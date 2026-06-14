Los auriculares con cable suelen escucharse mejor que los inalámbricos. Estos son los que yo me compraría sin gastar una barbaridad

Pese a que los auriculares Bluetooth se han convertido en los más populares gracias a su conectividad inalámbrica, los auriculares con cable siguen teniendo mucha presencia y un público bastante amplio. Y de entre todos los que podemos encontrar, nosotros nos quedamos con los AKG K 240 Studio por su excelente relación calidad-precio.

Los AKG K 240 Studio son unos auriculares con cable de formato supraaural que ofrecen una buena calidad sonora y de construcción a pesar de su precio tan económico. Cuentan con unas prestaciones profesionales y tienen almohadillas reemplazables y un jack de 3,5 mm extraíble y convertible para utilizar en diferentes dispositivos.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE AKG K 240 Studio Si buscas unos auriculares con prestaciones profesionales que tengan un precio ajustado. Su cable jack extraíble, la calidad de sonido y su relación calidad-precio. El cable que viene incluido es bastante largo (tres metros). 68€ Beyerdynamic DT 770 Pro Si quieres utilizarlos en diferentes tipos de dispositivos. Ofrecen una calidad de sonido excelente y son muy cómodos. Su potencia de sonido en dispositivos como smartphones puede quedarse algo justita. 143,99€ AKG K52 Si no quieres gastarte mucho dinero y buscas una buena calidad de sonido. Precio muy económico y buena calidad de sonido. No son plegables y el cable que viene incluido es muy largo. 33€ Sennheiser HD 599 Si quieres unos auriculares con una construcción excelente y con buena calidad de sonido. Son muy cómodos de utilizar y la construcción es impecable. No son los mejores para utilizar en exteriores al ser de diseño abierto, por lo que no reducen tanto el ruido de forma pasiva. 145,99€ Audio-Technica M30x Si buscas unos auriculares con buen sonido y que sean plegables. Su calidad de sonido es excelente, son plegables y el acabado es muy competente. No son los auriculares más cómodos de este listado. 74,90€ Shure SRH440A Si buscas unos auriculares cómodos, con un cable con adaptador y con buena calidad de sonido. Son cómodos e incluyen un cable extraíble. No ofrecen un gran aislamiento pasivo del ruido. 98€ Moondrop CHU II Si buscas unos auriculares IEM muy económicos. Son pequeños e incluyen almohadillas y cable extraíbles Su cable no es trenzado. 25€ Sennheiser IE 200 Si quieres unos auriculares IEM cómodos y con buena calidad de audio. Incluyen un cable trenzado y extraíble, viene con un juego de almohadillas y son muy cómodos de utilizar. No aíslan mucho el ruido de forma pasiva. 149,90€

Por qué destacan

De entre todos los auriculares que podemos encontrar, nos quedamos con los AKG K 240 Studio por su excelente relación calidad-precio. A continuación, haremos un repaso de las principales características de los auriculares con cable en general para que tengas claro qué criterio es importante tener en cuenta para acertar con la compra.

Formato y diseño. Al igual que vemos en los auriculares Bluetooth, los auriculares con cable se pueden dividir en varios tipos:

Auriculares circumaurales (over ear), que podrás reconocer porque tienen diadema. Son los de mayor tamaño y las almohadillas cubren toda la oreja, lo que ofrece un mejor aislamiento pasivo del ruido. También suelen tener drivers más grandes y suelen ofrecer una mejor calidad de audio.

Auriculares supraaurales (on ear), que también cuentan con diadema. Suelen ser más compactos y se apoyan sobre las orejas en lugar de cubrirlas. El aislamiento pasivo del ruido es menor y los drivers suelen ser más pequeños. En cambio, normalmente son más compactos y ligeros, lo que favorece el poder llevarlos cómodamente fuera de casa.

Auriculares intraurales, que no llevan diadema. Se insertan en el conducto auditivo, obteniendo un ligero aislamiento pasivo del ruido pero sin llegar a lo que ofrecen los circumaurales. Son muy pequeños y normalmente vienen con un juego de almohadillas intercambiables para adaptarlos al conducto auditivo.

