OPPO Find X8 Ultra, primeras impresiones: el trono del mejor móvil fotográfico de 2025 tiene un nuevo y duro aspirante

OPPO regresa con toda la artillería pesada. El Find X8 Ultra es la demostración más clara de que la marca china no viene solo a jugar en la gama alta, sino a competir directamente con los grandes nombres del sector. Y es que tras haber estado unos días con el dispositivo, puedo adelantar que estamos ante un smartphone que llega con la receta para plantar cara a los mejores móviles fotográficos del mercado.

Cabe destacar que, de momento, solo está disponible en China, lo que limita su accesibilidad para el mercado europeo. Sin embargo, el dispositivo tiene razones de sobra como para despertar el interés de los usuarios más exigentes de todo el globo. Bajo estas líneas te cuento qué nos ha parecido en nuestras primeras impresiones.

Ficha técnica del OPPO Find X8 Ultra



oppo find x8 ultra dimensiones y peso 163,1 x 76,8 x 8,8 mm 226 gramos pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas Resolución 3.168 x 1.440 píxeles 510 PPI Brillo típico: 800 nits Brillo máximo: 2.500 nits Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 2.160 Hz Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 almacenamiento interno y memoria ram 256 GB/12 GB, 512 GB/16 GB, 1 TB / 16 GB UFS 4.1 cámara trasera Angular: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 120º Teleobjetivo 3x: 50 MP, f/2.1, PDAF, OIS Telefoto 6x: 50 MP, f/3.1, PDAF, OIS Vídeo 4K@120FPS, Dolby Vision cámara delantera 32 MP, f/2.4, PDAF batería 6.100 mAh Carga rápida 100 W Carga rápida inalámbrica 50 W Carga inalámbrica inversa 10 W sistema operativo ColorOS 15 / Android 15 conectividAD Dual nanoSIM 5G SA/NSA WiFi 7 Bluetooth 5.4 USB tipo C NFC GPS doble banda OTROS Lector de huellas en pantalla Reconocimiento facial Sensor infrarrojos Inteligencia artificial Resistencia IP68/69 Precio Desde 781 euros al cambio

Diseño y construcción premium en un móvil poco ergonómico

El Find X8 Ultra respira elegancia desde el primer momento. Su construcción y los biseles notablemente estrechos le confieren una estética premium que está a la altura de lo que se espera de un dispositivo de tal magnitud. También es bastante fino si no contamos todo lo que sobresale el módulo de cámaras. Eso sí, no he podido obviar el hecho de que estamos ante un dispositivo muy voluminoso y notablemente pesado. Sus 226 gramos se hacen notar en el bolsillo.

Tampoco nos encontramos con un teléfono muy ergonómico así de primeras. El enorme módulo de cámaras no solo domina visualmente el diseño, sino que también he encontrado dificultades para agarrarlo. Y eso que no considero que tenga las manos pequeñas. Al sujetar el teléfono con una sola mano, los dedos inevitablemente chocan con el escalón que forma el módulo de cámaras, lo que complica notablemente el agarre. A ver, está claro que no es un dispositivo cómodo de manipular a una mano, pero tampoco lo esperábamos viendo sus dimensiones.

Para más inri, los botones de volumen están situados en una posición notablemente elevada, por lo que resultan difíciles de alcanzar cómodamente con el pulgar cuando usamos el móvil a una mano.

Junto al resto de botones también nos encontramos con uno dedicado a la cámara. Vamos, un botón táctil muy similar al que Apple introdujo en el iPhone 16. Aunque en teoría debería facilitar el acceso a la cámara, echar fotos y demás, en la práctica resulta más un obstáculo que una ventaja. La posición no es muy natural si quieres sacar fotos en horizontal usando el dedo índice, el toque requiere bastante presión y no siempre funciona a la primera y, francamente, resulta más cómodo y rápido simplemente tocar la pantalla. También puedes acceder a los controles de zoom deslizando el dedo sobre el botón. El concepto general es bueno, pero la ejecución ya es otra cosa.

Botón táctil dedicado a la cámara

Tampoco podemos olvidar el botón de acceso directo, muy parecido también al introducido en iPhone. Dejando mantenido el botón podemos cambiar de modos de sonido, mientras que desde el panel de ajustes contamos con una opción dedicada a configurar las funciones de este botón de acción, pudiendo usarlo además para cámara, flash, edición de fotos y hasta traducción, entre otros usos.

