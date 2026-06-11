Amazon obliga a sus ingenieros a usar IA y mide quién la usa más. La respuesta de los empleados: memes anti-IA

Los gurús de la IA no dejan de vendernos que esta tecnología va a cambiar el mundo y que la AGI está al caer. De puertas hacia fuera, todo son promesas de automatización y productividad, pero de puertas hacia dentro el sentimiento es muy distinto. Ayer supimos que los ingenieros que están trabajando en la IA de Google no dejan de mofarse de ella en canales internos. Pues bien, en Amazon está pasando exactamente lo mismo.

Sloppenheimer. Es uno de los memes que los empleados de Amazon han compartido en el canal de Slack llamado #actual-aws-memes. En él se mofan de herramientas como Kiro (la plataforma de código de Amazon Web Services), Claude Code y el agente IA Meshclaw. Lo cuentan en 404media, donde han hablado con varios empleados de la compañía que han querido permanecer anónimos. Estos empleados admiten que los memes anti-IA empezaron a circular hace ya bastante tiempo (a finales de 2024), que fue cuando la empresa empezó a presionar más para que adoptaran herramientas de IA. Eso sí, aunque las burlas hacia la IA son muy habituales, aseguran que existe variedad de opiniones al respecto.

Kiro AI. Es la herramienta que más burlas recibe. Hay varios memes que sugieren que Kiro es bastante mediocre, como el que incluye el texto “Kiro: Confirmo que tengo el panorama completo” sobre una imagen de un iceberg con gran parte bajo el agua. El descontento con esta herramienta llegó a tal punto que Amazon cerró Kirorank, una tabla de clasificación interna que medía y premiaba el uso de Kiro por parte de los empleados.

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La versión oficial de Amazon es que los empleados ya habían integrado la IA en su día a día y el ranking ya no era necesario, pero lo que pasó en realidad es que los ingenieros empezaron a hacer trampas. Automatizaban tareas absurdas y totalmente inútiles por el simple hecho de subir en la clasificación, sumando a la factura de IA de la empresa.

Amazon no es la única. Como decíamos al principio, esta rebelión anti-IA a golpe de memes no es exclusiva de Amazon, en Google está pasando exactamente lo mismo. Mientras el CEO Sundar Pichai presume de que el 75% del código de Google está escrito con IA, los empleados usan un canal interno para mofarse de eso mismo.

Por ejemplo, mientras Google anunciaba novedades en el Google I/O 2026, en el canal aparecía un meme que decía que estaban anunciando "nuevas formas de hacer slop". Los memes se pueden votar con un sistema de reacciones y este sumó enseguida 100 pulgares hacia arriba. También se burlan de los AI bros que no paran de evangelizar sobre las bondades de la IA y señalan el enorme trabajo que es revisar el código hecho por IA, a menudo plagado de errores.

Qué dicen las empresas. Hay una evidente desconexión entre el discurso oficial y el sentimiento interno de los empleados. Amazon ha respondido a las filtraciones tratando de restarles importancia. En un correo a 404media, Amazon asegura que los comentarios negativos provienen de unos pocos individuos y que no representan a la mayoría. Por su parte, Google envió un comunicado al mismo medio en el que decían animar a sus empleados a probar y criticar sus herramientas internas, incluso a través de memes.

Y una cosa curiosa, Google envió dos comunicados casi idénticos, la única diferencia es que en el primero mencionaban que era "fundamental que mantengamos a los humanos en el proceso, incluyendo la supervisión". En el segundo esa frase había desaparecido.

Imagen | Xataka con Magnific

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