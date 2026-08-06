Ya es oficial: Google Assistant ya tiene fecha de caducidad y será sustituido por Gemini en tu móvil

Google ya ha puesto fecha de caducidad a su antiguo asistente. La compañía ha confirmado que empezará a retirar el Asistente de Google de los móviles Android el próximo 4 de septiembre, obligando a todos los usuarios que aún se resistían a dar el salto definitivo a Gemini. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Qué está pasando. Google ha enviado un correo a sus usuarios anunciando el cierre progresivo del Asistente en dispositivos móviles. A partir del 4 de septiembre la compañía empezará a quitar el acceso al Asistente en teléfonos, tablets y dispositivos asociados, un proceso que calcula que tardará varias semanas en completarse para todos los usuarios. Cuando eso ocurra, los usuarios ya no podrán volver a utilizar este asistente en sus dispositivos.

En detalle. Según explica Google en el correo que ha enviado a los usuarios, en cuanto Gemini se convierta en el asistente del móvil, también pasa a serlo en todo lo que esté emparejado con él. Eso incluye:

Relojes con Wear OS.

Auriculares compatibles con Gemini.

Coches que usan Android Auto proyectado desde el móvil.

La única excepción son los vehículos con Google integrado de fábrica, que seguirán teniendo Asistente disponible después del 4 de septiembre. Tampoco se ven afectados, de momento, los altavoces y pantallas inteligentes de Google Home ni los televisores con Google TV, donde la compañía está gestionando el cambio a Gemini por separado y sin fecha concreta, tal y como apuntan en The Verge.

Entre líneas. Esto no ha pillado a nadie por sorpresa, pero sí llega con retraso sobre lo previsto. Google ya había planteado retirar el Asistente a finales de 2025, pero decidió aplazarlo para terminar de pulir Gemini antes de forzar la migración de todos sus usuarios. El directivo de Google al frente de la app de Gemini, Brian Marquardt, ya definía en marzo de 2025 la llegada de la IA generativa como un cambio de plataforma, y aseguraba entonces que millones de personas ya habían cambiado de forma voluntaria, según recoge el medio Inc.

Números. Según datos de Alphabet, la app de Gemini alcanzó los 950 millones de usuarios activos mensuales en el segundo trimestre de 2026, más del doble que los 450 millones de un año antes, con un uso diario que se ha triplicado.

Los peros. Gemini todavía no cubre todas las funciones del Asistente, pues según la propia documentación de soporte de Google, hay pódcasts, emisoras de radio, algunos servicios de música de terceros y el Modo Intérprete que aún no funcionan igual o directamente no están disponibles. Hasta ahora, la solución para ello era volver al Asistente. Pero ahora esa puerta se cierra.

La preocupación es mayor en el terreno de la accesibilidad. Jonathan Mosen, responsable de accesibilidad de la National Federation of the Blind en Estados Unidos, contaba a Inc que han recibido quejas sobre fallos de Gemini al gestionar temporizadores, recordatorios, llamadas o el control del hogar inteligente, con casos en los que, según sus palabras, "a veces Gemini dice que las tareas se han completado cuando no es así, y viceversa". Mosen reconoce, no obstante, que Gemini también ha traído mejoras reales de accesibilidad, como su integración en TalkBack, el lector de pantalla de Android.

Jennifer King, investigadora de política de datos y privacidad del Instituto de IA Centrada en el Ser Humano de Stanford, apunta que, para tareas simples y repetitivas, como encender una luz, el usuario “no está haciendo una pregunta, sino dando una orden”, y una IA generativa tiende a complicar las peticiones que antes eran muy sencillas de ejecutar.

También hay usuarios de Android Auto que llevan tiempo señalando problemas de estabilidad con Gemini al volante, con comandos que fallan de forma intermitente y cierto tipo de automatizaciones que Gemini todavía no sabe replicar, según detallan desde XDA-Developers.

Otro cierre. El Asistente de Google se une así a la larga lista de productos que la compañía ha ido cerrando con los años, catalogados por la web Killed by Google, junto a servicios como Stadia, Hangouts o Google Podcasts. No es la primera vez que Google fuerza este tipo de transición, pues en 2019 tuvo que dar marcha atrás con el cierre de Works with Nest tras las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de sus funciones para domótica. Esta vez, sin embargo, no parece que haya marcha atrás.

Pero a estas alturas, no es un movimiento que sorprenda. Microsoft cerró Cortana en Windows en 2023, Amazon ha reconvertido a Alexa a través de otro modelo de IA, dando lugar a Alexa+, y Apple prepara su propia renovación de Siri con IA. Así que se podría decir que la era de los asistentes clásicos toca a su fin.

Imagen de portada | Generada por IA con Gemini

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