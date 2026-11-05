Amazon se adelanta al Black Friday y tiene esta tele QLED de 65 pulgadas de Xiaomi (y con Fire TV) con 200 euros de descuento

Si estabas esperando al Black Friday para renovar la pantalla de tu salón, Amazon se ha adelantado con una de esas ofertas difíciles de dejar pasar. Esta Xiaomi TV F Pro (2026) de 65 pulgadas tiene ahora un descuento de 200 euros. Ha pasado de costar 599 euros a 399 euros.

XIAOMI TV F Pro 65 Pulgadas (165 cm), 4K UHD QLED Smart Fire TV Amazon — € Xiaomi — € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele buena, bonita y barata

Esta tele del fabricante chino monta un panel QLED de 65 pulgadas de diagonal que ofrece colores vivos, mayor contraste y excelente nivel de brillo por un precio muy inferior al habitual en esa categoría.

Otra de las cosas destacables de esta tele Xiaomi es que funciona bajo el sistema operativo Fire TV (el que traen de serie los Fire TV Stick de Amazon), por lo que viene con control por voz con Alexa integrado.

Es compatible con HDR10 y Dolby Vision, garantizando un rendimiento óptimo en series y películas de plataformas de streaming compatibles. Por último, destacar su diseño sin marcos, con frontal metálico de bordes ultrafinos que aprovecha al máximo la pantalla y aporta un toque premium a tu salón.

⚡ EN RESUMEN: oferta para xiaomi tv f pro 65 pulgadas hoy ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio en 65": ofrece una diagonal gigante con tecnología QLED 4K por un precio muy competitivo tras el descuento de 200 euros.

ofrece una diagonal gigante con tecnología por un precio muy competitivo tras el descuento de 200 euros. Sistema Fire TV OS: interfaz rápida, fluida y sin bloatware innecesario, idónea para acceder a todas las plataformas de streaming. ❌ LO PEOR Tasa de refresco limitada (60 Hz)... No cuenta con panel de 120 Hz ni HDMI 2.1 completo para exprimir al máximo las consolas de última generación.

No cuenta con panel de 120 Hz ni HDMI 2.1 completo para exprimir al máximo las consolas de última generación. Sonido integrado justo... Sus altavoces cumplen para ver la televisión del día a día, pero se quedan cortos en potencia y graves para cine. 💡 CÓMPRALO SI... Estás buscando una pantalla gigante al menor precio y también es perfecta si ya utilizas Alexa, dispositivos Echo o estás acostumbrado a la interfaz del Fire TV Stick. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres gamer y buscas jugar a 4K y 120 fps con VRR. En este caso, necesitarás un modelo con panel nativo de 120 Hz.

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Imágenes | Xiaomi

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