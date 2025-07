Llevo años durmiendo mal, así que he probado unos "auriculares para dormir". No han sido lo que esperaba

Llevo años durmiendo regular tirando a mal. Los culpables clásicos están descartados: no ceno tarde ni de forma copiosa, no bebo alcohol, no tomo cafeína, hago deporte, no abuso del móvil justo antes de ir a la cama... Simplemente a veces me cuesta quedarme dormido y otras me despierto en varios momentos durante la noche.

Así que he querido probar algo distinto, ya puestos: unos auriculares específicos para dormir, un concepto que lleva unos años con nosotros y a cuyo carro se suben cada vez más fabricantes.

En mi caso he probado los Soundcore Sleep A20 de Anker. Veamos qué tal.

Lo que son y lo que prometen

Los Sleep A20 son auriculares inalámbricos diseñados exclusivamente para el sueño.

Lo primero por lo que llaman la atención: son enanos.

Lo segundo: son ligerísimos.

Lo tercero: su perfil es bajísimo, no sobresalen del oído.

La caja cerrada. Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

Además vienen con varias puntas de silicona y "alas" para ajustarlo, algo especialmente importante en unos bichos que vamos a llevar durmiendo durante horas.

Lo importante es que no son solo auriculares: su aplicación incluye varios sonidos ambientales, seguimiento del sueño y funciones específicas para la noche. Pueden funcionar en dos modos:

Modo Bluetooth para reproducir cualquier sonido desde nuestro móvil. Modo Sueño con sonidos almacenados en local en los auriculares.

El experimento

La primera noche fue de adaptación. Nunca en mi vida había dormido con un auricular puesto. Además, suelo dormir de lado. Me pareció poco probable que un auricular no me molestaste. Minipunto para estos, porque enseguida olvidé que los llevaba puestos.

El diseño plano y el material suave, gomoso, flexible, hicieron que al apoyar la cabeza apenas notara presión adicional. Cero problema.

No sobresalen prácticamente nada. Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

Luego estaba el tema de qué escuchar. Puestos a probar, dejé que la aplicación me sorprendiera con sus propias propuestas, que llaman "ondas cerebrales con IA" creadas específicamente para ayudarnos a conciliar el sueño.

Podemos escoger si escucharlas solo durante un rato, solo hasta que nos quedemos dormidos o toda la noche. Probé las tres:

Solo durante un rato: da lo que promete. Si marcamos 45 minutos, a los 45 minutos dejará de sonar. Solo hasta que nos quedemos dormidos: lo mismo, detectando el momento en que caemos. Toda la noche: a qué mala hora. El sonido me hizo despertarme un par de veces, algo desorientado por él.

Quizás sea una cuestión personal y haya gente que tenga un sueño reparador con los auriculares sonando durante toda la noche. No es mi caso y aconsejo fijar el temporizador de forma generosa para asegurarnos de que se producirá el apagado.

Los yay y los nay

Hay cuatro elementos que funcionan realmente bien aquí:

Comodidad excepcional. Nunca han sido una molestia. Son suaves y con el perfil bajo no se notan ni durmiendo de lado, como suelo alternar. Batería espectacular. 14 horas en modo Sueño es algo que jamás podré comprobar por mí mismo. Tras siete horas de uso nocturno, al despertar aún tenían cerca del 50% restante. Bloqueo de ruido pasivo. Sin cancelación activa, pero con las puntas correctas aíslan sorprendentemente bien. Razonable, al menos. Seguimiento del sueño útil. La aplicación registra fases de sueño, número de vueltas en la cama y posición preferida. Hay bastante correlación con lo que dice mi Garmin sobre duración y fases.

Y luego hay otros cuatro elementos donde fallan.

Audio mediocre. Que nadie espere calidad audiófila. Tampoco es la vocación de estos auriculares. El sonido es funcional, la música carece de profundidad y calidez. Sonidos pregrabados muy limitados. Hay cierta variedad, pero muchos suenan comprimidos y artificiales. Los más efectivos son los ruidos de color (blanco, marrón, rosa). Aplicación falluta. Me dice que dormí 16 horas cuando la realidad es que a las siete horas me los quité y los dejé en la mesilla. Debería entender que absoluta inmovilidad durante nueve horas no puede equivale a sueño profundísimo. Además, no es muy intuitiva a la hora de aplicar un modo u otro. Controles táctiles problemáticos. En la oscuridad es fácil activar alguna función accidentalmente.

Sobre la aplicación falluta, ahí va un ejemplo. Llevo sin dormir 11 horas posiblemente desde el día antes de mi nacimiento. Esa falta de lógica en la detección es un punto negativo. Sí se aprecia lo mucho que me muevo durante la noche: mi mujer dice que 16 giros le parece una cifra bastante razonable.

Los datos que recoge la aplicación. Imagen: Mockuuups Studio, Xataka.

También atina que solo soy capaz de dormir de lado, y he cuantificado lo que ya imaginaba: suelo dormir más hacia el lado del borde.

El veredicto final

La gran pregunta con estos auriculares es si realmente ayudan a dormir mejor. La respuesta, en mi experiencia, es que no. No noté diferencias entre las noches con ellos sonando antes de dormir y las noches sin ellos.

Pensé que el enfoque científico de los sonidos pregrabados inducirían mejor al sueño, pero no ha sido así. Mis datos del Garmin, conmigo cada noche, indican unos patrones muy similares con ellos y sin ellos. Y algo peores cuando probé a llevarlos sonando toda la noche, como dije antes.

A 150 euros no son baratos, pero sí les veo un público objetivo claro: la gente que necesita quedarse dormida escuchando algo. Para eso no creo que haya opciones mucho mejores por el perfil bajo y la comodidad nocturna.

Y sin molestar a la pareja de cama, si la hay. Ahí veo un sentido evidente.

Pero para quienes no dormimos de maravilla y buscamos aliados de cualquier tipo para quedarnos dormidos, y no para simplemente apurar un podcast de true crime hasta que caigamos redondos, al menos en mi experiencia, estos auriculares no hacen milagros.

Soundcore Sleep A20 de Anker, Auriculares para Dormir con Bloqueo de Ruido, Diseño Pequeño para Personas Que Duermen de Lado, 80 Horas de Autonomía, Bluetooth 5.3, Monitor del Sueño, Alarma Personal 119,99 € Amazon whatsapp facebook twitter

En Xataka | Cuatro expertos explican cómo es en realidad tener una buena noche de sueño: dormir "de un tirón” es un mito

Imagen destacada | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Anker. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.