Un panel con grandes características que lo tiene complicado frente a la competencia

El Find X8 Ultra monta un panel LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución 3.168 x 1.440 píxeles. A esta resolución alcanza una densidad de píxeles de 510 ppi, garantizando una nitidez sobresaliente. Es compatible con Dolby Vision y hasta HDR10+. Además, los 120 Hz son la guinda del pastel para todo aquel que quiera disfrutar de una pantalla con una gran fluidez y preparada para la acción.

La isla dinámica presente en ColorOS 15

En términos de brillo, de primeras no nos ha sorprendido demasiado. Y quizás es uno de los puntos en los que podríamos decir que se queda algo detrás de la competencia. Ya en el OPPO Find X8 Pro nos encontrábamos con la misma tesitura, y en este Ultra es más de lo mismo. No me malinterpretes, con un pico de 2.500 nits (por debajo incluso de los 4.500 nits de pico del Find X8 Pro, inexplicablemente) nos encontramos con un rendimiento más que correcto incluso en entornos muy iluminados, pero notablemente inferior que la competencia en el escalafón de móviles premium.

Hardware de primer nivel y rendimiento sobresaliente

En cuanto al hardware, aquí no hay discusión posible. El Snapdragon 8 Elite es simplemente lo mejor que se puede encontrar en el mercado Android actualmente. Le he estado metiendo caña estos días, sobre todo con títulos exigentes como Zenless Zone Zero y, en sesiones de 30-40 minutos con todas las opciones gráficas en ultra, ni se ha despeinado. No esperaba menos.

Obviamente el teléfono se calienta cuando le metemos estos arreos, aunque he de decir que el calor se mantiene más en los bordes que en la parte trasera, zona donde el dispositivo ha gestionado sorprendentemente bien las temperaturas en mis primeras pruebas. Queda saber cómo gestiona el dispositivo el throttling térmico tras sesiones mucho más extensas de uso exigente.

Software fluido y con mucha IA, pero cargado de bloatware

ColorOS 15, basado en Android 15, es el sistema operativo que gobierna el Find X8 Ultra. Me resulta bastante familiar teniendo en cuenta que dispongo de un OnePlus Nord 2, ya que OxygenOS y ColorOS son primos hermanos. Comparten varias similitudes, aunque he de decir que ColorOS no es carne de mi devoción. Eso sí, la barra lateral de acceso rápido a las aplicaciones es algo que ya no me pueden quitar, y que echo en falta cuando trasteo con otros dispositivos.

La fluidez del sistema es innegable, sobre todo teniendo en cuenta el hardware que lo acompaña. Las animaciones son suaves, la respuesta a las interacciones es inmediata y la experiencia general transmite la sensación de un sistema bien optimizado. Hasta hay animaciones de isla dinámica al más puro estilo Apple. Su diseño, aunque funcional, no me termina de convencer estéticamente, aunque para gustos colores.

Uno de los aspectos más problemáticos es la cantidad de bloatware que viene preinstalado. Encima hay que tener en cuenta que se trata de un teléfono que se comercializa en China, por lo que llega con numerosas aplicaciones que, o resultan inútiles para el público occidental, o directamente no te van a ayudar demasiado en tu día a día, dejando el dispositivo cargado de software que no vamos a usar. Lo bueno es que durante la configuración inicial del dispositivo podemos desactivar un montón de servicios.

Y como no podía ser de otra forma: IA. OPPO ha cargado su móvil de herramientas de inteligencia artificial. Algunas son útiles, otras no tanto, y otras, directamente, no se pueden usar debido a que están orientadas para el público asiático. BreenoAI es el asistente nativo que tienen en China, aunque puede sustituirse por Gemini sin problemas. Entre las funciones de IA nos encontramos con resúmenes de llamadas, de texto, edición de fotos, y otras tantas herramientas que, están ahí desperdigadas, pero que de momento no les acabo encontrando la coherencia y cohesión con el sistema operativo. Entiendo que en 2025 es inevitable que un teléfono de gama premium no tenga IA, pero creo que será más interesante aún cómo los fabricantes pretenden condensar toda esta innovación de forma mucho más práctica y con beneficios reales para el usuario.

Otro punto a destacar son las opciones de personalización que ofrece ColorOS, con múltiples temas, iconos y fondos disponibles para descargar e instalar. De primeras y sin descargar aplicaciones alternativas, es un dispositivo altamente personalizable. Esta característica es típica sobre todo de los móviles que se comercializan en China, donde la personalización extensiva es una costumbre muy arraigada.

Una batería alucinante

La autonomía del Find X8 Ultra es, sin duda, uno de sus grandes aciertos. Con 6.100 mAh de capacidad, estamos ante una batería que ofrece una duración excepcional en prácticamente cualquier escenario de uso.

