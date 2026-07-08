Cómo cambiar tu médico para elegir otro dependiendo de tu comunidad autónoma

Vamos a explicarte cómo cambiar tu médico de cabecera a través de Internet, y sin tener que hacer ningún trámite presencial. Así, si no estás conforme con la atención que te está dando el profesional que tienes asignado, podrás hacer un cambio.

El proceso depende de cada comunidad autónoma. Algunas te van a permitir hacerlo todo online, y en otras simplemente tendrás una página donde se te explica la documentación necesaria y cómo pedir cita previa para hacer la solicitud de forma presencial.

A este procedimiento se le llama Derecho libre elección, y todas las comunidades autónomas lo permiten hacer. Eso sí, en casi todas es un procedimiento puramente presencial, aunque algunas ya lo permiten hacer online.

Cambia de médico en cada comunidad autónoma

Vamos a decirte los enlaces para el trámite de cambio de médico que tiene disponible cada comunidad autónoma. Así, dependiendo de dónde vivas sabrás la página donde tienes que hacer el cambio.

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En las páginas donde puedes hacer el trámite online, lo primero será identificarte usando un certificado digital, como el certificado de la FNMT, o como alternativa estar registrado en el sistema Cl@ve. Luego, cada página te guiará a traavés de los pasos que tienes que dar.

Y en las páginas donde no hay trámite online, lo que tienes es información sobre todo lo que necesitas para poder hacerlo de forma presencial. Se te dirán los requisitos, a dónde ir y los papeles que debes aportar.

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