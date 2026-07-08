MediaMarkt celebra su 27 aniversario con todas estas ofertas en teles LG, Samsung, Xiaomi y más

MediaMarkt está celebrando una nueva campaña, pero no es una cualquiera. El 27 aniversario de la tienda ha traído numerosas ofertas en televisores, por lo que en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que se podrán encontrar hasta el próximo 16 de julio, fecha en la que finalizará la campaña.

Antes de nada, recomendamos echar un vistazo a las numerosas ofertas que ha lanzado la tienda en soportes para televisores, ya que son accesorios que generalmente no suelen bajar de precio, o al menos no demasiado.

LG OLED65B6ELC por 1.399 euros, un televisor OLED con barra de sonido de regalo.

por 1.399 euros, un televisor OLED con barra de sonido de regalo. TCL 75C8K por 1.399 euros, una tele QD-Mini LED con diagonal de 75 pulgadas.

por 1.399 euros, una tele QD-Mini LED con diagonal de 75 pulgadas. TCL 65C6K por 569 euros, uno de los televisores con mejor relación calidad-precio de la marca.

por 569 euros, uno de los televisores con mejor relación calidad-precio de la marca. Samsung TQ85Q6FAAUXXC por 999 euros, una tele sencilla, pero con una diagonal de 85 pulgadas.

por 999 euros, una tele sencilla, pero con una diagonal de 85 pulgadas. Xiaomi TV S Mini LED 65 2025 por 549 euros, un televisor con Google TV y tasa de refresco de hasta 144 Hz.

LG OLED65B6ELC

Si buscas una experiencia de cine en casa, MediaMarkt ha lanzado una de las mejores ofertas de su campaña por el aniversario con la LG OLED65B6ELC, que ahora tiene un precio de 1.399 euros (aunque la tienda no marque un descuento, ha bajado de precio). El televisor incorpora un panel OLED de 65 pulgadas, alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Y eso no es todo. Con la compra de este televisor, puedes llevarte una barra de sonido LG S40T totalmente gratis. Tan solo hay que pulsar en el botón "comprar pack" para que se añada al carrito.

LG OLED65B6ELC + barra de sonido de regalo PVP en MediaMarkt — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL 75C8K

Por el mismo precio, aunque sin barra de sonido de regalo, tenemos la TCL 75C8K, una smart TV que, por 1.399 euros, incorpora un panel QD-Mini LED que tiene una diagonal de 75 pulgadas. Su sistema de audio está firmado por Bang & Olufsen, viene con sistema operativo Google TV, su tasa de refresco es de 144 Hz y es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.

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TCL 75C8K PVP en MediaMarkt — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL 65C6K

De la misma marca, pero con un precio mucho más bajo, tenemos la TCL 65C6K, una smart TV bastante atractiva por los 569 euros que tiene ahora mismo en MediaMarkt. Hablamos de un televisor que también incorpora un panel QD-Mini LED con una diagonal de 65 pulgadas. Viene con Google TV, su tasa de refresco es de 120 Hz y es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos. En este caso, el sistema de altavoces está firmado por Onkyo.

Samsung TQ85Q6FAAUXXC

En cambio, si buscas un televisor enorme, mucho ojo con esta oferta de MediaMarkt: el modelo Samsung TQ85Q6FAAUXXC ha caído hasta los 999 euros. Se trata de un televisor que en este caso incorpora una pantalla QLED de nada menos que 85 pulgadas. También ofrece una tasa de refresco de 50 Hz, es compatible con HDR10+, incluye el modo Filmmaker para ver pelis y series y funciona tanto con Alexa como con Google Assistant. A diferencia de las anteriores teles, más que para videojuegos, es interesante para cine y series.

Samsung TQ85Q6FAAUXXC PVP en MediaMarkt — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV S Mini LED 65 2025

Por último, también podemos encontrar de oferta la Xiaomi TV S Mini LED 65 2025, una smart TV que, por 549 euros, cuenta con panel QD-Mini LED de 65 pulgadas, alcanza una tasa de refresco de hasta 144 Hz, es compatible con Dolby Vision IQ y con Dolby Atmos y viene con sistema operativo Google TV.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), LG, TCL, Samsung, Xiaomi

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