Durante las pruebas de estos días, con un uso intensivo que incluía gaming, reproducción de vídeo, redes sociales y uso constante de la cámara, el dispositivo aguantó cómodamente día y medio antes de la siguiente carga. El móvil, en la mayoría de ocasiones se quedaba al 20% de batería tras unas 5 horas de pantalla activa y más de 24 horas de uso total desde la última carga. Es importante mencionar que estas cifras las obtuve siempre con el modo de alto rendimiento activado, resolución QHD y la pantalla funcionando a 120Hz de forma constante.

La carga rápida de 100 W es otro de los puntos destacados. Con el adaptador incluido, el Find X8 Ultra es capaz de cargar de 0 a 100 su generosa batería en aproximadamente 40 minutos. Tenerlo cargado 10 minutos y que ya tengas lo suficiente para el día es una sensación extraordinaria. Además, para completar la jugada, también cuenta con carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W.

Un módulo de cámaras gigantesco y de primer nivel

Llegamos al punto donde OPPO ha puesto toda la carne en el asador en su dispositivo. Y es que el sistema de cámaras del Find X8 Ultra es el protagonista absoluto. Con cuatro sensores traseros de 50MP cada uno, estamos ante una configuración que promete versatilidad y calidad en prácticamente cualquier situación.

Sensor principal muy agudo y preciso en entornos muy iluminados

La cámara principal cuenta con un sensor de 1 pulgada, algo que ya nos dice en qué márgenes nos situamos, pues quitando el Xiaomi 15 Ultra y el Huawei Pura 80 Ultra, de momento no hay más dispositivos que cuenten con este gigantesco sensor en 2025. Los resultados al usar la cámara de día son espectaculares, con un nivel de detalle excepcional, un rango dinámico muy competente y un procesado que, aunque agresivo en ocasiones, logra imágenes atractivas y vibrantes.

Tampoco defrauda en la fotografía nocturna

El procesado a veces peca de excesos, pero consigue perfilar una imagen a la altura en cualquier situación

Los dos teleobjetivos (3x y 6x) representan además una de las mayores fortalezas del sistema. El de 3x, con capacidad de enfoque desde 10 centímetros, se convierte en una herramienta extraordinaria para fotografía macro y retratos. Además, el de 6x, con su apertura f/3.1 y sensor mejorado, ofrece un alcance impresionante manteniendo una calidad notable.

La fotografía macro con el teleobjetivo de 3x también es espectacular

El gran angular completa una configuración que cubre prácticamente cualquier necesidad fotográfica. Aunque sobre el papel parece un "downgrade" respecto al modelo anterior por el tamaño del sensor, en la práctica realmente ofrece resultados más que satisfactorios. Y la cámara selfie tampoco defrauda, con una buena interpretación de los colores y procesado con un resultado bastante realista, idéntica a la del Find X8 Pro. Además, el sensor de espectro de color contribuye a lograr balances de blancos más precisos, especialmente en condiciones de iluminación complicadas.

Misma posición que la fotografía de arriba, pero aplicando el teleobjetivo de 6x

En condiciones de poca luz, el rendimiento se mantiene en niveles muy altos. Los cuatro sensores son capaces de capturar imágenes muy dignas en situaciones donde otros móviles comenzarían a mostrar limitaciones evidentes. El procesado nocturno es agresivo pero efectivo, logrando un equilibrio entre buen nivel de detalle sin caer en el ruido excesivo.

Aqui va una extra con un gatete, que nunca falte

La grabación de vídeo alcanza 4K a 120fps en las cámaras traseras, y con estabilización electrónica que funciona de forma excelente. El parpadeo es inevitable cuando grabamos a dicha tasa en condiciones lumínicas adversas. La calidad de vídeo está a la altura y el soporte de Dolby Vision es un añadido que se agradece.

Potencia bruta y firme candidato a ser de lo mejor del año

El OPPO Find X8 Ultra va a dar de qué hablar este año. Estamos ante un dispositivo que tiene todo lo necesario para competir en la élite, especialmente en el apartado fotográfico donde nos encontramos con un aspirante muy digno a mejor cámara de 2025.

OPPo tiene la receta: chip de primer nivel, excepcional sistema de cámaras, autonomía sobresaliente y una calidad de construcción premium. De momento nos deja algo más fría la pantalla, más por su brillo máximo que por sus características, y el hecho de que no es un móvil cómodo de coger. Tampoco hay que obviar el detalle de que, oficialmente, solo se comercializa en China, restándole accesibilidad al público europeo.

La marca ha cocido un dispositivo que puede convertirse fácilmente en un referente de los móviles de formato Ultra. Veremos cómo termina el año.

