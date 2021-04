Dacia Spring, lo hemos probado: el coche eléctrico más barato del mercado convence y es práctico

Dacia nació hace 16 años como segunda marca del Grupo Renault con la intención de fabricar coches con la mejor relación precio / calidad / valor del mercado. La fórmula parece haber funcionado, ya que hasta la fecha han vendido más de 7 millones de unidades y han conseguido situar al Dacia Sandero como el coche más vendido de su segmento a particulares en España y en Europa. Ahora Dacia da un paso de gigante hacia el futuro con el lanzamiento de su primer coche eléctrico, el Dacia Spring llamado a democratizar el coche eléctrico al ser el más barato del mercado. Ya lo hemos conducido y te contamos qué nos ha parecido.

El Dacia Spring es un coche eléctrico urbano de aspecto SUV. Mide 3,73 metros de largo, tiene una carrocería de cinco puertas, cuatro plazas y se ve que es un coche con una altura libre al suelo considerable, con 151 milímetros.

A nivel de diseño sigue la filosofía de la marca Dacia. El frontal tiene mucha personalidad gracias a unos grupos ópticos formados por dos bloques, el superior con las luces diurnas LED y el inferior con las luces que iluminan la carretera. En el centro, encontramos una parrilla de color negro decorada con detalles cromados que esconde en su interior la toma de carga de la batería.

Llantas de 14 pulgadas con tapacubos que simulan llantas de aleación, unos pasos de rueda marcados por las molduras plásticas, pegatinas en la parte inferior de las puertas con la palabra Electric y unas gruesas barras plásticas sobre el techo son los elementos que dan forma a este coche, que puede gustar más o menos, pero no cabe duda que tiene mucha personalidad.

Cuatro plazas y un maletero bastante amplio

Si nos vamos al interior, encontramos espacio para cuatro pasajeros, donde los ocupantes de las plazas delanteras disfrutan de más espacio que los de las traseras. El maletero es bastante grande para un coche de su tamaño, ya que cuenta con 290 litros de capacidad ampliable hasta 620 litros si bajas los respaldos de los asientos posteriores.

Se trata de un habitáculo simple y funcional, marcado por el uso de materiales plásticos bastante duros. El volante de tres radios tiene algunos botones para activar el limitador de velocidad o para accionar el control por voz, siempre ligado al smartphone.

Tras él encontramos el cuadro de mandos, totalmente electrónico en el que al lado izquierdo vemos una escala de colores que indica si estamos utilizando o regenerando energía de la batería, mientras a la derecha está el indicador del nivel de carga disponible.

En el centro una pantalla de 3,5 pulgadas nos permite consultar la información básica que necesitas mientras conduces.

El Dacia Spring estará a la venta con dos niveles de equipamiento, Comfort y Comfort Plus. En el segundo se incluyen unos asientos de aspecto bastante conseguido, que están realizados en una sola pieza, con el reposacabezas integrado y con detalles como las costuras en color azul destacando en el conjunto.

En el centro del salpicadero una consola enmarcada por plástico negro brillante incorpora la pantalla de 7 pulgadas del sistema multimedia Media NAV, con radio DAB, replicación inalámbrica del smartphone compatible con Apple Carplay y Android Auto, el Bluetooth, una toma USB y una salida auxiliar.

También está disponible una APP para el teléfono móvil llamada MyDacia, desde la que se puede consultar conocer en tiempo real el nivel de carga de la batería, la autonomía disponible y geolocalizar el vehículo en caso de que sea necesario.

Como detalle tecnológico de nivel superior, cuando Spring está conectado, la aplicación permite activar el acondicionamiento previo del habitáculo (climatización/calefacción) para que cuando llegues a él esté a la temperatura adecuada, informarse sobre el avance de la carga y poner en pausa o reanudar esta última.

Seguridad activa y pasiva

En materia de seguridad, el Dacia Spring no se puede considerar un coche básico ni mucho menos. De serie trae limitador de velocidad, ABS, ESC, repartidor electrónico de frenado, 6 airbags, encendido automático de las luces y frenada de emergencia asistida.

Este último sistema permite que a partir de 7 km/h de velocidad, el radar delantero se active para medir la distancia respecto al vehículo que nos precede. En caso de detectar riesgo de colisión, el sistema avisa al conductor de forma visual y sonora.

Llega a accionar automáticamente los frenos si el conductor no frena o no frena lo suficiente, lo cual es una ayuda importante.

Simplicidad mecánica

La configuración mecánica del Dacia Spring es de lo más simple que podemos encontrar en un coche eléctrico. En el eje delantero encontramos un pequeño motor eléctrico de 33 kW, equivalente a 44 caballos que está acoplado a una batería de 27,4 kWh.

