevo volante y un nuevo ajuste de la dirección.

Dacia ha querido posicionar su Spring como el coche eléctrico más interesante para quien busca un vehículo (casi) exclusivamente para un uso urbano. En ese ámbito, es muy complicado encontrar rivales que veraderamente puedan hacerle sombra.

Ficha técnica del Dacia Spring



Dacia Spring TIPO DE CARROCERÍA. SUV de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 3.701 mm metros de largo, 1,583 metros de ancho, 1,519 metros de alto y 2,423 metros de distancia entre ejes. MALETERO. 288 litros. POTENCIA MÁXIMA. 65 CV CONSUMO WLTP. Entre 13,5 kWh/100 km y 14,1 kWh/100 km. 225 km de autonomía homologados. DISTINTIVO AMBIENTAL. Cero emisiones. AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). Las exigidas por la Unión Europea. OTROS. Pantalla central de 10 pulgadas. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Cuadro de instrumentos de siete pulgadas. HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. No. eléctrico Sí, versiones de 45 CV y 65. Ambos con batería de 26,8 kW. precio y lanzamiento Ya disponible desde 17.890 euros.

El coche eléctrico asequible más interesante

“El mejor coche eléctrico asequible”. Durante la presentación de este Dacia Spring, la compañía no se ha cansado de repetir que quieren posicionarse como la marca que más ofrece por el menor dinero posible. Y lo cierto es que, dentro del mercado de los vehículos eléctricos más pequeños este de Dacia se ofrece como uno de los más interesantes.

No vamos a descubrir que el Dacia Spring es un coche de lo más sencillo, más propio de la Dacia de hace unos años (aquella de “hace lo mismo que otros coches…”) que la que nos estamos encontrando ahora con el Dacia Duster. Es un coche pensado como aparato de movilidad, puro y duro. Sin florituras pero efectivo.

No es casual que el Dacia Spring represente el 10% de cuota de mercado entre los coches del segmento A, según la compañía, incluidos los modelos con motores de combustión. Estamos ante un segmento abandonado por los fabricantes por sus bajos precios y unos márgenes de beneficios que se han ido estrechando con los años, conforme las exigencias en materia de contaminación y seguridad se han ido elevando.

Para mantener todo dentro de unos parámetros lógicos en precio, el Dacia Spring llega con dos mecánicas muy sencillas. Hay opción de 45 CV y 65 CV pero la batería se mantiene en unos muy escuetos 26,8 kWh. ¿Suficiente? Dacia dice que sí. Según sus datos, un ciudadano medio europeo que posee un coche eléctrico recorre a diario alrededor de 37 kilómetros repartidos en cuatro desplazamientos. El 75% de ellos carga su coche en casa. En ciclo WLTP, son 225 km de autonomía eléctrica.

¿Para qué queremos más si damos por hecho que el Dacia Spring va a ser el segundo coche en una casa? La carga queda limitada a 7 kW en corriente alterna y 30 kW en corriente continua pero como la batería es tan pequeña podemos pasar del 20 al 80% de la misma en 45 minutos.

La idea se mantiene en el interior de este Spring. El coche es una suma de plásticos duros con mucho espacio de carga (hasta 33 litros en su interior que se suman a un maletero de 288 litros). El volante, ahora, se regula en altura y los botones tienen un tacto bueno. Mejor que otros ajustes de su interior, como la pieza donde se ha instalado el mando de la transmisión.

Bajo la pantalla central también cuenta con los mandos físicos justos para el manejo del aire acondicionado, las ventanillas y el botón de activación del modo personalizado de las ayudas ADAS, por lo que se puede desactivar el sonido de la alerta de exceso de velocidad con un solo toque.

El cuadro de mandos es ahora una pantalla de siete pulgadas a color y la central es táctil y de 10 pulgadas. Los menús, a falta de probarlos con mayor profundidad, están bien repartidos, son fáciles de manejar y a las diferentes acciones se accede pulsando botones de gran tamaño. La navegación entre menús carece de florituras visuales pero la fluidez es buena y no se observan tiempos de espera.

La cámara de marcha atrás, sin embargo, es puramente cumplidora. La Unión Europea obliga a contar con una en los paquetes de equipamiento actuales y Dacia se limita a ofrecerla, aunque la calidad de la imagen es mala. Como no puede ser de otra manera, tenemos frenada de emergencia, detector de fatiga o mantenimiento de carril. Aunque no guste a la propia compañía, no queda otra.

En movimiento, el Dacia Spring cumple con lo que se espera de él. Es un vehículo para moverse en un entorno urbano que pueda pisar con seguridad una autopista o autovía. Es decir, que no te deje la sensación de estar vendido ante el resto del tráfico. En la versión de 65 CV, esto se consigue y el coche se mueve con la soltura suficiente para incorporarnos a la carretera con un mínimo de seguridad y, en ciudad, con la agilidad esperada.

Como es de esperar, es aquí donde mejor se comporta. En carretera, cuando se superan los 110 km/h, el ruido aerodinámico se eleva y el confort de marcha se reduce. En una urbe, donde esto lo vamos a pasar por alto, debe primar la facilidad para maniobrar y su capacidad para moverse entre el tráfico. Aquí, el Dacia Spring cumple con nota, con una dirección que podría llevarse con una sola mano.

Queda la duda de si los 45 CV son suficientes para mover la opción más básica que, además, tampoco cuenta con pantalla central táctil y lo fía todo al teléfono móvil (con adaptador para su instalación incluido).

En Dacia, sin embargo, no deben estar muy preocupados por esto. Entre la versión con motor de 45 CV y la de 65 CV apenas hay mil euros de diferencia. La misma distancia entre la “básica” de 65 y la superior, que añade compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y múltiples detalles estéticos en el exterior, como paragolpes específicos o la palabra Spring en el pilar C.

¿De cuánto dinero estamos hablando? El modelo básico del Dacia Spring (45 CV) se venderá desde 17.890 euros. Por 18.890 euros se eleva la potencia mecánica hasta los 65 CV y, ya en 19.890 euros, tendremos también las chucherías estéticas y en conectividad arriba comentadas.

Todo esto, por supuesto, es susceptible de recibir el Plan MOVES III y, por tanto, de descontar otros 7.000 euros a la compra. Ayuda que, además, Dacia adelanta porque los plazos para cobrar la misma se están yendo a los 18 meses o por encima. Y a la que se le puede sumar la desgravación en la declaración de la renta.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible encontrar un Dacia Spring por debajo de 10.000 euros. Y no es difícil encontrarlo por menos de 15.000 euros. Si el concepto nos encaja (segundo coche para movernos por ciudad en formato eléctrico), la propuesta es muy difícil de igualar.

