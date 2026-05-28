Es de Lidl, cuesta ocho euros y lo puedes comprar mañana 29 de mayo: un mini ventilador ideal para el escritorio

El calor empieza ya a apretar en algunas zonas y pasar horas frente al ordenador del despacho o la mesa de estudio puede ser una tarea sofocante. No todo el mundo tiene la suerte de contar con aire acondicionado propio en su zona de trabajo, y los ventiladores tradicionales suelen ser demasiado grandes o ruidosos. La solución a este problema la tiene Lidl con un dispositivo de su marca Tronic, un mini ventilador de mesa que estará disponible mañana en sus tiendas por 7,99 euros y ya online.

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Aunque esta es una muy buena opción para tener en el escritorio, en Amazon puedes encontrar otras alternativas por si se agota este chollo de Lidl:

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por 19,99 euros: con batería recargable de 4.000 mAh y cuatro velocidades. Ventilador de mesa Iris Ohyama Woozoo por 42,99 euros: silencioso, con tres velocidades y mando a distancia.

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Un mini ventilador que no depende de enchufes

El gran acierto de este dispositivo de Troni es su portabilidad absoluta. A diferencia de los ventiladores de mesa convencionales, este modelo funciona con batería recargable, lo que significa que te independizas por completo de la necesidad de tener un enchufe cerca o de saturar los puertos USB de tu ordenador portátil (ya que lo puedes cargar y luego desconectarlo o cargarlo incluso con el cargador del móvil). Esto hace que te lo puedas llevar a la biblioteca, el día que tengas que ir a la oficina o incluso de camping.

A pesar de su tamaño comedido, el flujo de aire está pensado para un uso de proximidad. Es decir, lo ideal es colocarlo a poca distancia de ti para refrescar el rostro y el cuello mientras trabajas.

Es un ventilador extremadamente ligero, con una base estable para que no vibre sobre la mesa y su diseño limpio en color blanco hace que no desentone con ningún tipo de decoración. Además, para el precio que tiene es una compra perfecta que, aunque no sustituye a un aire acondicionado, sí es una buena solución de emergencia personal para el escritorio.

⚡ EN RESUMEN: mini ventilador de mesa tronic de lidl ✅ LO MEJOR Portabilidad y autonomía real: combina lo mejor de los dos mundos. Tienes la libertad de un aparato sin cables para moverlo por toda la casa, llevarlo en la mochila o usarlo en el coche, pero con la comodidad de una carga moderna.

combina lo mejor de los dos mundos. Tienes la libertad de un aparato sin cables para moverlo por toda la casa, llevarlo en la mochila o usarlo en el coche, pero con la comodidad de una carga moderna. Ahorro a largo plazo: al llevar batería integrada, te olvidas por completo del gasto constante en pilas. Lo conectas al cargador del móvil o a un puerto del ordenador y listo. ❌ LO PEOR Si se agota la batería, toca esperar... A diferencia de las pilas, si te quedas a cero en mitad de la tarde, tendrás que dejarlo enchufado un rato hasta que recupere energía.

A diferencia de las pilas, si te quedas a cero en mitad de la tarde, tendrás que dejarlo enchufado un rato hasta que recupere energía. Potencia de proximidad.... Sigue teniendo las limitaciones físicas de su tamaño compacto. Es un flujo de aire directo y personal para poner a corta distancia; no está pensado para enfriar habitaciones. 💡 CÓMPRALO SI... Te pasas horas teletrabajando, es el accesorio de escritorio definitivo. Ocupa poquísimo espacio y se gestiona con el mismo cable con el que cargas el móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas climatizar una habitación entera, ya que su propósito sigue siendo el alivio personal en distancias cortas. Si necesitas mover el aire de un salón o dormitorio grande, se queda extremadamente corto.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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