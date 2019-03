Comienza la era de los supercomputadores a exaescala: así es como 'Aurora' promete romper la barrera del exaFLOP

Intel y el Departamento de Energía de los EEUU han anunciado que construirán el primer supercomputador en superar la barrera del exaFLOP en los Estados Unidos. El sistema será construido por el Laboratorio Nacional de Argonne, en Chicago y su nombre es 'Aurora'.

La prestigiosa lista Top500 publica dos veces al año los supercomputadores más potentes del mundo. En la última versión, que data de noviembre de 2018, el ranking está encabezado por Summit, el supercomputador de IBM, NVIDIA y los Estados Unidos con una potencia pico de 200 petaflops. Sin embargo China tiene una presencia muy destacada y ya han dado a conocer varios prototipos para alcanzar la exaescala, aquel rango con máquinas con una capacidad de más de 1.000 petaflops.

Rick Perry, Secretario de Energía de los EEUU, anunció esta semana una inversión de 500 millones de dólares para construir junto a Intel y Cray Computing, el supercomputador Aurora. Una máquina que para 2021 debería conseguir el objetivo fijado de superar el exaFLOP de potencia.

Según el secretario estadounidense: "Aurora y la próxima generación de supercomputadoras a exascala aplicarán las tecnologías HPC y de IA en áreas como la investigación del cáncer, el modelado climático y los tratamientos de salud para veteranos. Los innovadores avances que se harán con esta exascala tendrán un impacto increíblemente significativo en nuestra sociedad".

Imagine computer so powerful that it can simulate every activity of a cancer cell with such accuracy that we can effectively cure it. #Aurora2021 #exascale #BuiltforAI pic.twitter.com/vdjVJgYqPY