Auriculares de botón, que tampoco llevan diadema. Se apoyan en las orejas y no se insertan en el conducto auditivo. No aíslan de forma pasiva el ruido ambiente y no cuentan con almohadillas intercambiables.

Tipo de conector. El tipo de conector determinará si podemos conectar los auriculares directamente a un dispositivo o tendremos que utilizar un adaptador. Muchos modelos cuentan con el clásico jack de 3,5 mm, pero también hay muchos otros que vienen con USB-C debido a que actualmente son los que vienen en smartphones y muchos ordenadores. También los hay que vienen con ambos o con un cable extraíble.

Es importante tener en cuenta si el cable es de buena calidad (es aconsejable que sea trenzado) o si es extraíble, ya que de esta forma si se rompe o se estropea podemos cambiarlo sin necesidad de desechar por completo los auriculares.

Drivers. En líneas generales, los drivers son los altavoces de los auriculares y tanto la construcción como el diseño serán importantes a la hora de ofrecer una mejor o peor calidad de audio. En auriculares de diadema solemos encontrar drivers de 40 milímetros, un tamaño bastante grande para conseguir un sonido rico y detallado.

Sensibilidad. La sensibilidad, medida en decibelios de presión sonora por cada miliwatio de potencia, trata sobre la eficiencia con la que unos auriculares son capaces de ofrecer un nivel de potencia de volumen. Cuanto mayor sea esta sensibilidad, más eficiente será y mayor potencia podrá alcanzar a un nivel de volumen alto. Lo normal es encontrar valores entre 80 y 125 dB.

Respuesta de frecuencia. Las personas somos capaces de percibir un rango de frecuencia que oscila entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Unos auriculares que superen este rango ofrecerán un sonido que no se recorte y una mayor fidelidad en los límites de la audición humana.

Otras opciones a considerar

Aunque te recomendamos los AKG K 240 Studio como los auriculares con mejor relación calidad-precio, hay muchas alternativas. A continuación, vamos a repasar los modelos que nos parecen más destacables:

Beyerdynamic DT 770 Pro. Los Beyerdynamic DT 770 Pro son especialmente interesantes para aquellas personas que busquen unos auriculares que puedan utilizar tanto en ordenadores como para otros dispositivos como smartphones. Incorporan una diadema con almohadilla bastante gruesa para ofrecer una buena comodidad y su calidad de sonido es excelente.

AKG K52. Para aquellas personas que no quieran gastarse mucho dinero, los AKG K52 son especialmente interesantes. Uno de los motivos es que ofrecen un buen sonido y una gran polivalencia. Son perfectos para disfrutar de cualquier género musical. Además, cuentan con el mismo diseño de diadema de los AKG K 240 Studio, por lo que se ajustan muy bien nada más colocarlos en la cabeza.

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Sennheiser HD 599. Si tienes un presupuesto más grande y buscas unos buenos auriculares que además tengan un diseño exquisito, los Sennheiser HD 599 ofrecen una muy buena calidad y la construcción es impecable. También son bastante cómodos incluso si se utilizan durante horas e incluyen un cable jack de 3,5 mm con un adaptador jack de 6,3, mm.

Audio-Technica M30x. Los Audio-Technica M30x son excelentes, y es el modelo que lleva utilizando nuestra compañera Laura López desde hace ya ocho años. Destacan principalmente por ser unos auriculares que ofrecen una gran calidad de sonido y presentar un acabado muy competente.

Shure SRH440A. Por último, los Shure SRH440A son unos auriculares que sobresalen sobre todo por contar con prestaciones profesionales a un precio moderado. Ofrecen una gran calidad de sonido, incorporan un cable extraíble con adaptador jack de 6,3 mm y son bastante cómodos.

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Moondrop CHU II. Los Moondrop CHU II son unos auriculares IEM que destacan principalmente porque son muy económicos, pero también lo hacen porque cuentan con cable extraíble y porque son muy ligeros. Además, incluye un juego de varias almohadillas y una funda de transporte.

