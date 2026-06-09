Mientras Google presume de IA, sus empleados hacen otra cosa en una red social interna: reírse de ella

Si hay una compañía que está empujando la IA es… bueno, aparentemente todas en este momento. La industria se ha abalanzado a los brazos de esta tecnología y, con tantísimo dinero invertido, deben usarla para algo. Google es una de esas compañías y Sundar Pichai, CEO de la empresa, ha sacado pecho en alguna ocasión de lo rápido que la propia Google ha adoptado la IA y lo mucho que sus ingenieros utilizan las herramientas.

El mandamás asegura que el 75% del código nuevo de Google está generado por la IA (estas empresas tienen una obsesión con apuntar que su código es hecho por IA, que se lo digan a Anthropic). El asunto es que estos ingenieros tienen un documento interno en el que apuntan su día a día con la IA, pero no para marcar progresos o beneficios, sino para algo mucho más curioso.

Reírse de ella.

Los ingenieros de Google haciendo memes de la IA de Google

Soy de los que opina que, si nos quitan los memes, qué nos queda. He llegado a mantener conversaciones directamente a base de memes tanto consolidados como inventados, y me encanta que tanto los ingenieros de Google como yo tengamos algo en común: nos gustan los memes cutres y clásicos.

Porque con la IA generativa tienes gente haciendo estos memes cutres con… IA, pero la ‘salsa’ del asunto es buscar imágenes en baja resolución y hacer una edición cutre. Eso entra dentro del chiste del meme, y los de Google son buenísimos.

Evidentemente, no han ido haciéndolos públicos porque a Google no le haría mucha gracia (de hecho se ha pronunciado al respecto), sino que este asunto ha salido a la luz gracias a una investigación del medio 404 en la que han recreado algunos de estos memes que los propios empleados de Google realizaron no un lunes cualquiera, sino en la fecha más importante del calendario para la compañía: el I/O 2026.

Mientras Google presentaba aquellas funciones de IA en la que habían estado trabajando los ingenieros durante los últimos meses, esos mismos ingenieros estaban compartiendo memes sobre la presentación en el mencionado ‘tablón’ privado. Estos memes se ‘votan’ con un sistema de emojis como el clásico pulgar levantado.

Y no son pocos los que entran al juego.

Meme de Google recreado por 404 Media

Este va duro desde el principio: “Anuncio del I/O: nuevas formas de hacer SLOP”. Es un ataque directo al la compañía que, según cuentan estos empleados, recibió rápidamente más de 100 pulgares hacia arriba de otros empleados.

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Meme de Google recreado por 404 Media

Yo, trabajando.

AI Bro: "¿aún no usas la IA? ¿Por qué tardas tanto? la IA es mágica, ¿eres un muggle? La mejor herramienta de IA se ha lanzado hoy"

Meme de Google recreado por 404 Media

Jetski, ¿por qué has hecho esa cosa tan estúpida que te dije que no hicieras?

Jetski:

"Jetski es una herramienta interna de Google"

Meme de Google recreado por 404 Media

Jetski ha creado un sistema operativo funcional ella sola.

Inteniero de Google: lo dudo

Meme de Google recreado por 404 Media

Barbie: qué felicidad haciendo cambios en el código con vibe coding

Oppenheimer es el humano que debe revisar ese código escrito por una máquina

Meme de Google recreado por 404 Media

Compañías tratanto de que use sus nuevas funciones de IA

Más allá de estos memes artesanales, hay dos cosas curiosas. La primera es que varios de estos ingenieros comparten ese hastío por la IA que también se ve en parte de las redes sociales, siendo curioso que ni la gente que hace la herramienta compre el discurso de marketing de los que venden esa herramienta.

La segunda, y ya poniéndonos más serios, es que hay quien quiere escapar del desarrollo de esta tecnología, pero no ve alternativas porque todas las tecnológicas están en el mismo barco. Hay declaraciones como “no tengo motivación y me siento quemado por los constantes cambios, pero no tengo alternativa” o “los proyectos relacionados con la IA se priorizan mientras todo lo demás se aparca”.

También hay declaraciones que muestran una desconexión entre las políticas internas de trabajo y la necesidad de empujar el desarrollo de la IA todo lo posible. “Estamos descubriendo que las IA han aliviado la presión y el cuello de botella en la generación de código”, comenta otro empleado, “pero todo lo demás se ha convertido en un cuello de botella: tiempos de compilación, pruebas, los retrasos en la revisión humana, la infraestructura comparativamente lenta y el sistema de comparación de versiones”.

“La conclusión a la que están llegando muchos compañeros es que la infraestructura y la cultura de ingeniería de Google se construyó para ser estable e intencionadamente lenta, pero las presiones para acelerar el ritmo usando la IA están chocando contra esa estrategia”, afirma otro. Al final, es lógico que estén empujando esta tecnología a nivel interno. Meta, por ejemplo, también lo hace, metiendo presión desde arriba para que los empleados la usen.

Y hay cosas buenas, pero el problema es que estas grandes empresas se están viendo en una situación en la que las herramientas han cambiado una barbaridad, así como las tareas, pero el núcleo de la ‘burocracia’, por llamarlo de alguna manera, se ha mantenido de la misma forma.

Por ejemplo, otro empleado asegura que ha completado de forma rápida muchas tareas gracias a la IA, pero al terminar el trabajo necesita una revisión humana que luego toma el mismo tiempo que siempre.

Es ahí donde está el cuello de botella.

Qué dice Google

Los memes son divertidos, pero a Google seguro que no le ha hecho gracia. ¿Ha respondido algo? Pues… sí. 404 recoge dos comunicados de Google. Por un lado, el primero que les mandaron:

“Animamos a nuestros ingenieros a probar rigurosamente y criticar nuestras herramientas internas. Ese ciclo de retroalimentación sincera es vital para la forma en que construimos tecnología.

Los modelos de codificación con IA están diseñados para asistir a los desarrolladores, pero es fundamental que mantengamos a los humanos en el proceso, incluyendo la supervisión y la experiencia de nuestro talento de ingeniería de clase mundial. Seguimos perfeccionando nuestras herramientas internas basándonos en los comentarios de los empleados para asegurarnos de que estén facilitando, y no obstaculizando, la productividad diaria.”

Muy de marketing, pero lo curioso es que, después de que 404 publicara el artículo mostrando los memes, el portavoz de Google mandó otro comunicado:

“Animamos a nuestros ingenieros a probar rigurosamente y criticar nuestras herramientas internas; ese ciclo de retroalimentación sincera, incluso a través de nuestro generador de memes interno, es vital para la forma en que construimos tecnología.

Seguimos perfeccionando nuestras herramientas internas basándonos en los comentarios de los empleados para asegurarnos de ofrecer la mejor experiencia que maximice la productividad diaria.”

Parece un juego de buscar las siete diferencias, pero realmente sólo hay una: en el segundo comunicado, ya no está la frase de lo vital que es la supervisión de un humano.

Imágenes | Memes recreados por 404 media

En Xataka | YouTube se ha llenado de contenido IA indistinguible del contenido real. Así que ha creado un sistema de etiquetado