El calor está destapando uno de los mayores problemas de los anillos inteligentes

Hace un cuarto de siglo (en serio), Sonia y Selena cantaban aquello de "Cuando llega el calor, los chicos se enamoran". Hoy podemos sumar una frase más a la canción: las manos se hinchan y, como lleves un anillo, olvídate de sacarlo. Si además es un anillo inteligente, con sus sensores y su batería de litio, tenemos un problema. Es lo que están descubriendo muchos usuarios.

Esto aprieta. Si hace calor y además nos ponemos a hacer ejercicio, es bastante común que se produzca una pequeña hinchazón en las manos. Es justamente lo que le pasó a esta periodista cuando salió a hacer una ruta por el bosque: poco después de empezar, sintió como el anillo empezaba a apretar más de la cuenta y se lo tuvo que quitar. En el caso de un reloj o una pulsera no hay problema porque podemos aflojarlo, pero los anillos son dispositivos completamente rígidos, a menudo hechos de metal, y con un diseño más grueso que el de un anillo convencional por lo que acaba molestando más.

Los efectos del calor. Cuando empieza a subir la temperatura, los vasos sanguíneos se dilatan para liberar calor, haciendo que una mayor cantidad de líquido se filtre a los tejidos. Las zonas donde suele acabar acumulándose son manos y pies debido al efecto de la gravedad. Es lo que se conoce como edema por calor y es bastante común en los meses de verano o cuando hacemos ejercicio.

No sólo se hinchan los dedos. La batería también puede dilatarse debido a un defecto o por el propio calor, haciendo que el anillo se sienta más pequeño. Esta usuaria del Oura Ring notó que con el paso del tiempo su anillo se sentía más apretado y además la batería duraba mucho menos. Al contactar con la marca, le confirmaron que era un problema de la batería y acabaron cambiándole el dispositivo. Hay más casos similares en Reddit.

Perder un avión. El caso del youtuber Daniel Rotar es quizás el más llamativo de todos. La batería de su Galaxy Ring empezó a hincharse haciendo que el anillo se quedara completamente atascado en su dedo. Le dolía y no había manera de quitárselo, ni con ayuda de agua y jabón. Por si fuera poco, Daniel estaba a punto de coger un vuelo, pero le denegaron el embarque porque la batería del anillo suponía un riesgo de seguridad. Terminó perdiendo el vuelo y tuvo que acudir a urgencias para que le retiraran el anillo usando hielo y lubricante.

Qué dicen las empresas. Samsung tiene una página de ayuda con consejos sobre cómo sacar un Galaxy Ring en caso de que se quede atascado en el dedo. Sugieren usar agua y jabón, sumergir la mano en agua fría o colocar la mano en alto. Si nada de esto funciona, recomiendan ir a urgencias y que corten el anillo, indicando incluso los puntos por donde cortar para no dañar la batería y que pueda acabar causando quemaduras. En el caso de Oura también ofrecen los mismos consejos y una guía para saber por donde cortar en el caso de necesitarlo.

Repensar el diseño. Los anillos inteligentes se venden como la solución para monitorizar nuestra salud con un diseño ultracompacto y más cómodo que un reloj, hasta que se te queda atascado y te toca cortarlo, claro. En este sentido, quizás el futuro de este producto pase por sacrificar esa estética rígida y continua, dando paso a diseños abiertos que se puedan adaptar mejor a estos cambios naturales del cuerpo. Es una vía que ya ha iniciado la empresa Movano con el anillo Evie.

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En Xataka | Mejores anillos inteligentes 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados



