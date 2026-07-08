HOY SE HABLA DE

Cómo cambiar tu médico para elegir otro dependiendo de tu comunidad autónoma

El derecho de libre elección de médico te permite cambiar al profesional sanitario que te atiende, y en algunos casos puedes hacerlo online.

Medico
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
Linkedin instagram
7628 publicaciones de Yúbal Fernández

Vamos a explicarte cómo cambiar tu médico de cabecera a través de Internet, y sin tener que hacer ningún trámite presencial. Así, si no estás conforme con la atención que te está dando el profesional que tienes asignado, podrás hacer un cambio.

El proceso depende de cada comunidad autónoma. Algunas te van a permitir hacerlo todo online, y en otras simplemente tendrás una página donde se te explica la documentación necesaria y cómo pedir cita previa para hacer la solicitud de forma presencial.

A este procedimiento se le llama Derecho libre elección, y todas las comunidades autónomas lo permiten hacer. Eso sí, en casi todas es un procedimiento puramente presencial, aunque algunas ya lo permiten hacer online.

Cambia de médico en cada comunidad autónoma

Vamos a decirte los enlaces para el trámite de cambio de médico que tiene disponible cada comunidad autónoma. Así, dependiendo de dónde vivas sabrás la página donde tienes que hacer el cambio.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Gana estos JBL Live 780NC
Gana estos JBL Live 780NC con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra
Guía del DNI electrónico en MiDNI: qué es esta app, añadir tu DNIe, tan válido como el DNI físico y qué puedes hacer o no hacer
En Xataka
Guía del DNI electrónico en MiDNI: qué es esta app, añadir tu DNIe, tan válido como el DNI físico y qué puedes hacer o no hacer

En las páginas donde puedes hacer el trámite online, lo primero será identificarte usando un certificado digital, como el certificado de la FNMT, o como alternativa estar registrado en el sistema Cl@ve. Luego, cada página te guiará a traavés de los pasos que tienes que dar.

Y en las páginas donde no hay trámite online, lo que tienes es información sobre todo lo que necesitas para poder hacerlo de forma presencial. Se te dirán los requisitos, a dónde ir y los papeles que debes aportar.

En Xataka Basics | Novedades de Mi Carpeta Ciudadana: todo lo nuevo que puedes hacer tras su actualización de marzo del 2026

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios