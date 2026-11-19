Que alguien ataque una web cualquiera y logre inyectar código parece algo relativamente sencillo, que esto ocurra con webs como la de la BBC, Ikea o Zoom se antoja casi imposible. Pero no, ocurrió. Aunque con una estrategia distinta: en lugar de atacar las páginas principales, los atacantes han logrado hackear a un proveedor. Su nombre es Optimizely.

Qué ha ocurrido. El pasado lunes 16 de noviembre un proveedor de pruebas A/B, ese tipo de tests que las empresas utilizan para comprobar qué versión de un cambio funciona mejor, se vio comprometido. Los atacantes lograron inyectar código malicioso en ese proveedor aprovechando un fallo en el proceso de alta de cuentas, según la propia Optimizely. Y dicho código terminó en las webs que contrataron el servicio de pruebas.

El ataque tuvo lugar el lunes y se prolongó por espacio de unas 17 horas. Al principio nadie se dio cuenta de que el servicio que ofrecía Optimizely estaba comprometido: el código llegó a la BBC, Ikea, CNN, Fox News, Zoom, Air France-KLM... Y permitía robar datos de tarjetas bancarias, cargaba exploits para aprovecharse de iPhone y iPad sin actualizar y hasta cambiaba las direcciones de las carteras cripto. Todo sin que las empresas que servían las páginas se dieran cuenta.

La raíz del problema es que el código salía de cdn.optimizely.com, el servidor oficial de la empresa, con su certificado válido. Para el navegador era un script auténtico, así que las webs y sus visitantes se lo comieron sin sospechar. Lo detectó Scott Helme, de Report URI: tras analizar 1.611 scripts de Optimizely, encontró 188 infectados, de 178 organizaciones.

Las páginas cargaban el código malicioso que les brindaba Optimizely sin que ninguna de las empresas lo supiera: todas fueron vulnerables por un servicio de terceros

Quién es Optimizely. Es una empresa que casi nadie conoce y que, sin embargo, se encuentra en muchas webs que usamos a diario. Su especialidad son las pruebas A/B (A/B testing). Por ejemplo, una prueba de este tipo enseña a la mitad de los usuarios un botón verde y a la otra mitad uno azul: el que más clicks saque es el que mejor funciona. Así pueden descartar el menos efectivo.

Optimizely se ha especializado en ofrecer A/B testing a otras empresas para que ellas no tengan que hacer los desarrollos ni la implementación. Para obrar la magia, las webs cargan un pequeño programa (script) en cada visita con un campo que las empresas rellenan con su propio código. Para quienes contratan a Optimizely es muy cómodo, porque les permite cambiar la web sin tocar sus propios servidores. Es justo por donde entraron los atacantes.

El agujero de confianza. La cadena mantiene los eslabones unidos, pero no todos poseen la misma fuerza. Como usuarios, confiamos en las páginas web que aportan autoridad, porque resulta inconcebible que Ikea quiera robar nuestros datos bancarios. A su vez, estas páginas confían en otras empresas para aportar valor a sus propios servicios. Y la cadena de subcontratas va creciendo hasta que falla un eslabón.

Por mucho que confiemos en una página o app, siempre existe el riesgo de que un código que carguen de otro sitio pueda venir infectado. Y si las empresas no auditan todo aquello que contratan estamos vendidos: el incidente de Optimizely demuestra que nuestros datos privados nunca van a estar completamente asegurados.

El robo. El script malicioso estuvo sirviéndose a las webs de al menos 178 organizaciones de enorme relevancia hasta que se dieron cuenta de la inyección y Optimizely le puso remedio. Durante ese tiempo, y según los datos preliminares de Report URI, las carteras del atacante recibieron unos 7.000 dólares en cripto, aunque algunas ya tenían actividad antes del ataque. No hay constancia de que los iPhone y iPad resultaran vulnerados por el código malicioso ni tampoco de la cantidad de tarjetas o cookies que los atacantes pudieron llevarse.

Optimizely asegura que el problema afectó a menos del 5 % de sus clientes y solo a Web Experimentation, y que cerró el fallo en menos de tres horas desde que lo detectó. También insiste en que no fue un robo de credenciales

Optimizely todavía no explicó cómo funcionaba el fallo, cuántos visitantes recibieron el código ni quiénes son los atacantes que se encuentran por detrás. Y no es su primer susto del año: en febrero ya confirmó una intrusión tras un ataque de phishing por teléfono. Para una empresa cuyo producto vive dentro de las webs de sus clientes, son demasiadas preguntas abiertas.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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