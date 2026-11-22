Aún no ha llegado el Black Friday como tal, que tendrá lugar el próximo viernes 27 de noviembre, pero muchas tiendas están ya inmersas en sus campañas de rebajas desde hace días. Una de ellas es Lidl, que en su último folleto (centrado en el Black Friday) ha anunciado las rebajas de muchos de sus productos estrella y las fechas en que llegarán. Y han dejado para el final el bombazo: su robot de cocina superventas costará 399,99 euros.

Dicho robot ya se puede conseguir en Lidl online, a su PVP de 499,99 euros eso sí. O por 100 euros menos en tiendas Lidl en apenas unos días. Pero si no conseguimos hincarle el diente ni de una forma ni de otra, en Amazon encontramos una estupenda alternativa, incluso más barata por Black Friday: el TotalChef de Ufesa, rebajado a 319,99 euros.

Un robot para todo tipo de elaboraciones: postres, guisos, salsas...

Concretamente, es el próximo sábado 28 de noviembre (la jornada tras el Black Friday) cuando regresa a tiendas Lidl el Monsieur Cuisine Smart rebajado. Lo hará junto a su versión Compact, que tendrá un precio (también rebajado) de 149,99 euros. Aunque viendo que este último ya se encuentra agotado online a su PVP, es lógico pensar que ambos robots se agotarán rápidamente.

Si llegamos a tiempo, con el Monsieur Cuisine Smart nos llevamos a casa una estupenda alternativa económica a robots de cocina mucho más caros, como algunos modelos de Thermomix que incluso superan los 1.500 euros. Un dispositivo versátil como pocos con el que preparar toda clase de platos.

El Monsieur Cuisine Smart tiene una potencia de 1.200 W, una capacidad de 4,5 litros y 10 niveles de velocidad. Con multitud de programas automáticos con los que cocinar al vapor, sofreír, realizar cocciones lentas, al vacío, amasar e incluso fermentar. Todo ello, con una balanza integrada y una pantalla táctil que facilita mucho el cocinado.

Además, se incluye una aplicación gratuita con más de 1.000 recetas paso a paso. Con planificación semanal, vídeos y la posibilidad de añadir directamente a la lista de la compra los ingredientes necesarios para muchas de ellas. En conjunto, un robot de cocina completísimo para lo que cuesta, perfecto para hacer guisos, salsas, postres y mucho más.

⚡ EN RESUMEN: oferta Monsieur Cuisine smart ✅ LO MEJOR Precio rebajado (100 euros) respecto a su PVP, por Black Friday

(100 euros) respecto a su PVP, por Black Friday Una alternativa económica a otros robots de cocina mucho más caros ❌ LO PEOR Se suele agotar rápido cuando llega a tiendas Lidl rebajado y también online

cuando llega a tiendas Lidl rebajado y también online No es su precio más bajo hasta la fecha 💡 CÓMPRALO SI... llevabas tiempo esperando una buena oferta en el Monsieur Cuisine Smart de Lidl ⛔ NO LO COMPRES SI... crees que no vas a sacarle el máximo partido

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Imágenes | Compradicción, Lidl

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