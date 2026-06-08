La nueva Siri necesita funcionar a toda costa y eso no pasa por chips de Apple: pasa por Nvidia y Google

Da igual cuándo leas esto, pero la nueva Siri está al caer. Sé que ya se dijo hace dos años, pero ahora parece que iOS 27 traerá esta nueva Siri en su fase beta. Los planes de Apple tanto para su asistente como para su inteligencia artificial se presentaron con muchas promesas, pero pocas realidades y un naufragio histórico que obligó a la compañía a eliminar anuncios de YouTube en los que se mostraban las acciones del asistente. Pero ahora viene la buena, y va a ser gracias a otros.

Concretamente, gracias a Nvidia y Google.

Septiembre. Ahora sí que sí, de verdad, parece que la nueva Siri llegará en septiembre. Una vez pase del periodo beta junto a iOS 27 este verano, el asistente llegará a nuestros dispositivos. Si lo hará en una versión completa o recortada mientras prueban y expanden características es algo que está por ver, pero siendo la puesta de largo de Ternus como nuevo CEO, es evidente que lo que lancen debe estar basado en una realidad y no en promesas.

¿Por qué septiembre? Pues porque es cuando se espera que lleguen los iPhone 18 Pro y es cuando, tradicionalmente, se libera la versión final de la nueva versión de iOS.

Cerebro de Google. Ahora bien, a lo más interesante. Según ha publicado The Information, esta nueva Siri será posible no gracias a avances de Apple en su propia IA o en sus servidores: será gracias a Google. No pilla a nadie por sorpresa teniendo en cuenta el acuerdo al que ambas compañías llegaron en enero de este año.

Se anunció como un acuerdo multianual y puntual entre Google y Apple para que Gemini sea el núcleo de los modelos fundacionales de Apple. Es algo que sigue vigente, sobre todo teniendo en cuenta los, según Bloomberg, 1.000 millones de dólares anuales que Apple paga a Google para que les den acceso a un modelo Gemini personalizado, más otros más pequeños para entrenar modelos propios que puedan usarse de forma local en los dispositivos.

Músculo de Nvidia. Y, si Google es el cerebro de Siri, también es el músculo. Según el mismo reporte, esta versión renovada de Siri dependerá de los centros de datos de Google Cloud que cuentan con los procesadores Nvidia Blackwell B200. Se trata de una de las plataformas más capaces de Nvidia para los cálculos de la IA y la decisión de usarlas se tomó recientemente.

Según The Information, Apple se decantó tras evaluar las capacidades de cómputo confidencial en la plataforma de Nvidia. Ya sabemos que es una empresa que se toma en serio la privacidad de los datos (todo lo que se lo puede tomar una empresa de tal magnitud, claro) y en The Information apuntan que este enfoque en la privacidad ralentiza ligeramente el procesamiento de la IA en la nube, pero permite a Apple mantener ese compromiso de privacidad.

Ojo puesto en el WWDC. De la manera que sea, al final esto es una información de The Information y es muy posible que pronto tengamos más datos. Este lunes 8 de junio, a las 19.00 hora peninsular de España, el WWDC dará el pistoletazo de salida. El gran evento de software de Apple nos permitirá conocer estos detalles, así como todas las novedades de iOS 27 y los nuevos MacOS, iPadOS, WhatchOS y, esperemos, VisionOS.

Nuestros compañeros de Applesfera estarán en Cupertino para cubrirlo en directo, pero en Xataka también tendrás toda la informaicón al pie del cañón.

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