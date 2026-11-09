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Carrefour ha rebajado esta enorme tele TCL MiniLED de 65 pulgadas con sonido Onkyo y Google TV

Además, te llevas un cupón con el valor del IVA para canjear en futuras compras en el supermercado

Teles Carrefour 26
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2964 publicaciones de Fran León

Si estás pensando en renovar el televisor del salón y buscas una pantalla de gran diagonal sin tener que hacer un desembolso astronómico, Carrefour tiene una de las ofertas más interesantes del momento en la gama media-alta. La TCL 65C6K Pro ha bajado de precio (de 899 euros a 699 euros) para colocarse como una de las mejores opciones en relación calidad-precio para quienes priorizan el contraste, el brillo y una experiencia de cine en casa.

TV QD-Mini LED 65" - TCL 65C6K Pro, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos

TV QD-Mini LED 65" - TCL 65C6K Pro, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos

PVP en Carrefour — 699,00 MediaMarkt — 699,00 El Corte Inglés — 699,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele grande a precio reducido ahora

Smart Tv Tcl 65c6k Pro

Esta smart TV destaca por su diagonal de 65 pulgadas y, sobre todo, por su tecnología de panel MiniLED. Frente a los paneles LED convencionales, la retroiluminación MiniLED utiliza miles de diodos minúsculos que ofrecen un control del contraste mucho más preciso, negros más profundos y un nivel de brillo idóneo para estancias iluminadas o contenidos en alto rango dinámico (HDR10+, Dolby Vision e IMAX Enhanced).

En el apartado de rendimiento visual y gaming, cuenta con una tasa de refresco nativa de 144 Hz y procesamiento apoyado en la IA. Esto se traduce en una buena fluidez para eventos deportivos en directo y para conectar consolas de última generación como PS5 o Xbox Series X, aprovechando tecnologías como VRR (tasa de refresco variable) y modo de baja latencia.

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El apartado sonoro es otro de sus grandes atractivos. Integra un sistema de altavoces firmado por Onkyo compatible con Dolby Atmos y DTS:X, lo que garantiza una potencia y claridad de diálogo muy por encima de lo que acostumbran los televisores de esta franja de precio sin necesidad de añadirle una barra de sonido de inmediato.

El sistema operativo bajo el que funciona es Google TV, que destaca por su interfaz intuitiva, recomendaciones personalizadas, acceso completo al catálogo de apps de las principales plataformas de streaming y control por voz mediante Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 65C6K Pro hoy

 LO MEJOR

  • Tecnología MiniLED a precio ajustado: gran contraste, picos de brillo elevados y negros profundos que rivalizan con tecnologías más caras.
  • Sonido firmado por Onkyo: calidad de audio superior con soporte para Dolby Atmos sin depender obligatoriamente de una barra externa.

❌ LO PEOR

  • Ángulos de visión laterales... Como suele ocurrir en los paneles tipo VA orientados al alto contraste, la intensidad del color puede degradarse ligeramente si se mira desde los laterales extremos del sofá.
  • Tamaño y peso... Sus 65 pulgadas requieren un mueble amplio o una pared bien preparada para soporte VESA.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una experiencia tipo cine en casa con gran soporte HDR y sonido envolvente.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón con distribución muy ancha y la mayoría de los espectadores van a ver la tele desde ángulos muy laterales, un panel OLED puede ser muy buena opción.
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Imágenes | Webedia y TCL

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