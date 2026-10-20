La última sensación viral de la IA es eliminar anuncios y bloatware de las Smart TV: he "tontificado" mi Chromecast y es maravilloso

El domingo por la tarde, como quien no quiere la cosa, veo un tuit curioso de Monos Estocásticos. En él citaban otro tuit de un usuario llamado @gathint con un descubrimiento llamativo. Ese usuario (o usuaria) había "vibecodeado" la TV de sus padres para quitar los anuncios y transformar la interfaz intrusiva de Android TV en una mucho más minimalista similar a la de Apple TV.

Sin anuncios, sin bloatware, y solo con las apps que él necesitaba.

Tontifica tu tele. El tuit se ha convertido en la última sensación viral de la IA. Hace un mes parecía que la sensación era conectar ChatGPT con GPT-6 Astra a Unreal Engine o Blender, y hace una descubrimos el proyecto REA capaz de clonar casi cualquier software, pero ese mensaje de Gathint ha sido todo un fenómeno, porque en apenas unos días ha obtenido 6,4 millones de visualizaciones y ha generado una nueva fiebre de la IA: la de tontificar tu tele.

Dicho y hecho. Tras echar un vistazo al repositorio, decidí probar a hacerlo en mi dongle HDMI, un Onn 4K Plus. El proceso es realmente sencillo en un Mac (y análogo en un PC) si tienes Git instalado:

Abres una terminal git clone https://github.com/Gathin23/cleanyourtv cd cleanyourtv claude (o el agente de IA de programación que uses) Usar como prompt "Revisa el proyecto y guíame paso a paso para hacer esto que dice que se puede hacer en mi TV/Chromecast"

El repositorio de Github de este usuario explica que el proceso es compatible con numerosas televisiones con Android TV y Google TV, aunque antes hay que activar las opciones de depuración USB desde el menú de configuración (es muy sencillo, le puedes decir a Claude "cómo activo las opciones de depuración USB en mi tele"). Con la tele y el portátil en la misma Wi-Fi, lo tienes hecho todo en apenas cinco minutos.

Ya puestos, a dejarlo a mi gusto. El resultado me pareció simpático, pero quería tener al alcance varias aplicaciones en esa primera fila, así que le pedí a Claude que hiciera los iconos más pequeños y que no usase esos grandes textos encima de los iconos en la fila superior. Además hice otro cambio más personal: le pedí que como fondo de la interfaz usase la carpeta de fotos favoritas de mi instalación de Immich, así que ahora cada 10 segundos se muestra una de esas fotos de forma aleatoria. Es curioso: me he dado cuenta de repente de que me quedo esperando a la siguiente foto en lugar de usar cualquier app de las que tengo en protada. Es la excusa perfecta para revisitar esos momentos.

UN VISTAZO A...

Adiós bloatware, adiós anuncios. En su proceso inicial, Gathint usó Claude Code para pedirle que la tele Xiaomi de sus padres dejase de mostrar publicidad antes incluso de entrar en Netflix. Tras darle el modelo y pedirle al agente que hiciese el trabajo, desactivó 25 paquetes de Xiaomi y creó un launcher mucho más limpio.

Otra de las variantes, Free My TV, propone una interfaz con recomendaciones procedentes de TMDB. El resultado es igualmente fantástico.

De experimento a proyecto. Poco después de completar este pequeño proyecto con éxito, Gathin publicó también el prompt y las herramientas que había usado en GitHub. Llamó al repositorio tv-vibehack para acabar rebautizándolo el 19 de octubre como cleanyourtv. Su funcionamiento es relativamente sencillo: aprovecha ADB, el sistema de depuración de Android, para conectarse a la TV (o dongle HDMI) por la red local, detectar los paquetes instalados y desactivar los relacionados con telemetría, publicidad, recomendaciones y aplicaciones preinstaladas que necesitamos.

Puedes volver atrás. Después instala un pequeño launcher inspirado en el de los Apple TV. No necesita acceso de superusuario (root), y además los paquetes se desactivan en lugar de desinstalarse. Eso quiere decir que el proceso se puede revertir: si algo no te convence y quieres volver a la interfaz por defecto de tu Smart TV o dispositivo tipo Chromecast, puedes hacerlo.

Un proyecto contagioso (también para Fire TV). Poco después las redes sociales, sobre todo Twitter (X) se comenzaron a llenar de proyectos que eran una variación del que había publicado Gathint. Entre los más tracción ganaron está dumbtv, creado por Muzzammil Yasin Sabuwala con ayuda de DeepSeek V4.1 Flash, Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5.5. Su filosofía era aún más contundente: que el televisor se limite a mostrar nuestras aplicaciones y las entradas HDMI, sin anuncios ni telemetría.

Forks a gogó, pero antes de probar, revisa. El proyecto funciona mediante ADB en FireTV y Android TV/Google TV, aunque para plataformas más cerradas como Samsung, LG o Roku el acceso puede complicarse. Lo mejor es pedirle al agente de IA que verifique que tu modelo de TV/dispositivo es compatible con el proceso. Hay decenas de proyectos similares en GitHub, algunos de ellos tan llamativos como Free My TV, aunque como siempre conviene pedirle al agente de IA que antes de ejecutar nada o guiarnos revise si el código puede resultar malicioso o tener puertas traseras.

Esto lleva años siedo posible. Cambiar el lanzador de Android TV, usar ADB para deshabilitar paquetes o instalar alternativas como Projectivy Launcher y FLauncher no es ninguna revolución. Lo realmente interesante está en que ahora no necesitamos ser expertos en ADB ni averiguar a qué corresponde el paquete com.google.android.tvlauncher, porque todo ese trabajo lo hace la IA. Es ella la que toca configuracioes y genera scripts que automatizan el proyecto mientras nosotros solo tenemos que pedir cosas con lenguaje natural.

La IA nos devuelve el control de nuestros dispositivos. Es probable que buena parte del éxito de este proyecto y sus variantes resida en el hecho de que durante años los fabricantes de tecnología están quitándonos el control de los dispositivos que compramos. Productos como las Smart TV, los Chromecast o los Fire TV se han convertido de la mañana a la noche en nuevas plataformas publicitarias por sorpresa y sin que pudiéramos protestar. Ahora podemos: basta con decirle a la IA que tontifique esos dispositivos y los convierta justo en lo que nosotros queremos. Y eso es maravilloso.

En Xataka | Cómo "tontificar" tu smartphone: estas aplicaciones quieren que estés menos pegado a las pequeñas pantallas



