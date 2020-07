Ataque por ransomware a Adif: un grupo de ciberdelincuentes anuncia el robo de 800 GB y amenaza con difundir información sensible

Adif ha sufrido un ciberataque. La empresa pública encargada de las líneas de ferrocarril en España ha sido atacada por REvil, un conocido grupo de ciberdelincuentes que a principios de 2020 ya amenazó a los representantes de famosos como Lady Gaga o Madonna.

Según describen los propios atacantes en su blog, accesible mediante la red TOR, habrían obtenido un total de 800 GB de datos, incluyendo información sensible de contratos, facturas, certificados, correspondencia y números de teléfono de clientes.

En respuesta a Xataka, desde Adif han confirmado el ataque. El grupo de atacantes ha solicitado un rescate. "Si no cumplís nuestras condiciones, vuestra información será publicada", expresan los atacantes en un mensaje publicado supuestamente enviado a Adif.

Buenas tardes! #Sodinokibi/#REvil claimed Adif as a victim and threatened to attack a 3rd time and to leak 800gb of data.



Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) is one of the main corporations tasked with the railroad sector of Spain.



13,761 employees

8B revenue pic.twitter.com/d9sxXiwGBP