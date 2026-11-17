Aunque no es el mejor momento para comprar memoria o tarjetas gráficas, sí que estamos viendo descuentos interesantes en equipos gaming ya montados. Donde más es a la hora de buscar portátiles gaming, especialmente en Amazon, que ya está adelantando muchas ofertas de este Black Friday. Este Lenovo Legion Pro 5 es un buen ejemplo: está disponible por 2.279 euros, su mínimo histórico.

Lenovo Legion Pro 5| Portátil Gaming|Ryzen 9|RTX 5070| 32GB|1TB|No OS | AMD Ryzen 9 8945HX, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32GB, 1TB, Sin Sistema Operativo, 16" WQXGA, 240Hz, Teclado RGB Español, Negro Hoy en Amazon — 2.279,00 € MediaMarkt — 2.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un equipo para jugar a 1440p durante años

Como decimos, es el precio más bajo que le hemos visto a este equipo, modelo Lenovo Legion Pro 5 16ADR10. Es un portátil gaming pensado para ofrecer un muy buen rendimiento en todo tipo de juegos a 1440p, incluso lanzamientos actuales. De hecho, también te puede venir muy bien para tareas pesadas, como puede ser la edición de vídeo en 4K.

Lo más destacado del mismo es su tarjeta gráfica, una RTX 5070. En esta ocasión, se trata de una gráfica con 12 GB de VRAM y no los 8 GB habituales, lo idóneo para la resolución 1440p. Esta GPU, además, es compatible con la tecnología DLSS 5, tecnología que ayuda a aumentar el rendimiento de los juegos compatibles sin perder calidad gráfica.

A esta gráfica le acompaña un procesador Ryzen 9 8945HX, así como 32 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 1 TB. Todo está redondeado por una pantalla de 16 pulgadas que tiene resolución WQXGA (2.560 x 1.600 píxeles) y una tasa de refresco de 240 Hz, ideal para tener una experiencia fluida a la hora de jugar o a la hora de trabajar con texto.

⚡ EN RESUMEN: oferta del portatil lenovo legion pro 5 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que ha estado hasta ahora.

Es lo más barato que ha estado hasta ahora. Su tarjeta gráfica: Una RTX 5070 de 12 GB de VRAM perfecta para jugar a 1440p.

Una RTX 5070 de 12 GB de VRAM perfecta para jugar a 1440p. Buena combinación de memoria: 32 GB de RAM junto a un SSD de 1 TB. ❌ LO PEOR Es un portátil pesado: No es una opción que sea cómoda de transportar a diario al trabajo o a la universidad. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un equipo para jugar a los videojuegos más actuales con buen rendimiento, tanto ahora como durante unos años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica o directamente un portátil más ligero que puedas transportar en la mochila cómodamente.

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Imágenes | Lenovo

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