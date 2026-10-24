Qué parte de tu sueldo se va en alquilar un piso en Europa, en tres mapas que sacan los colores a España

Si hay un tema que es una patata caliente para la ciudadanía y los gobiernos, ese es el de la vivienda y sino, que lo pregunten en Sol. Y es que los precios se han disparado como nunca en los últimos años, pero el drama, aunque generalizado, va por barrios: no es lo mismo comprar una casa en Madrid que en Soria. O alquilar un piso en Madrid que en Viena. Hasta hace poco comparar lo caro o barato que es alquilar una vivienda en Europa no era posible por la falta de datos homogéneos, así que la Red Europea De Observación Sobre Desarrollo y Cohesión Territorial lo ha remediado con tres mapas como tres soles.

La pregunta a la que contesta es: qué esfuerzo económico del sueldo hace falta para alquilar una vivienda y la respuesta varia enormemente en función de dónde vivas y también del tamaño. Detrás de esta colorida cartografía está el proyecto House for All, desarrollado por un consorcio europeo liderado por la Universidad Técnica de Viena y financiado por la UE y para su elaboración han tirado de todo un clásico entre quienes buscan piso: los anuncios de alquiler.

Tras rastrear cada semana portales inmobiliarios en toda Europa entre marzo de 2024 y marzo de 2025, recopilaron 22 millones de anuncios validos, lo que les permitió calcular el precio medio por municipio y a partir de ahí, compararlo con el ingreso medio a partir de datos de Eurostat. Hay tres mapas para tres tamaños de inmuebles: de 25 , 45 y 75 metros cuadrados respectivamente.

Para leer los mapas solo hace falta tener en cuanta algo: un municipio en turquesa significa que alquilar cuesta menos de un tercio del ingreso medio local, amarillo que cuesta entre un tercio y dos tercios y negro que la cosa esta muy negra: que el alquiler supera los dos tercios. Ojo, el gris indica que no hay datos, no que sea barato.

Un zulo estudio de 25 metros cuadrados

Qué parte del sueldo se va en el alquiler de un inmueble de 25 metros cuadrados. House4All

La buena noticia es que si hablamos de los inmuebles de 25 metros cuadrados o menos, el mapa es casi todo turquesa. Así, en Escandinavia, los países bálticos y buena parte de Francia, Alemania e Italia, alquilar un estudio cuesta menos de un tercio del ingreso local. Sobre el papel, si quieres vivir sola, a primera vista Europa parece bastante asequible. Aún así, no todo es azul en el mapa: en grandes ciudades de Polonia y Eslovaquia, en Portugal o en el litoral de Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana, ya se ven zonas amarillas que indican entre un tercio y dos tercios del ingreso.

No obstante, este mapa tiene trampa: este mapa responde a cuánto costaría de media un estudio de este tamaño respecto al ingreso local, no si hay estudios disponibles de ese tamaño. De hecho, el informe señala que esos inmuebles son relativamente raros en la mayoría de los países europeos y más comunes en Suecia, Finlandia, Bulgaria, Polonia o Italia. Sin ir más lejos, en España chocarían con las condiciones mínimas de habitabilidad que, si bien depende de cada autonomía, en Madrid por ejemplo es de 40 metros cuadrados según el último Plan General de Ordenación Urbana, que data de 2023. ¿Que hay anuncios que claramente no cuentan con cédula de habitabilidad? Pues claro.

El pisito de 45 metros cuadrados

Qué parte del sueldo (de media) se va en alquilar un piso de 45 metros cuadrados en Europa. House4All

Este es el tamaño más común en Europa y el más realista para una persona que vive sola y donde los mapas empiezan a mostrar con claridad el problema. Según el informe, en gran parte de Portugal y del sur de España alquilar un pisito de 45 metros cuadrados consume entre un tercio y dos tercios del ingreso local, si bien hay varias zonas en ambos estados donde se pasa ese segundo umbral. Algo parecido sucede en Irlanda, sobre todo alrededor de Dublín y también en grandes ciudades de Alemania y Austria.

No obstante, en el centro y norte de Europa reina el turquesa, con la mayor parte de Francia en azul y predominando, aunque reñido, en Italia (de nuevo el amarillo aparece en las ciudades grandes).

El este de Europa cuenta otra historia. En Polonia, Hungría y partes de Rumanía el amarillo está bastante extendido con algunas manchas diseminadas negras. El informe lo explica tanto por los costes de la vivienda como por los ingresos locales bajos, algo extensivo a España y Portugal. Aquí hay una lección: el color depende tanto de lo que cuesta el piso como de lo que se gana.

Un piso de 75 metros cuadrados

Qué parte del salario mínimo se va en alquilar un piso de 75 metros cuadrados en Europa. House4All

El tercer mapa es el más duro de leer: según el informe, en casi todas las grandes ciudades europeas y en muchas zonas costeras turísticas, alquilar un piso de este tamaño resulta prácticamente imposible para quien cobra un solo sueldo. Así, hay zonas en el este de Europa, como Polonia, Hungría y Rumanía, donde el alquiler se lleva casi un sueldo medio. Portugal, el sur de España y la Riviera francesa destacan en negro por la presión del turismo y de las segundas residencias.

Eso sí, probablemente un inmueble de 75 metros cuadrados sea un tamaño más potencialmente interesante para compartir con alguien, por ejemplo para vivir en pareja. No obstante, esta percepción puede que esté condicionada inevitablemente por los precios ya que al fin y al cabo tampoco es que sean unas dimensiones desmesuradas para alguien que por ejemplo quiere una estancia propia para teletrabajar.

El alivio está en las zonas rurales o periféricas de Italia, Francia y los países bálticos, si bien en España hay que irse a sitios más rurales y desconectados. En Escandinavia, el azul sigue siendo el color dominando





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