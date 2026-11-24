Nvidia es una compañía estadounidense. Jensen Huang la fundó en 1993, en Fremont (California), junto a los ingenieros eléctricos Chris Malachowsky y Curtis Priem. Sin embargo, si miramos más allá de sus raíces estadounidenses nos daremos cuenta de que tiene unos vínculos muy profundos con Taiwán. Huang nació en Tainan, una ciudad alojada al sur de esta isla. Emigró a EEUU durante su infancia, pero nunca ha perdido sus vínculos con su lugar de origen.

Allí lo adoran. Cada vez que pisa suelo taiwanés los medios de comunicación locales y los ciudadanos lo aclaman casi como si fuese un héroe nacional. De hecho, en cierto sentido lo es. Procede de allí y se ha consolidado como uno de los principales artífices de la revolución de la inteligencia artificial (IA) en la que estamos sumidos. Como cabía esperar, su regreso a Nvidia ha sido celebrado en Taiwán por todo lo alto. Algunos empresarios locales no han dudado en organizar celebraciones en el rascacielos Taipei 101 con mensajes de apoyo explícito a Jensen Huang.

En cualquier caso, el vínculo que sostiene el cofundador de Nvidia con Taiwán desde un punto de vista estrictamente profesional está apegado a TSMC. La relación de estas dos compañías comenzó hace casi tres décadas, y la Nvidia actual no se entiende sin TSMC. Los ingenieros de Nvidia diseñan los circuitos integrados con los que compite tanto en el mercado de la IA como en el del hardware para videojuegos, pero esos chips los fabrica TSMC. De hecho, Jensen Huang ha reconocido públicamente que Nvidia no existiría sin TSMC.

El ecosistema industrial taiwanés es esencial para Nvidia

En 1998 Nvidia estuvo a punto de entrar en bancarrota. La rivalidad que sostenían los fabricantes de chips gráficos durante la década de los 90 del siglo pasado y la primera década del actual acabó con muchos de ellos. Solo la compañía liderada por Jensen Huang sobrevivió en una industria saturada y que aún pecaba de una evidente inmadurez. Durante la segunda mitad de la década de los 90 competían entre 80 y 100 empresas en el mercado de los gráficos para PC.

Algunas de ellas eran muy conocidas por los usuarios, como Matrox, 3dfx Interactive, S3 Graphics, ATI Technologies, Hercules, Cirrus Logic, Intel, Trident, Number Nine Visual Technology o Rendition, mientras que otras peleaban para abrirse paso en un mercado cuyo tamaño era en esa época mucho menor que el actual. Solo Nvidia ha sobrevivido por un motivo: es la única compañía de todas las que he mencionado hasta ahora en este artículo que sigue siendo tal y como era en aquella época.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

La alianza de Nvidia y TSMC se ha erigido durante décadas sobre la relación de amistad y confianza que sostienen sus fundadores, Jensen Huang y Morris Chang

La mayor parte ya no existe, y las que perduran bien han sido compradas por otras compañías, como ATI Technologies, bien han tenido una presencia inestable en el mercado del hardware gráfico para PC y han vivido de otros negocios, como Intel. En 1998, TSMC, que ya entonces fabricaba los chips de Nvidia, se topó con un problema de producción. Esta última compañía se estaba quedando sin dinero, pero Jensen Huang reaccionó y convenció a tres de los fabricantes de tarjetas gráficas para PC con los que trabajaba de que les interesaba prestarle dinero.

La alianza de Nvidia y TSMC se ha erigido durante décadas sobre la relación de amistad y confianza que sostienen sus fundadores, Jensen Huang y Morris Chang. Hoy Nvidia es el mayor cliente de TSMC, y muchas otras empresas taiwanesas se están alimentando de esta alianza debido a que forman parte del ecosistema industrial que sostiene la cadena de suministro de TSMC. Cuando Jensen Huang presentó su dimisión hace doce días muchos empresarios taiwaneses se mostraron inquietos ante la posibilidad de que un cambio en la cúpula directiva de Nvidia desestabilizase las relaciones que habían construido durante años.

Pero este escenario se ha evaporado. El regreso de Huang al liderazgo de la compañía ha devuelto la estabilidad no solo a los empresarios de Taiwán, sino también a los mercados de valores. Y, ante todo, este suceso nos recuerda que la revolución de la IA se está pergeñando en gran medida en un territorio situado en uno de los puntos más sensibles del tablero geopolítico internacional.

Imagen | Presidencia de Taiwán

Más información | Reuters

En Xataka | El regreso de Jensen Huang es una victoria para los accionistas, aunque también abre un precedente peligroso