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Sennheiser IE 200. Los Sennheiser IE 200 también son unos auriculares IEM que también cuentan con un cable extraíble, aunque en este caso es trenzado. Vienen con su propio juego de almohadillas y con una bolsa de transporte, además de ganchos ajustables para las orejas.

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Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado en estos párrafos, conviene tener en cuenta que este tipo de auriculares vienen con algunos accesorios muy interesantes o son compatible con otros que se pueden comprar en tiendas.

Adaptadores. Aunque muchos auriculares vienen con adaptadores para conectarlos a diferentes tomas, es posible que se tengan que comprar de forma adicional. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si quieres utilizarlos con un ordenador, con el móvil o con cualquier otro dispositivo.

Cables. También hay muchos auriculares que vienen con cables extraíbles, y algunos de ellos son muy largos. Por ello, conviene tener a mano algún otro cable más corto (y de mejor calidad) para que nos sea más cómodos utilizarlos y que el cable no estorbe tanto.

Estuches protectores. Si te quieres llevar los auriculares de viaje o simplemente fuera de casa, conviene comprar un estuche protector para evitar que puedan romperse. De hecho, también conviene tener uno si únicamente los vamos a tener en casa para así protegerlos del calor y del polvo.

Preguntas frecuentes sobre los mejores auriculares con cable

¿Los auriculares con cable se pueden conectar a un móvil?

Depende de varias cosas. Si el móvil únicamente trae un puerto USB-C, solo podremos conectar auriculares con este tipo de tomas o también podemos hacerlo mediante un adaptador. En cambio, si el móvil (normalmente son los de gama baja) cuenta con un jack de 3,5 mm, podremos conectar auriculares con este tipo de tomas.

¿Cuáles son las ventajas de unos auriculares con cable extraíble?

Los auriculares con cable integrado tienen el problema de que si este se estropea, ya no podremos utilizar los auriculares. En cambio, si tienen cable extraíble, podemos cambiarlo si se rompe, conectar uno más corto o más largo e incluso utilizar uno que sea de mejor calidad.

¿Los auriculares con cable incluyen micrófono para hacer llamadas por teléfono?

No todos. Algunos llevan un micrófono integrado y otros tantos cuentan con micrófono extraíble. En cualquier caso, es importante asegurarse de si lleva o no micrófono si es algo que pretendamos hacer, sobre todo con cierta frecuencia.

¿Los auriculares se pueden plegar?

No todos los auriculares se pueden plegar, por lo que si tu idea es llevártelos de viaje o simplemente utilizarlos fuera de casa, conviene que sí puedan plegarse. Si además incluyen un estuche protector, mucho mejor.

¿Cuánto ha de medir el cable?

La respuesta depende mucho de dónde queramos conectarlos. Si los vamos a utilizar con el móvil, lo más práctico es que el cable mida aproximadamente un metro para que el sobrante no estorbe. En cambio, si los queremos conectar al televisor, es mejor que mida aproximadamente tres metros para que podamos utilizarlos de forma cómoda.

Recomendación final

De entre todas las propuestas que hemos comentado en estas líneas, nos quedamos con los AKG K 240 Studio por su excelente relación calidad-precio. Son unos auriculares que tienen una buena construcción, la calidad de sonido es muy buena y son muy económicos. Además, su cable extraíble es un plus.

Sin embargo, es posible que estés buscando unos auriculares con otras características. En ese caso, los Audio-Technica M30x son excelentes tanto por la calidad de sonido como por su acabado. Además, suelen encontrarse a un precio similar que los AKG K240 Studio.

Por otro lado, los AKG K52 también nos parecen unos auriculares excelentes por todo lo que ofrecen por un precio muy contenido y los Beyerdynamic DT 770 Pro son de lo más interesantes porque son bastante cómodos de utilizar incluso aunque los llevemos puestos durante horas.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | AKG, Beyerdynamic, Sennheiser, Audio-Technica, Shure

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