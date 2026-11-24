Alemán y fabricado en Europa. El premio a mejor coche eléctrico en los premios Xataka Verisure 2026 se lo llevó el BMW i3, la berlina eléctrica de los germanos y uno de los coches más importantes de su historia reciente. La marca de Baviera rompe el dominio de BYD que con el Seal U y el Dolphin Surf había conseguido alzarse con los dos últimos galardones.

Entre los contendientes teníamos una competencia muy dura. El Volvo EX60 que quiere volver a dar un impulso a las ventas eléctricas de la compañía, el Toyota C-HR+ como el primer graan superventas eléctricos de la firma nipona y los más que interesantes Hyundai Ioniq 3 y Renault Twingo E-Tech, especialmente para quienes no rechazan el estilo en un coche pequeño y urbano.

Sin embargo, fue el BYD Atto 3 EVO quien se hizo con el tercer premio. Puede parecer que este SUV chino es una actualización más pero nada más lejos de la realidad. Es una muestra de cómo China funciona a otro ritmo y mejora coches en tiempo récord.

Cuando llegó al mercado el primer BYD Atto 3 lo hizo con una betría de 60 kWh (algo justa como coche principal) y una recarga de 88 kW. La actualización eleva la capacidad a 74 kWh pero, sobre todo, eleva la potencia de carga a 220 kW gracias a su plataforma de 800 voltios. Es un salto tan cualitativo que ahora, sí o sí, es un coche recomendable para una familia. De hecho, el mercado lo está recompensando, colándose varios meses entre los 10 eléctricos más vendidos de España, según Anfac.

Aunque para ventas el Tesla Model 3, el coche eléctrico estadounidense se hizo con el segundo puesto a mejor coche eléctrico del año con su versión Tracción Trasera. Decíamos en marzo que esta versión es el Tesla Model 3 más recomendable porque nadie le gana en la relación autonomía/precio. Con un consumo homologado de apenas 13 kWh/100 km consigue sacar 534 kilómetros de autonomía según ciclo WLTP y una potencia de carga máxima de 175 kW.

Teniendo en cuenta que parte de 36.990 euros, hay pocos coches en el mercado que puedan hacerle frente en este sentido. Además, tiene todos los alicientes propios de Tesla: actualizaciones constantes (la última introdujo a Grok como asistente) y el mejor ecosistema de carga. Es la opción más sencilla pero si buscas un buen comportamiento y ahorrar en el día a día, no se nos ocurre una alternativa mejor.

Sin embargo no todo es dar el máximo de kilómetros por el menor precio. Así, el jurado de los premios este año ha elevado al BMW i3 a la primera posición. Es la primera gran apuesta de los germanos por electrificar su mítica berlina, con plataforma independiente incluida y un diseño que rompe con todo lo anterior son los principales argumentos del que se ha convertido en el galardonado como mejor mejor coche eléctrico del año.

El premio llega, además, 10 años después de que BMW también consiguiera este mismo galardón. Paradójicamente, también con el BMW i3. Aunque en aquella ocasión, era un coche muy diferente.

Por qué el BMW i3 es el mejor coche eléctrico en los premios Xataka Verisure 2026

Aunque no lo parezca, hace ya mucho tiempo que BMW se tomó el coche eléctrico en serio. El BMW i3 original fue un coche avanzado a su tiempo, una suerte de monovolumen urbano con un chasis de aluminio y una dinámica sorprendentemente buena para un vehículo de sus características. Aquellos años también sorprendió con el BMW i8, un superdeportivo eléctrico que contaba con tecnología de rango extendido y que sigue girando cabezas a su paso.

Con el tiempo, BMW fue electrificando su gama, embutiendo baterías en coches que fueron planteados como vehículos de combustión. Pero poco a poco fue metiendo dinero en una hucha. Esa hucha acumuló 10.000 millones de euros y ha sido el pasaporte de la compañía para entrar en un nuevo camino, adentrándose en un terreno que para muchos era poco menos que desconocido.

Esos 10.000 millones de euros son los que han dado vida a la Neue Klasse, una plataforma diseñada específicamente para coches eléctricos. Esta nueva "caja" para sus coches no sólo maximiza el espacio para los pasajeros o acoge las baterías de manera más eficiente, también es una apuesta por digitalizar al completo el vehículo. Se ha repensado quién controla el coche y cómo lo hace. Así, los coches salidos de la Neue Klasse tienen cuatro cerebros dedicados a diferentes funciones, desde la dinámica del vehículo al control absoluto del sistema de infoentretenimiento. Todos los detalles los tienes en este artículo.

