La ITV alemana ha analizado la fiabilidad de los Tesla y ha llegado a una conclusión: Dacia está por encima

El TÜV SÜD, la ITV alemana, elaboró el invierno pasado un informe en el que se reflejan los resultados de las inspecciones periódicas a las que se someten los vehículos del territorio. Lo más llamativo del informe se refleja en sus primeras líneas: "Tesla sustituye a Dacia".

La Asociación de Inspección Técnica aclara que el Tesla Model 3 se ha convertido en el coche menos fiable del mercado, superando al Dacia Logan (que ocupaba esta última posición). Según la empresa, esto no tiene que ver con la calidad final del vehículo, sino con la política de mantenimientos de Tesla.

"Los Tesla no tienen mantenimiento". Una de las verdades a medias más sonadas con el vehículo eléctrico y, en especial con Tesla, tiene que ver con las políticas de mantenimiento. No hay cambios de aceite, filtro de combustible o bujías, pero dejar el coche a su suerte no parece ser la solución, según los informes.

Tesla recomienda ciertos plazos de sustitución para elementos como el filtro de aire de la cabina, la rotación de neumáticos, comprobación de líquido de frenos y más. Plazos que suelen moverse entre los dos y cuatro años. Más allá de ello, la empresa aclara que "su vehículo Tesla no necesita un mantenimiento anual ni cambios de líquidos periódicos".

Hasta que necesitan mantenimiento. Desde la empresa alemana indican que el Tesla Model 3 tiene fallos bastante comunes relacionados con el sistema de alumbrado, frenos y ejes. Responsables del TÜV SÜD, como recoge Motorpasion, apuntan lo siguiente.

La afirmación de que los vehículos eléctricos necesitan menos servicio y mantenimiento no es del todo cierta. De hecho, se aplica principalmente al tren motriz porque no hay líquidos ni piezas móviles que deban reemplazarse. Pero no esperábamos que el Tesla Model 3 ofreciera un resultado tan pobre. Confirma nuestra creencia de que los vehículos eléctricos también requieren un mantenimiento regular

La empresa alemana no está sola. Este no es el primer estudio que pone en duda la fiabilidad de los coches de Tesla. En 2022 la OCU publicaba una lista con los coches más y menos fiables de la Unión Europea, tomando como referencia un estudio con base de datos de más de 50.000 conductores. Fabricantes japoneses como Lexus, Subaru, Toyota o Mitsubishi encabezaban el ranking.

En lo más profundo de la lista, se encontraban Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo... y Tesla. Otro estudio de iSeecars, en el que se estudiaban las llamadas a revisión por parte de las marcas, también mostraba que de los cinco coches con más llamadas a revisión, cuatro eran de Tesla.

Mismos datos para el informe de J.D Power con foco en el mercado estadounidense, en el que Lexus volvía a hacerse con el trono de la fiabilidad y Tesla ocupaba la última posición de la lista.

La importancia del mantenimiento regular. Desde TÜV SÜD apuntan que los coches más fiables en sus inspecciones no son los más nuevos: Volkswagen Golf Sportvan (un coche que ni siquiera se fabrica ya), Honda Jazz, Audi A4, Audi TT de segunda generación... vehículos con mantenimiento anual, como cualquier combustión.

El responsable apunta que “los bajos índices de fallos en los coches antiguos demuestran que los propietarios de estos vehículos son muy conscientes de la importancia del mantenimiento del coche. Un mantenimiento regular desempeña un papel clave en este resultado positivo”.