La batería, de pequeñas dimensiones y peso, va situada bajo la banqueta del asiento posterior. Gracias a esa pequeña batería puede homologar 305 km de autonomía en ciclo urbano WLTP o 230 km en ciclo mixto WLTP.

También gracias a esa simpleza mecánica, al uso de una batería pequeña y a su tamaño, el coche consigue mantener los kilos a raya. Con 970 kilos de peso, estamos ante todo un peso pluma entre los coches eléctricos que se venden hoy en día.

La toma de carga está escondida bajo la parrilla delantera y la compuerta que da acceso a ella se acciona desde el habitáculo para evitar que estando el coche aparcado en la calle alguien la pueda abrir.

Tiempos de carga

El Dacia Spring claramente es un coche con una vocación urbana. Por eso, no se ha pensado especialmente para hacer cargas rápidas en carretera, aunque sí admite cargas DC con una potencia máxima de 30 kW.

Si preferimos recurrir a un Wallbox de 7,4 kW para cargarlo, necesaremos menos de 5 horas para tener la batería al 100%. En un enchufe de casa convencional, en unas 8 horas tendremos el 80% de la carga, con lo que dejarlo por la noche cargando para poder moverte al día siguiente sin preocupaciones es perfectamente posible.

Según los datos que nos mostró Dacia, el recorrido medio de una persona en Europa es de 31 kilómetros/día. Así pues, con los niveles de autonomía declarados, lo lógico sería cargarlo únicamente una vez por semana.

Conduciendo el Dacia Spring por Madrid

Dacia trajo algunas unidades pre producción de su nuevo coche eléctrico a Madrid para que pudiésemos conducirlo y tomar las primeras impresiones sobre cómo se comporta.

Para arrancar hay que girar una llave tradicional, nada de botones de arranque innecesarios como incorporan los coches modernos. A continuación has de accionar el mando giratorio situado entre ambos asientos para seleccionar D, N o R. No hay posición P para aparcar, basta con que lo dejes en D o en R.

Los primeros kilómetros al volante del Dacia Spring me sirvieron para comprobar cómo este coche de discretas prestaciones (hace 0 a 100 km/h en 19,1 segundos), es más ágil de lo que me esperaba e infinitamente más ágil que el resto de coches eléctricos que he probado hasta la fecha.

La dirección es muy blandita y bastante directa, permitiendo al coche circunscribirse en las curvas con rapidez. Se nota que pesa muy poco y que las ruedas delanteras tienen un radio de giro muy pronunciado, lo cual además ayuda en las labores de aparcamiento.

Los primeros metros de avance no son especialmente críticos porque entrega los 125 Nm de par desde que empiezas a acelerar con él. Luego has de mantener el pie a fondo para que el coche vaya alcanzando velocidad de crucero, y una vez que la ha alcanzado basta con acariciar el acelerador para que mantenga los ritmos.

En las vías interurbanas, como la siempre concurrida autovía A1 en sentido Madrid, es capaz de mantener la velocidad adecuada a pesar de su escasa potencia.

Cuando sueltas el acelerador el coche retiene y te lo indica en el cuadro de mandos situado detrás del volante, donde marca que está recargando la batería. También cuando frenas regenera energía, tanto que jugando con el estilo de conducción podrás llegar a conducir de forma muy eficiente y acercarte a los registros que hace de autonomía eléctrica.

Me ha parecido un coche muy confortable para su tamaño y precio. Es blandito de suspensiones y la ausencia de ruido hace que la experiencia al volante sea más agradable que la que puedes vivir al volante de un coche equivalente de combustión.

Pese a su sencillo planteamiento, es un coche que cumple perfectamente con su cometido, un aliado para el día a día que no pretende ir más allá, sino ofrecer a quien necesite un coche eléctrico, uno barato y bien resuelto.

A eso hay que añadir todas las ventajas de utilizar un coche eléctrico más allá de la ausencia de emisiones de CO2, como por ejemplo aparcar en zona regulada sin tener que pagar y sin límite horario, la utilización de los carriles BUS/VAO con total libertad o el poder circular sin miedo a los episodios de restricciones al tráfico por alta contaminación.

Más barato que sus equivalentes de combustión

Además de todo esto, se da la circunstancia de que el Dacia Spring llega ahora que se ha anunciado el Plan MOVES III para la compra de coches ecológicos. Los precios de tarifa del Spring, que son de 16.550 euros para el acabado Comfort y 17.620 euros para el Comfort Plus, se quedan en 9.550 euros y 10.620 euros con MOVES y achatarrando un vehículo usado.

Estamos por tanto ante el coche eléctrico más económico del mercado, un coche tan barato que incluso su precio llega a ser inferior al de sus equivalentes con mecánicas de combustión tradicionales. Así pues, posiblemente este sea el primer coche que realmente democratice el coche eléctrico en nuestras calles.