Cuando BMW apostó por el nombre Neue Klasse no lo hizo de manera casual. Este fue el nombre que dio vida a una nueva historia dentro de la propia compañía y el que terminó de parir al primer BMW Serie 3 tal y como lo conocemos. Los tiempos han cambiado y ahora, con la preferencia por el mercado SUV, el primer coche de esta reestrenada Neue Klasse fue el BMW iX3, un coche que ya nos sorprendió por su capacidad para combinar eficiencia con dinamismo. Un coche que, de hecho, estuvo cerca de hacerse con el premio a mejor coche eléctrico también el año pasado.

Esta vez, el salto definitivo a un BMW Serie 3 eléctrico, lo que conocemos como el nuevo BMW i3 sí ha conseguido este galardón. El coche cuenta con todos los beneficios que ya hemos visto en el SUV eléctrico pero suma las virtudes propias de una carrocería más baja y una superficie central más pequeña. ¿En qué se traduce esto? En una autonomía de 912 kilómetros y un consumo homologado de 13,4 kWh. Con una potencia de carga máxima de 400 kW que promete pasar del 10 al 80% de la capacidad de la batería en 21 minutos (unos 700 kilómetros homologados), no hay razón ya para no dar el salto al coche eléctrico.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

Sobre todo porque este BMW i3 tiene un precio lógico dentro de la gama. La única versión que actualmente está disponible cuesta de partida 63.900 euros antes de los descuentos que pueda incluir la marca durante la venta. Hay versiones de gasolina de 156 CV (desde 49.100 euros) y 211 CV (desde 54.100 euros) pero ambas están lejísimos de los 469 CV que ofrece la versión del BMW i3 que ahora mismo vende la compañía.

Hay que tener en cuenta que tienen que llegar versiones más "racionales" de la berlina eléctrica en los próximos meses y años, opciones con menos potencia y una batería un poco más pequeña (ahora mismo sus 108,7 kWh están entre las mayores capacidades del mercado) pero presumiblemente seguirá superando ampliamente los 400 o 500 kilómetros de autonomía eléctrica en una autopista.

Con todo esto en mente, es muy complicado no recomendar a alguien la versión eléctrica por delante de la de combustión. Sobre todo porque, además, con este nuevo BMW i3 te llevas el primer adelanto de lo que será el futuro de la compañía. Porque, como decíamos, esta Neue Klasse es una revolución en las entrañas del coche pero también en lo que vemos y tocamos.

Tanto el interior del BMW iX3 como el del i3 giran alrededor de una nueva disposición donde el gran protagonista es el Panoramic Vision. Esta tira en la zona baja del parabrisas está conformada por dos pequeñas pantallas en las que se muestran hasta seis widgets personalizables para acompañar a la información del Head-Up Display y de la pantalla central.

Esta última, a pesar de sus 17,9 pulgadas, queda relegada a un segundo plano porque ergonómicamente el coche está pensado para que la utilices com un añadido al sistema de infoentretenimiento en parado. Y es que nuestro primer contacto con esta nueva disposición nos quitó cualquier duda que pudiéramos tener sobre su facilidad de uso o la conveniencia de llenar el interior de paneles a diferentes alturas y de distintos tamaños.

A esto se suma un nuevo volante con mandos táctiles que nos ha dado muy buena impresión cuando lo hemos tenido entre manos y que, de forma sorprendente, no hemos tenido ninguna pulsación fantasma al utilizarlo. En parte porque el coche entiende por dónde nos estamos moviendo y activa o desactiva las funciones que tenemos disponibles en cada momento.

El BMW i3 es clave para la compañía durante los próximos años. El Serie 3 ya fue un coche que modernizó la marca con esa famosa Neue Klasse, ahora el BMW i3 viene para jugar ese mismo papel, para confirmar que estamos ante una BMW multienergía pero donde el coche eléctrico tendrá un papel protagonista hasta el punto de que, me mojo, esta berlina eléctrica se venderá más que sus hermanos de combustión.

Y, además, falta lo mejor.

Queda por conocer el nuevo BMW M3.

Fotos | BMW

En Xataka | Si el BMW iX3 es la BMW que está por llegar a los próximos años, solo tengo una cosa que decir: compro