El 15 de enero de 2008, Steve Jobs subió al escenario de la Macworld, abrió un sobre de oficina normal y corriente y sacó de él un MacBook Air. El truco dejó claro que podían construir un portátil lo bastante fino y ligero para que el usuario pudiera llevárselo cómodamente a cualquier lugar. Casi dos décadas después, Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, quiso tomar prestado el chiste para presentar el MateBook Fold S.

Lo que ha cambiado todo. En 2008 el remate era un portátil fino. Ahora el remate son dos PC plegables, uno sacado del otro. El perfecto ejemplo de cómo la tecnología y las pantallas han evolucionado a lo largo de estas últimas dos décadas. Ahora los ordenadores, tablets y dispositivos móviles se presentan en múltiples formatos, con pantallas plegables, y con hardware sobrado para nuestras tareas del día a día.

Qué ha pasado. Yu publicó un teaser en redes el pasado 10 de noviembre en el que aparece metiendo en un sobre el MateBook Fold Ultimate Design de 18 pulgadas, dobla el sobre por la mitad y saca una máquina más pequeña, en este caso el nuevo MateBook Fold S. El modelo original de 18 pulgadas se pliega hasta ocupar el espacio de 13 pulgadas, mientras que el Fold S se despliega hasta las 14,7 pulgadas. Cerrado tiene aproximadamente el tamaño de un cuaderno.

Los detalles. El Fold S tiene una pantalla exterior en la tapa que Huawei llama “Live display”, situada junto a su sistema de triple cámara. Esto permite mostrar información de todo tipo como, por ejemplo, la hora mientras el PC está cerrado. Una vez abierto, el dispositivo se parece a las tabletas MatePad Pro de la compañía y funciona con un lápiz óptico, un teclado magnético o un teclado dividido en pantalla.

Viene en colores azul, blanco y negro y las reservas anticipadas en China se abrieron el pasado 14 de noviembre. Todavía no hay información sobre si llegaremos a ver este producto en España, así que tendremos que esperar para conocer más detalles al respecto.

Entre líneas. Huawei aún no ha confirmado precio ni muchas de sus especificaciones técnicas, como chip, batería o peso, aunque se espera un dispositivo de unos 600 gramos. Desde Huawei Central apuntan a HarmonyOS PC como sistema operativo en lugar de Windows o Linux. Sería un paso en la estrategia para adaptarse a las restricciones impuestas por EEUU, con chips Kirin propios y software independiente de firmas estadounidenses.

¿Y el precio? Como referencia, el MateBook Fold de 18 pulgadas se puso a la venta en China desde 24.999 yuanes (unos 3.410 euros al cambio). Incluso si el Fold S es más barato, es poco probable que sea una ganga. Tampoco lo fue el MacBook Air de primera generación con los 1.649 euros de la época.

Imagen de portada | Apple, Huawei

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