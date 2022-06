Así vigilo a mi mascota: esto es lo que usan los editores de Xataka

Cuando estamos en casa nuestras mascotas están (más o menos) bajo control pero, ¿qué pasa cuando nos vamos? Se abre un mundo que explorar: el sofá al que no pueden subirse, esa habitación prohibida, nuestra adorada planta que no deberían mutilar...en Xataka nos gusta la tecnología y también la usamos para vigilar a nuestros amados peludos: estos son los dispositivos que usamos los editores de Xataka para vigilar a nuestras mascotas.

Amparo babiloni

"Para vigilar a los gatos cuando no estoy en casa uso la Yi Camera 1080 (26 euros). La tengo colocada en su habitación (sí, mis gatos tienen una habitación propia, ¿qué pasa?) de forma que veo tanto los comederos como el bebedero y también la ventana por donde salen al patio.

No es la solución ideal porque el 99% del tiempo que me conecto, no los veo, pero me viene bien para comprobar si les queda comida.

Como tiene micro, si les hablo suelen acudir a la habitación a buscarme, aunque no lo hago mucho porque se estresan."

Álvaro García

"Por suerte, Toby se porta tan bien que no me hace falta vigilarle cuando se queda solo. Por eso, cuando perdí en una mudanza mi cámara TP-Link TAPO (25,49 euros) no opté por ninguna otra y fié todo a la cámara de fotos que viene con mi alarma de seguridad.

Cámara de la que, por cierto, no se especifica modelo o detalles como la resolución, aunque puedo asegurar que es una resolución excesivamente baja.

Eso sí, muy buen angular como no se podía esperar menos de una cámara de seguridad.

Desgraciadamente, esto de ofrecer cámaras de muy baja resolución es algo demasiado común entre las compañías de seguridad. En mi experiencia y la de otros conocidos, creo tener el derecho de exigir mejoras en estas cámaras para que no solo salvaguarden nuestro hogar, que es el fin principal de estos servicios, sino que puedan servir como un extra para poder vigilar en todo momento a nuestra mascota cuando tenemos que dejarles al cargo de la casa. "

Lady Fitness

"Resulta que hemos estado dando unas clases con una educadora canina porque Kira a veces ladraba cuando se quedaba sola en casa, y sobre todo queríamos saber si le pasaba algo a ella: si tenía ansiedad por separación o algo similar.

Ella está perfecta, solo que si oye ruido al otro lado de la puerta, pues ladra, especialmente si son perritos bajando por las escaleras.

El caso es que una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es grabarla cuando se queda sola en casa, y para ello lo que hice fui usar mi iPad Pro.

Bajé la resolución al máximo para aprovechar bien la capacidad del iPad y lo dejo grabando desde una mesa en la que se ve todo el salón para visualizarlo después. Como también graba sonido, pudimos darnos cuenta de que realmente lo que hace es “responder” a los ruidos que escucha.

Otra de las cosas que nos ha funcionado muy bien, aunque no es específicamente para “vigilar” es dejarle puesto ruido blanco en un Echo Dot (27 euros).

Solo tienes que descargar la skill en el Echo y ponerla en marcha a través de la voz o desde el móvil. La idea es crear una especie de “habitación de vacío” que actúe como “frontera” entre el salón, que es donde se suele quedar Kira, y la puerta de entrada.

Nosotros tenemos una puerta que aísla el hall, así que la dejamos cerrada y con el Echo Dot allí puesto con el ruido blanco, y la verdad es que la relaja mucho y se queda tan tranquila dentro de casa. Algo ladra porque es un perro (duh XDD), pero mucho menos que antes; así que misión cumplida!"

César Muela

"Desde que adopté a mi perro hace casi dos años he utilizado esta cámara de TP-Link (28 euros) para vigilar qué pasa en casa las pocas veces que se tiene que quedar solo. Por los 28 euros que me costó en su día me ha dado muchísima tranquilidad en todo este tiempo.

Puedo ver en todo momento la imagen en tiempo real desde el móvil a través de la app Tapo. Además, como es 360º, puedo girarla tanto a los lados como hacia arriba o abajo, así que yo la coloqué en un sitio alto para tener más visibilidad de varias estancias en casa.

Incluso puedo hablar desde el móvil y que él me escuche desde el altavoz de la cámara, aunque esto lo he hecho pocas veces porque el pobre no termina de entender dónde estoy (he de confesar que lo he hecho más veces como broma a amigos o familiares que con él).

