Hace 18 años se hizo viral por su célebre "la he liado parda". Ahora Antena 3 le ha pagado 50.000 euros por convertirla en meme

España repitió la frase "La he liado parda" con inequívoco acento madrileño durante casi dos décadas, teniendo muy claro cuál era el origen (una joven socorrista cuya intervención en el noticiario de Antena 3 se había viralizado en internet), pero quizás sin conocer el auténtico alcance de la broma. La Audencia Provincial de Madrid acaba de fijar en 50.000 euros los efectos de uno de nuestros memes más famosos.

La sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado 5 de mayo a Atresmedia a indemnizar con 50.000 euros a la mujer que en 2008 protagonizó el vídeo de "La he liado parda". El tribunal eleva la cuantía fijada en primera instancia, que había sido de 40.000 euros, y desestima el recurso presentado por el grupo audiovisual. La resolución ordena además retirar las grabaciones de todas las plataformas de Atresmedia y prohíbe reutilizarlas en circunstancias similares.

Qué pasó. El origen del vídeo está en el verano de 2008: una entrevista de Antena 3 a una joven socorrista tras un incidente con productos químicos en una piscina de San Sebastián de los Reyes, donde pronuncia la frase que acabaría convertida en un clásico del humor español. La entrevista original, amparada por el derecho a la información, queda fuera de la condena. Lo que castiga la sentencia es la reutilización posterior: la condena alcanza también a La Sexta, Onda Cero y Europa FM, emisoras del mismo grupo que siguieron explotando la grabación durante años en programas de humor y recopilaciones.

La demanda. La mujer presentó la demanda en 2021, después de comprobar que su voz y su imagen seguían circulando sin su permiso más de una década después de aquella tarde en la piscina. Hay un episodio que da una idea del alcance y consecuencias del vídeo: años después de la grabación, unos policías, al identificarla, llegaron a comentar entre ellos "estamos aquí con la que la ha liado parda". Es solo una anécdota que permite adivinar el pernicioso alcance de un vídeo viralizado sin el permiso de la mujer: tardó varios años en volver a trabajar, le suponía un suplicio ver su imagen en televisión, se encontraba con camisetas con su cara e incluso llegó a tener problemas para desarrollar su profesión casi una década después, por ataques de ansiedad, hospitalizaciones y bajas médicas.

Quién paga el meme. La sentencia no responsabiliza a Atresmedia de la viralización original del vídeo, que atribuye a la dinámica propia de internet y las redes sociales. El daño resulta "grave" en términos morales, aunque no sea imputable en su totalidad a la cadena. Lo que sí le atribuye es la decisión de seguir emitiendo ese material durante años en programas propios, con audiencias masivas, cuando ya no existía justificación informativa. Atresmedia no tiene previsto recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo

Otras víctimas de la memética. El caso de la socorrista madrileña no es, desde luego, el primero. El Star Wars Kid data de 2002, y su fama arrancó cuando con 14 años se grabó imitando un combate con sables láser de Star Wars. Un compañero encontró la cinta, la subió a internet y el vídeo se convirtió en uno de los primeros grandes virales de la red. Como consecuencia, el chico sufrió acoso escolar, tuvo que cambiar de instituto y recibió tratamiento psiquiátrico. Su familia demandó a los compañeros responsables, reclamó alrededor de 250.000 dólares y llegó a un acuerdo extrajudicial en 2006. Años después, explicó que un delito le habría dado más protección legal que un vídeo viral sin su consentimiento, ya que las leyes de menores no contemplaban entonces ese escenario que aún no se conocía como cyber-bullying.

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Víctimas en España. En España el caso quizás más conocido es el de Álvaro Muñoz, el niño de 12 años que prorrumpió en inesperados comentarios racistas al hablar de que la tranquilidad es lo que se busca en las piscinas veraniegas. Sufrió su correspondiente ración de bullying y acoso al hacerse pública su dirección, recibió 17 denuncias por racismo y pasó cinco años acudiendo al juzgado de menores. Recientemente ha anunciado que se había arrepentido de los comentarios y entraba en un seminario, cerrando este círculo de Celtiberia Memes.

Por suerte no todos los protagonistas de memes juveniles en España son juguetes rotos: Miquel Montoro, el niño de "Hostia, pilotes", se ha convertido en influencer del mundo rural con cuentas en redes sociales que rebasan los 400.000 suscriptores. Y José Gómez, que pronunció la gloriosa frase de "De la petanca no se puede vivir" ha acabado convirtiéndose en campeón del mundo de la disciplina.

El meme como máquina de triturar carne. La investigadora Limor Shifman define los memes, en su libro 'Memes in Digital Culture', como unidades de contenido digital creadas, imitadas y transformadas con la conciencia de pertenecer a un mismo patrón compartido. Es lo que explica que "La he liado parda" sobreviviera tanto tiempo: dejó de ser el testimonio de una persona concreta para convertirse en una pieza reutilizable, sin necesidad de referenciar al hecho original. La sentencia reconoce, de algún modo, ese mecanismo: los magistrados distinguen entre el legítimo uso informativo de la entrevista y su reutilización posterior con fines de entretenimiento, que consideran una intromisión en el derecho a la propia imagen.

El periodista Jon Ronson describe procesos parecidos cuando tienen lugar los linchamientos digitales: el objetivo pierde su contexto personal y pasa a funcionar como símbolo de la transgresión que representa, casi como si fuera una empresa que ha protagonizado un desastre de relaciones públicas y no una persona con una vida detrás. En este caso, ese símbolo no lo construyeron solo usuarios anónimos: la propia cadena que grabó la entrevista original alimentó su circulación durante más de una década.

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