Los mejores HDMI inalámbricos para enviar imagen a otra habitación con calidad y sin tirar de cable

A veces queremos ver el contenido del móvil o del ordenador en una pantalla más grande, pero no siempre es sencillo. Los televisores inteligentes suelen contar con todo lo necesario para poder hacerlo de forma inalámbrica, pero los que son más antiguos no. La buena noticia es que existen soluciones HDMI inalámbricas que pueden ser muy útiles, y nuestra recomendación es el Vovipo WTR21 por todo lo que ofrece.

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El Vovipo WTR21 es un conector HDMI inalámbrico que nos resulta especialmente interesante porque suele rondar por un precio económico y ofrece una resolución 4K, por lo que está pensado para utilizarse también en televisores o monitores más actuales.

También cabe señalar algo bastante práctico, y es que este modelo incorpora una pantalla que nos permite conocer el estado de la conexión y la potencia de la señal.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Vovipo WTR21 Si quieres transmitir la señal de un portátil a la tele sin cables. Ofrece resolución 4K y tiene pantalla con indicadores de estado en la conexión y potencia de señal. No viene con adaptadores de cables. 59,99€ Lemorele R1010 Si buscas conectar dos pantallas a la vez, como una tele y un proyector. Incluye un transmisor y dos receptores, así como adaptadores para los cables. Solo ofrece resolución Full HD. 129,99€ Peousild Si quieres un modelo sencillo, barato y estás cerca de un televisor Full HD. Es un modelo básico y con precio moderado. Solo ofrece resolución Full HD y no cuenta con pantalla o adaptadores incluidos. 49,99€ J-Tech Digital WEX200V3 Si necesitas conectar varios dispositivos que se encuentran a una gran distancia. Ofrece una distancia bastante grande, incluso con obstáculos y paredes en medio. Su resolución es Full HD y el precio es bastante elevado 224,32€ Vention TZ-ADP Si quieres un modelo bastante completo, con más alcance y posibilidad de conectar varias pantallas o receptores. Tiene pantalla LED, cuenta con control térmico y ofrece opciones con varios receptores, hasta un máximo de cuatro. Solo ofrece resolución Full HD. 139,99€ Lemorele P400 Si quieres enviar imagen desde un móvil, tablet o portátil con USB-C a una tele o proyector. Es muy versátil. Necesita que el puerto USB-C del dispositivo tenga salida de vídeo. 65,99€

Por qué destacan

De entre todos los kits HDMI inalámbricos, nos quedamos con el Vovipo WTR21 por todo lo que ofrece a un precio contenido. A continuación, haremos un repaso a las principales características de estos dispositivos para que tengas claro qué criterio seguir a la hora de elegir un modelo u otro.

El alcance máximo. Lo primero que debemos tener claro es la distancia a la que vamos a tener cada uno de los kits HDMI inalámbricos, ya que no todos ofrecen el mismo alcance máximo.

Además, es importante conocer tanto la distancia máxima como si son capaces de transmitir la señal atravesando obstáculos físicos como las paredes, ya que algunos modelos exigen una visión directa entre ambos conectores para que funcionen correctamente.

La resolución y la tasa de refresco soportada. Por lo general, los kits HDMI inalámbricos que vamos a encontrar en las tiendas van a ofrecer una resolución Full HD o 4K. Dependiendo del uso que queramos darle, conviene elegir una u otra. Por ejemplo, si tu idea es trabajar o utilizar algunos programas desde el sofá, con una resolución Full HD tendrás suficiente. En cambio, si quieres reproducir contenido multimedia, conviene que la resolución sea 4K (siempre y cuando el televisor sea compatible).

Lo mismo ocurre con la tasa de refresco. Si vas a ver películas y series o utilizar algunas aplicaciones, con una tasa de 60 Hz tendrás suficiente. Pero si buscas una experiencia mucho más fluida porque vas a jugar a videojuegos, es recomendable que la tasa alcance los 120 Hz.

La latencia. La latencia es el tiempo que tarda la imagen desde que se reproduce en un dispositivo donde tenemos instalado el conector HDMI principal hasta que llega a la pantalla donde tengamos el segundo conector. Y como hablamos de dispositivos inalámbricos, es prácticamente inevitable que nos encontremos con algo de latencia.

Si vas a ver alguna película, la latencia no tendrá un impacto tan grande a la hora de tener una buena experiencia. En cambio, si vas a jugar a videojuegos, sobre todo si son competitivos, sí que conviene que el conector HDMI inalámbrico tenga una latencia muy baja.

La banda de frecuencia. La banda de frecuencia es el canal por el que se enviarán los datos entre ambos conectores HDMI. Normalmente encontraremos frecuencias 5 GHz y 60 GHz, y cada una de ellas tienen sus ventajas y desventajas:

5 GHz: es la más común, ofrece una buena velocidad y es capaz de atravesar objetos físicos como paredes.

60 GHz: En los modelos que trabajan en 60 GHz, la velocidad suele ser mayor, pero necesitan visión directa entre emisor y receptor, así que normalmente no atraviesan paredes.

La conectividad. Algunos kits HDMI inalámbricos vienen con un único puerto HDMI para poder funcionar, mientras que otros son más completos y ofrecen la posibilidad de conectarlos a dispositivos a través de otros puertos, siendo el USB-C el más habitual.

Es importante tener claro qué dispositivos vamos a emplear. Si es un ordenador portátil, es posible que te sirva (casi) cualquier modelo. En cambio, si vas a conectar un móvil, necesitarás que tenga un puerto USB-C o un adaptador.