Tiene también visión nocturna, modo privacidad para que no grabe cuando quieras, y la opción de suscribirte a un servicio de almacenamiento en la nube durante 30 días, que a efectos prácticos te sirve también como cámara de vigilancia en general (aunque no esté conectada con la policía como las que te suelen ofrecer las empresas especializadas en alarmas).

Otra cosa útil: me llega una notificación al móvil siempre que haya movimiento en la parte en la que está enfocando.

Un día me llevé un buen susto con esto porque no había nadie en casa. Resultó ser la sombra de unas sábanas que había tendido la vecina de arriba, pero estuve a punto de llamar a Iker Jiménez.Por este precio poco más se le puede pedir a la camarita, la verdad."

Eva Rodríguez de Luis

"Aunque no soy gran fan de poner cámaras en casa (ahora mismo tengo un Echo Show 15 con la cámara permanentemente cerrada, pero sería lo que usaría si me viera actualmente en esa situación), cuando operamos a Lola el año pasado el veterinario nos impuso una restricción para su recuperación: que se moviese lo menos posible.

Cuando estaba en casa no había problema, pero la cosa cambiaba al marcharme. Para evitar que se subiera al sofá montaba el siguiente dispositivo: colocaba dos sillas encima, le ponía a Lola el collar isabelino para evitar que se lamiese y al mismo tiempo entorpecer su agilidad y también monté dos cámaras al lado del sofá para constatar que no se subía. Así, seguro que no se sube. Ja.

Las dos cámaras en cuestión las tenía por casa, de una comparativa para Xataka, así que no las elegí yo: la compactísima D-Link DCS-8000LHV2 (53 euros) la coloqué fija en el salón y la Xiaomi Mi Home Security Camera 360 (34 euros) la iba trasladando, ya que al ser una cámara 360 me ofrecía un campo de visión mayor. En cualquier caso y aunque la calidad de imagen no era para tirar cohetes (HD), en este escenario de uso cumplían a la perfección, destacando su modo noche. Si tuviera que recomendar alguna, la de Xiaomi me parece muy apañada para lo que cuesta.

Sobre estas líneas puede verse el documento gráfico de su maldita habilidad para colocarse entre las sillas. Eso sí, como ambas tienen audio bidireccional, tenía que pegarle un grito. Me daba pena asustarla, pero conseguí disuadirla de su placer. Ahora Lola ya no está, pero sus travesuras e infinito amor siempre quedará."

María González

Tengo tres gatos, a cual más peculiar: uno abre puertas, otro cierra puertas, a veces se encierran ellos mismos en armarios o habitaciones, a veces deciden volcar el agua... Por eso a lo largo del tiempo he ido comprando cámaras para tenerles controlados cuando estoy de viaje.

Comencé con una Nest IQ Cam (349 euros), ya que hice la review para Xataka hace unos años y me gustó la calidad de imagen que ofrecía sobre todo por las noches, aunque el reconocimiento de mascotas directamente no funciona. Sí que reconoce bien las caras y es capaz de avisarme por ejemplo cuando llega alguien a mi casa a revisar a mis gatos cuando yo no estoy, o cuando suena algún ruido (timbre, mis gatos tirando algo al suelo...).

A esa Nest IQ Cam le añadí dos Nest Cam Indoor (123 euros), porque al final la IQ Cam es más cara por las funciones "inteligentes" que ofrece pero tampoco como digo en mi experiencia funcionan tan bien. Las Cam Indoor tienen calidad de sobra para lo que yo quiero y son más baratas. Una la tengo controlando los areneros y la otra la fuente de agua. Sí, sé que puede parecer un gran despliegue, pero de nuevo, no conocéis las que son capaces de montar mis tres peludillos.

Como cosas malas, y por lo que hoy en día quizá si empezara de todo me decidiera por otro ecosistema, es la parte de la suscripción. Nest ha cambiado ya varias veces los planes, hasta tal punto que ya ni sé cuál es el actual, y para poder ver el histórico de vídeo te hace pagar una suscripción de 10 euros al mes.

Como cosas buenas, la calidad de las imágenes (tanto de día como de noche) y la fiabilidad de la app y de sus servicios de grabación. Aunque, todo sea dicho, la app ya no va tan bien como iba en un inicio, no entiendo muy bien la razón.

De empezar ahora mismo y de no querer algo tan sofisticado, posiblemente optaría por una TP-Link TAPO (25 euros). La usan varios familiares míos con mascotas y funciona razonablemente bien, no tiene la misma calidad de imagen pero es más barata y además sin suscripción."

