Office EU: qué es, qué incluye y cuánto va a costar la alternativa europea a Microsoft 365 y Google Workspace

Vamos a explicarte qué es Office EU, una nueva suite ofimática y de productividad en la nube que se presenta como alternativa europea a Microsoft 365 y Google Workspace. Su propuesta es sencilla: darte todo lo que te ofrecen Google y Microsoft, pero manteniendo tus datos en Europa protegidos por las férreas leyes europeas de privacidad.

Este servicio lleva ya unos meses funcionando en fase de acceso por invitación, y tienes que solicitar unirte a la lista de espera. Pero ya se le ha dado la suficiente forma como para poder saber qué es y cuál es su oferta, además de lo que podemos esperar de sus precios.

Qué es Office EU

Office EU es una suite de productividad en la nube creada por la empresa holandesa EUfforic Europe B.V, con sede en La Haya. Se trata de una de las muchas empresas europeas que se han lanzado a crear alternativas europeas a grandes servicios estadounidense.

Otra de sus premisas, más allá de ofrecerte una alternativa europea, es que tanto Microsoft como Google son empresas estadounidenses sujetas a la CLOUD Act. Se trata de una ley que permite a las autoridades estadounidenses acceder a datos almacenados por estas compañías, incluso si sus servidores están físicamente en Europa.

Office EU está construida sobre Nextcloud Hub, una solución de colaboración en la nube de código abierto muy consolidada en el entorno empresarial europeo. Y para la edición de documentos se integra Collabora Online, un editor basado en LibreOffice que permite trabajar con archivos .docx, .xlsx y .pptx directamente en el navegador.

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Qué incluye Office EU

Office EU es una completa suite donde se te ofrecen todas las herramientas para que no eches de menos ninguna de las que estás acostumbrado a utilizar. Esta es la lista de las herramientas incluidas en este servicio:

EU Drive : un servicio de almacenamiento en la nube donde puedes guardar todos tus archivos, y con opciones para compartirlos.

: un servicio de almacenamiento en la nube donde puedes guardar todos tus archivos, y con opciones para compartirlos. EU Docs : Un editor de documentos con funciones como la colaboración en tiempo real, y que es compartible con los principales formatos, como el .docx de Word.

: Un editor de documentos con funciones como la colaboración en tiempo real, y que es compartible con los principales formatos, como el .docx de Word. EU Spreadsheet : Una aplicación de hojas de cálculo que también es compatible con el formato .xlsx de Excel.

: Una aplicación de hojas de cálculo que también es compatible con el formato .xlsx de Excel. EU Presentation : La alternativa a PowerPoint de esta suite, compatible con .pptx, y que incluye plantillas y animaciones para tus presentaciones.

: La alternativa a PowerPoint de esta suite, compatible con .pptx, y que incluye plantillas y animaciones para tus presentaciones. EU Calendar : Una aplicación de calendarios, donde vas a poder llevar tu agenda, y crear recordatorios e invitaciones.

: Una aplicación de calendarios, donde vas a poder llevar tu agenda, y crear recordatorios e invitaciones. EU Talk : Un servicio de videollamadas como Google Meet, con pantalla compartida y opción de grabación.

: Un servicio de videollamadas como Google Meet, con pantalla compartida y opción de grabación. EU Email: Un cliente de correo electrónico cifrado y sin publicidad.

Office EU también asegura que facilita la migración desde Microsoft 365 o Google Workspace. Para ello, permite importar correos, calendarios y archivos, además de poder usar ambas plataformas en paralelo hasta que estés convencido y preparado para dar el cambio definitivo.

Cuánto va a costar

Los responsables de Office EU todavía no han anunciado su precio oficial. De momento solo sabemos que serán "comparables a los de Microsoft 365 y Google Workspace", pero todavía no han dado cifras concretas. Habrá que ver si el precio es lo suficientemente atractivo como para animar a los usuarios, las empresas y las PYMES a que den el salto a él.

Además, como te hemos dicho, este servicio todavía sigue en fase de lista de espera y acceso por invitación, sin una fecha concreta anunciada para su apertura al público en general. En cualquier caso, teniendo en cuenta que el precio de Microsoft 365 Personal ronda los 10 euros al mes, y el de Google Workspace Starter está en torno a los 6 euros por usuario al mes, habría que esperar precios parecidos por parte de esta alternativa europea.

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