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Transmisores y receptores. Este tipo de dispositivos generalmente vienen con un transmisor y un receptor, aunque pueden venir varios. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que:

Los transmisores capturan la señal del dispositivo fuente y la envían al receptor. Se han de conectar en el dispositivo que queremos que transmita la imagen, como un ordenador o un móvil.

Los receptores se encargan de recibir la señal que ha enviado el transmisor. Se han de conectar en los dispositivos que queremos que muestre la imagen, como una tele o un monitor.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Vovipo WTR21 como el mejor conector HDMI inalámbrico, hay alternativas que también son especialmente interesantes y que conviene tener en cuenta. Aquí tienes las que nos parecen más destacables:

Lemorele R1010. Si quieres utilizar uno de estos dispositivos para transmitir imagen desde un ordenador, una tablet o un móvil, el Lemorele R1010 es especialmente interesante porque incluye varios adaptadores. Lo malo es que ofrece una resolución Full HD, pero ofrece una tasa de refresco de 60 Hz y es compatible con hasta cuatro receptores (vienen dos incluidos).

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Peousild. El conector Peousild es atractivo porque es un modelo básico y con un precio bastante ajustado. Ofrece una resolución Full HD, viene con un modo espejo y otro para extender la pantalla y ofrece una distancia máxima de 50 metros. En este caso no viene con adaptadores.

J-Tech Digital WEX200V3. Si quieres un kit HDMI inalámbrico que sea todoterreno, el J-Tech Digital WEX200V3 es bastante caro, pero también muy completo. Ofrece una distancia de hasta 61 metros y funciona incluso con obstáculos en medio. Ofrece una resolución Full HD y cuenta con una banda de frecuencia de 5 GHz.

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Vention TZ-ADP. El conector Vention TZ-ADP incorpora una pantalla para conocer información acerca de la velocidad en la conexión, dispone de control térmico y es compatible con hasta un total de cuatro receptores. En el paquete se incluyen dos receptores y ofrece una resolución Full HD, así como una tasa de refresco de 60 Hz.

Lemorele P400. El Lemorele P400 está más orientado a utilizarlo con dispositivos que incorporan un puerto USB-C (siempre y cuando sea compatible con salida de vídeo). Su alcance máximo es de 50 metros, ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 60 Hz.

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Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado en los párrafos anteriores, a la hora de elegir un conector HDMI inalámbrico conviene que tengamos en cuenta algunas cosas:

Adaptadores. Algunos conectores vienen con adaptadores que permiten conectar dispositivos a través de puertos que no son HDMI. El mejor ejemplo lo tenemos con los móviles, ya que estos vienen con puertos USB-C. Es importante tener en cuenta si el los kits HDMI inalámbricos vienen o no con adaptadores dependiendo del uso que vayamos a darles.

Número de receptores o transmisores. Otros tantos kits HDMI inalámbricos incorporan más de un transmisor o receptor, lo que permite que podamos conectar varios dispositivos. Esto es especialmente interesante si buscamos un uso profesional donde tengamos que tener conectados varios ordenadores, o un ordenador en varios monitores.

Preguntas frecuentes sobre el mejor HDMI inalámbrico

¿Es necesario conectar un conector HDMI inalámbrico a la red WiFi de casa?

No lo necesitas, ya que estos dispositivos crean una red directa para poder conectar tanto el transmisor como el receptor.

¿Se va a notar algún retraso en la imagen cuando juegue a la consola?

Al tratarse de dispositivos que no están conectados por cable, siempre habrá algo de latencia. ¿Cuánta? Depende mucho de los transmisores y de los receptores. Es por ello por lo que si el objetivo es jugar, es aconsejable apostar por un modelo que ofrezca una baja latencia.

¿La señal puede atravesar las paredes?

No siempre. La capacidad para poder hacerlo depende de la tecnología que incorpore. Los modelos con frecuencias de 60 GHz no pueden atravesar paredes, mientras aquellos con frecuencias de 5 GHz sí pueden hacerlo.

¿Cómo se alimentan de electricidad el transmisor y el receptor?

Todos los kits HDMI inalámbricos han de estar conectados a la corriente eléctrica para poder utilizarlos. Algunos modelos se alimentan a través de un cable USB que se puede conectar al televisor.

¿El sonido del ordenador se escuchará en la televisión o solo se envía el video?

El sonido se transmite junto a la imagen, por lo que no necesitarás conectar ningún cable de audio u otro dispositivo de forma inalámbrica.

Recomendación final

De entre las distintas propuestas que hemos comentado, nos quedamos con el Vovipo WTR21 por todo lo que ofrece. Es un conector que ofrece una buena calidad de imagen, viene con una pantalla que indica el estado de la conexión y su precio no es muy alto.

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En cambio, puede ser que estés buscando un conector que cuente con otras características. En ese caso, el Lemorele R1010 nos parece especialmente interesante porque viene con dos receptores y e incluye un buen juego de adaptadores, lo que permite que podamos utilizarlos con numerosos dispositivos.

El conector Vention TZ-ADP también es un modelo bastante completo porque cuenta con control térmico e incluye adaptadores, y el Peousild es un modelo básico que tiene un precio muy ajustado, lo que es ideal si se va a utilizar de forma puntual.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | TheRegisti en Unsplash, Vovipo, Lemorele, Peousild, J-Tech, Vention

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