Los arquitectos coinciden: "Las casas prefabricadas en 3D pueden ayudar a paliar la crisis de vivienda, pero no son una solución estructural"

Cuando el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, presentó su primera promoción construida "en madera con módulos 3D prefabricados" definió su objetivo de forma simple: abaratar la vivienda “reduciendo plazos”. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) afirmó que impulsarían la “construcción de 800 viviendas desarrolladas con este sistema" en la comunidad. La pregunta es evidente: ¿realmente este sistema es escalable y una solución ante la crisis de vivienda que vive España?

Licitaciones de edificios plurifamiliares como el de Madrid con sistemas industrializados empiezan a ser habituales. “Hay casos similares en Andalucía y la Comunidad Valenciana, con distintos sistemas de industrialización, tanto en 2D como 3D, con madera, hormigón o acero”, señala Gerardo del Río, ingeniero civil director comercial en la empresa constructora Guerola, que tiene una fábrica de edificación industrializada 3D.

Para Margarita de Luxán García de Diego, arquitecta y catedrática emérita de Expresión Gráfica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) esta técnica “está en fase prácticamente experimental”. Todavía debe avanzar para mejorar y evitar limitaciones que la condicionen y “rigidicen su uso”, aclara. Mientras que las naves industriales y viviendas unifamiliares llevan mucho años construyéndose con sistemas industriales, la edificación en altura como hoteles y centros educativos es más reciente, aclara Gerardo del Río

A nivel de España hay muy pocos edificios construidos y realizados de forma completa, con el cerramiento y tabiquería con “impresoras 3D in situ”. Hasta el momento se ha hecho de forma integral en edificios de hasta dos pisos de altura. Además necesita unas condiciones particulares para que se puedan colocar y maniobrar las impresoras 3D.

Respecto a si puede abaratar el precio final los edificios impresos, la arquitecta señala que es posible si el cliente es el promotor, lo cual es poco común. En cambio, si un constructor o una empresa inmobiliaria los venden depende del precio final que quiera poner. Eso sí, acortan los tiempos de construcción “siempre que el proyecto esté muy bien resuelto y decidido en todas sus partes, incluidos detalles e instalaciones”.

El reto de abaratar

Opina igual Carmen Díaz López, arquitecta, doctora en Ingeniería Civil y profesora e Investigadora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga: “La industrialización abarata procesos, reduce incertidumbre y mejora la eficiencia, pero eso no siempre se traduce automáticamente en una bajada del precio final para quien compra o alquila. El ahorro es más claro en tiempos, gestión y control de costes que en precio de mercado, salvo que haya medidas que orienten estas soluciones hacia la vivienda asequible”.

En un pueblo de Soria han realizado una prueba piloto de construcción de siete viviendas industrializadas. Según el alcalde de Langa de Duero, “las viviendas están divididas en módulos, por lo que hace que estén prácticamente montadas en tres días”.

Eso sí, los remates finales faltarían todavía. Mientras que el proyecto de Madrid usaba madero, aquí los prefabricados son de hormigón. “Son sistemas distinto. El primero consiste en un edificio plurifamiliar destinado a un entorno urbano y el segundo se trata de viviendas unifamiliares para entorno rural”, aclara Gerardo del Río. “Me parece una buena iniciativa frente a la crisis de vivienda, sobre todo en zonas tan despobladas como en Soria, y más siendo soriano”, añade.

“Estos proyectos pueden ayudar a paliar la crisis de vivienda porque permiten construir más rápido y con mayor control de costes, algo muy relevante en un contexto de falta de oferta”, destaca Carmen Díaz López. Pero la experta advierte que “no son una solución estructural por sí solas: la crisis de vivienda también tiene que ver con el suelo, la regulación, la financiación y el funcionamiento del mercado. Son una herramienta útil, pero deben formar parte de una política de vivienda más amplia”.

“Lo ideal es que la iniciativa la tome el sector público, poniendo a disposición del sector privado suelo para construir o de construcción de viviendas directamente, que posteriormente pueden ser gestionadas por la propia administración o por el sector privado mediante contratos de concesión”, apunta del Río

Margarita de Luxán destaca que las viviendas industrializadas tampoco son la panacea a los precios de la vivienda y la falta de casas para vivir. “La crisis de la vivienda y sus soluciones dependen de muchas cosas y muy complejas, no sólo de las técnicas ni los materiales constructivos”, explica. Para ella, los edificios impresos son “una pequeña parte de los muchos planteamientos que deben seguir avanzando”. En las circunstancias actuales “son marginales para definirlos como solución generalizada dada su escala y sus condicionantes”.

Render de la promoción Loreto, en Barajas, prefabricada en 3D.

Para hacer frente a la despoblación rural, proyectos como el de Soria tienen, para Díaz López, potencial si se integran en una estrategia territorial. “Su principal ventaja es que permiten activar vivienda en lugares donde hoy apenas se construye, lo que puede facilitar la llegada de nuevos perfiles: desde jóvenes hasta personas que teletrabajan. Pero la vivienda, por sí sola, no fija población: para que haya impacto real hacen falta servicios, conectividad, empleo y cierta estabilidad demográfica”, destaca. “Su impacto dependerá de cómo se escale y, sobre todo, de si se vincula a una estrategia pública capaz de convertir esa rapidez constructiva en vivienda realmente accesible”, añade.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la industrialización de la vivienda tiene ventajas claras para la profesora de la Universidad de Málaga: menos residuos, mayor eficiencia energética, mejor control de calidad y una ejecución más precisa. Pero el debate de fondo no es solo técnico. “La industrialización puede cambiar cómo construimos, pero no resuelve por sí sola por qué la vivienda sigue siendo inaccesible. El reto ya no es tanto tecnológico como de escala, gobernanza y modelo de acceso”, concluye.

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