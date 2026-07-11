Los mejores chollos de los PcDays, hoy 11 de julio: ordenadores de sobremesa, portátiles y monitores de oferta en PcComponentes

PcComponentes está a punto de finalizar sus PcDays, ya que la campaña terminará mañana 12 de julio. Hasta el entonces, podemos encontrar muchísimas ofertas en diferentes dispositivos, ya sean ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, monitores e incluso televisores. Por esta razón, vamos a repasar los mejores chollos que todavía siguen estando disponibles.

Samsung OLED TQ65S95FATXXC por 1.599 euros, un televisor OLED con tratamiento antirreflejos.

por 1.599 euros, un televisor OLED con tratamiento antirreflejos. PcCom Ready por 1.299 euros, un ordenador premontado con mucha RAM y mucho almacenamiento interno.

por 1.299 euros, un ordenador premontado con mucha RAM y mucho almacenamiento interno. Asus ZenScreen MB166C por 109 euros, un monitor portátil para estudiar o trabajar fuera de casa.

por 109 euros, un monitor portátil para estudiar o trabajar fuera de casa. Acer Nitro V 16 por 1.029 euros, un ordenador portátil gaming con una buena configuración.

por 1.029 euros, un ordenador portátil gaming con una buena configuración. Samsung Galaxy Book3 360 por 699 euros, un ordenador portátil orientado a la productividad.

PcCom Ready PVP en PcComponentes — 1.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung OLED TQ65S95FATXXC

Si quieres renovar el televisor, PcComponentes ahora mismo tiene un buen precio en el Samsung OLED TQ65S95FATXXC, ya que se queda por 1.599 euros (antes 3.599 euros). Se trata de una smart TV con panel OLED y diagonal de 65 pulgadas que, además, cuenta con tratamiento antirreflejos, tasa de refresco de hasta 165 Hz y compatibilidad con Dolby Atmos.

PcCom Ready

La crisis de la RAM ha afectado al precio de los ordenadores, pero hay algunos que tienen una relación calidad-precio muy buena. Es el caso del PcCom Ready que ahora tiene unp recio de 1.299 euros (antes 2.019 euros). Hablamos de un ordenador premontado que incorpora el procesador Intel Core i7-14700KF, 32 GB de memoria RAM (DDR4), 2 TB de SSD y gráfica RTX 5060.

PcCom Ready PVP en PcComponentes — 1.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Asus ZenScreen MB166C

Si quieres estudiar o trabajar fuera de casa, o jugar a la consola en las vacaciones de verano, PcComponentes tiene de oferta el Asus ZenScreen MB166C por 109 euros (antes 129 euros). Se trata de un monitor portátil con panel IPS, diagonal de 15,6 pulgadas y resolución FullHD. Además, ofrece una tasa de refresco de 60 Hz, incluye funda-soporte y únicamente utiliza un cable USB-C para vídeo y alimentación.

Acer Nitro V 16

En cambio, si lo que buscas es un buen ordenador portátil gaming, la tienda ha bajado el precio del Acer Nitro V 16 hasta los 1.029 euros (precio recomendado de 1.549 euros). Hace unos días estaba ligeramente más barato al costar 30 euros menos, pero su precio actual no está nada mal. Hablamos de un portátil que monta un procesador Ryzen 7 260, tiene 32 GB de RAM (DDR5), 1 TB de SSD y gráfica RTX 5060.

Acer Nitro V 16 (AI ANV16-42) PVP en PcComponentes — 1.029,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Book3 360

Por último, PcComponentes también tiene de oferta el Samsung Galaxy Book3 360 por 689 euros (antes 1.099 euros). Para ver este precio hay que añadirlo al carrito. Se trata de un portátil orientado a la productividad, y es que viene tanto con Windows 11 como con Microsoft 365 para un año entero. Además, el ordenador viene con un procesador Intel Evo Core i5-1340p, 16 GB de RAM (DDR4), 512 GB de SSD y pantalla táctil de 13,3 pulgadas.

Samsung Galaxy Book3 360 + Microsoft 365 PVP en PcComponentes — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imagen | PcComponentes y Compradicción (cabecera), Samsung, Asus, Acer

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