El coche eléctrico tiene un problema en el mercado de segunda mano. Tiene varios, de hecho, pero uno de los más graves es la falta de confianza entre los clientes. Y es que, ¿cómo envejece la batería de un coche eléctrico con el paso de los años cuando se acumulan los ciclos? Así que una empresa lo ha analizado.

Y las conclusiones son más que interesantes.

El estudio. La empresa se llama Aviloo, es austriaca y realiza exámenes de baterías para coches eléctricos. Su negocio es el de coger el coche eléctrico de segunda mano que alguien quiere comprar y certificar tras un examen cuál es la salud de la batería de ese coche.

Esto es importante porque el estudio lo han realizado con sus propios datos y no son una parte interesada. A ellos les da lo mismo que una u otra marca obtenga mejores o peores resultados porque su beneficio, simplemente, viene de confirmar cuál es la capacidad que retiene la batería de cada vehículo.

Antes de nada. Este examen general a la industria es uno de los más amplios que se han hecho hasta ahora porque han recopilado los datos de cuatro años de trabajo analizando más de medio millón de vehículos. Además, los vehículos analizados provienen de América (Norte y Sur), Europa, Australia y Asia, por lo que ni el clima ni las particularidades de cada mercado influyen de forma definitiva.

Otro punto interesante a tener en cuenta es que los análisis se han segmentado en tres grandes grupos: salud de la batería pasados 50.000, 100.000 y 150.000 kilómetros. Y, además, no sólo se aporta la media de pérdida de capacidad de cada vehículo, también se ofrece el mejor y el peor resultado.

Estado de la batería pasados 50.000 kilómetros. Fuente: Aviloo

50.000 kilómetros. Según los datos de Aviloo, de entre todos los coches analizados, el que peores datos obtuvo fue el Nissan Leaf de primera generación, cuya batería mermó hasta el 91,23% y cuyo peor dato fue del 85,41%. Le sigue muy de cerca el Renault Zoe, con una degradación. que dejó la batería en el 91,64% y cuyo peor dato es del 86,28%. Aunque quizás lo más llamativo de esta parte del informe es que el Tesla Model 3 fue el tercero por la cola pero mantuvo el 93,77% de la batería.

En el lado positivo, el resto de coches estudiados se mantuvieron por encima del 94% de capacidad de la batería. El mejor fue el Hyundai Ioniq 5, con un 97,13%. Este coche, además, también tiene el mejor dato, uno de los modelos analizados había guardado el 99,15% de su capacidad de batería pasados 50.000 kilómetros. Le siguen en el podio el Mercedes EQA y el Hyundai Kona EV. En total, fueron 10 coches los que retuvieron más del 95% de la batería.

Estado de la batería pasados 100.000 kilómetros. Fuente: Aviloo

100.000 kilómetros. El doble de kilómetros y una tendencia muy similar. En este caso, los peores coches vuelven a ser los Nissan Leaf de primera generación y el Renault Zoe. Ambos retuvieron poco más del 88% de la batería. Sin embargo, se observa un detalle, la degradación es menos acusada. Los peores datos los dan unidades de estos dos coches, con el 80% y el 82% de batería respectivamente.

Los mejores datos los obtiene el Hyundai Ioniq 5 que también repite con la mejor unidad. Una de ellas y otra del Hyundai Kona EV obtuvieron los mejores datos, aguantando más del 98% de la capacidad total de su batería. De media, el Mercedes EQA volvió a ser el segundo mejor coche, manteniendo más del 95% de capacidad de la batería. El BMW i4 y el Hyundai Kona también mantuvieron más de un 94% de la capacidad.

Estado de la batería pasados 100.000 kilómetros. Fuente: Aviloo

150.000 kilómetros. Último examen. Adivinen. Sí, el Nissan Leaf vuelve a ser el que peores datos obtiene (86,67% de la batería) pero salta la sorpresa. El Mini Cooper SE es el segundo coche con los peores datos de media pasados 150.000 kilómetros. Con el 87,11% de capacidad de batería, casi empata con el Renault Zoe (87,33%). Pero, además, la peor unidad examinada es de Mini, manteniendo únicamente el 77,46% de la autonomía.

En el lado opuesto, el que mejor envejece es el Mercedes EQA, que pasados 150.000 kilómetros mantiene de media el 93,97% de la batería. Sin embargo, la mejor unidad es de Hyundai, que mantiene en uno de sus coches un 97,81% de la batería. De media, también es el segundo mejor modelo y con el BMW i4 son los únicos coches que se mantienen por encima del 93% de capacidad.

¿Qué nos dice esto? Hay varios puntos a tener en cuenta:

El Nissan Leaf y el Renault Zoe son los peores porque son casi el mismo coche. Sus primeras unidades tienen baterías muy pequeñas y no estaban refrigeradas por líquido. Es combinación de muchos ciclos de carga y mucho calor acumulado durante las mismas es decisiva.

El Mini Cooper SE es el que más diferencia tiene entre las mejores y las peores unidades (hasta un 16%) y demuestra que los coches con baterías pequeñas sufren más porque con los mismos kilómetros completan más ciclos de carga

Las baterías pierden más capacidad en los primeros 50.000 kilómetros, luego al envejecer esa degradación se frena bruscamente

Sólo cuatro de los 20 coches expuestos en los gráficos de Aviloo se quedaron por debajo del 90% de capacidad de la batería pasados 150.000 kilómetros y salvo los Renault Zoe, Nissan Leaf y Mini Cooper SE, todos tienen unidades que conservaron más del 94% de autonomía

Foto | Ratio EV Charging

En Xataka | El coche eléctrico promete que el mantenimiento será nulo. Ahora también promete cambios de batería asequibles



