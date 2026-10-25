Llevamos años viendo como los viñedos españoles desaparecen sin que podamos hacer nada. Ha llegado el turno de la ingeniería genética

El 6 de agosto, entre Aldeanueva de Ebro y Alfaro, varios viñedos cortaron los primeros racimos de tempranillo blanco. Era la vendimia más temprana de la historia de la Rioja. Y no es algo extraordinario: en la DO Valencia empezaron el 3 de agosto; en Jerez, el 29 de julio; y en Jumilla, el 27. En julio y vendimiando.

Algo está cambiando en el vino europeo, lo llevamos contando desde hace años. Las grandes regiones vitivinícolas sufren estragos, mientras que hay regiones en las que nunca se han cultivado vides y el sector se dispara.

España es un buen ejemplo de todo esto. según los datos del Ministerio, entre 2010 y 2025 España perdió 132.641 hectáreas de viñedo para vino. Eso son dos veces y media todo el viñedo de la Rioja. Si esto no es una llamada de atención, no sé qué podría serlo.

¿Qué ha pasado exactamente? Algo que hemos visto muy a menudo: el viñedo de secano se muere y se va sustituyendo por regadío. Entre el 2010 y el 2025, han desaparecido 160.538 hectáreas; es decir, casi un 25% de las vides sin riego.

Por contra, el regadío ganó 27.849 hectáreas. Toda la pérdida es de secano y, si no ha sido más grande, es porque se han ido pasando viñedos de un lado al otro. En 2004 se regaba el 22,1% de los viñedos. En 2021, era el 42.3%.

¿Entonces es por la sequía? En parte sí, claro. Casi la mitad de la pérdida ocurrió entre 2022 y 2024, los años de las grandes sequías. Pero a eso hay que sumar los planes subvencionados de arranque de cepas y, por supuesto, el precio del uva (que, al derrumbarse, ha sacado del mercado los terrenos de peor calidad) y la caída del consumo de vino.

Y luego está el cambio climático. Nadie ha medido con detalle el peso de cada factor, pero está claro que el clima no solo nos está quitando kilos de uva útil, sino que descuadra la maduración (acelera el azúcar, pero no el color, ni lo taninos). Rioja ha tenido que cambiar sus pliegos para adaptarse.

¿Y nos estamos reinventando? Efectivamente. Pero, vamos, no es algo estrictamente nuevo. Desde que la filoxera devastara el vino europeo, hemos tenido que ir adaptándonos a una realidad que cambia más rápido que nosotros. Ahora mismo se está trabajando en usar 'pies americanos' para injertarles vides europeas y en otras formas de adaptarnos a los nuevos regímenes hídricos y la temperatura.

De hecho, la situación es tan drástica que no solo manejamos opciones en base a las nuevas tecnologías, también estamos rescatando variedades antiguas. O cruzando variedades de todas las formas imaginables.

Este mismo 26 de junio, la Comisión Europea publicó el reglamento europeo de nuevas técnicas genómicas: desde mediados de 2028, las plantas con cambios que podrían haberse logrado con mejora convencional se tratarán como convencionales. Se abre la puerta a cambios realmente sustanciales y menos mal, el futuro de los viñedos (y de buena parte de la España vaciada) depende de ellos.

Imagen | Mika Baumeister

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