No sabemos cuánto costará 'GTA VI'. Sí sabemos lo que opinan sus dueños de los videojuegos a casi 100 euros

Hace apenas un lustro nos preguntábamos si 80 euros por un juego de Playstation 5 era mucho o poco. Hoy la cosa ha ido a más. Por culpa de los últimos movimientos en la industria y aunque ninguna compañía se ha decidido a dar el paso definitivo, la barrera psicológica de los 100 euros ya tiene más de "psicológica" que de barrera auténtica. Porque ya la tenemos en el horizonte.

El CEO de Take-Two, cómo no. El último comentario sobre el precio de los juegos ha sido del CEO de Take-Two (dueña de Rockstar), Strauss Zelnick, que ha hablado de "precios variables" cuando se le ha preguntado por 'GTA VI'. El juego, afirma, debe estar en proporción a la experiencia que ofrece: "nuestro objetivo es crear el mejor entretenimiento del mundo y llevarlo a todos los consumidores, estén donde estén, y para ello debemos ofrecer valor", asegura, al tiempo que defiende el precio de 50 euros para 'Mafia: The Old Country', también de la compañía.

Tiene sentido, pero duele igual. El precio variable tiene lógica: si el juego es una superproducción que ha costado 200 millones de dólares tendrá un precio más caro que una producción indie con un equipo de cinco personas. Pero ante esa lógica nos encontramos con subidas más o menos arbitrarias, que han sido muy discutidas y que en realidad tienen mucho de tanteo de la industria para ver hasta dónde se puede forzar la máquina. Por ejemplo, en el anuncio de su inminente Switch 2, Nintendo habló de juegos como 'Mario Kart World', con un precio cercano a los 90 euros en su edición física.

La falacia del entretenimiento. Mientras tanto, seguimos viendo opiniones como las de Shuhei Yoshida, responsable de la marca PlayStation, hoy retirado, y que afirmó en una entrevista que "creo que sigue siendo una ganga [el precio de 80-90 euros] considerando la cantidad de entretenimiento que los juegos de más alta calidad brindan en comparación con otras formas de entretenimiento".

Se trata de una falacia que ha sido rebatida: el "coste por hora" como medida de valor y consiguiente excusa para subir los precios difumina la calidad de la experiencia en favor del número de horas, y nos ha llevado, con el tiempo, a una gran cantidad de relleno y material superfluo en los videojuegos.

A 80 los de PS5. La última vez que vimos una subida de precios tan agresiva fue cuando Playstation 5 impuso como norma para sus juegos AAA los 80 euros. Por entonces, ajustamos a la inflación los precios de la industria del videojuego hasta sus inicios y llegamos a la conclusión de que no eran tan caros como parecían: los 80 euros actuales de PS5 equivalen a casi 120 que costaban los juegos de Super Nintendo o los casi 400 de los juegos de Neo Geo en los años noventa. ¿Hemos ido a mejor? ¿Son más baratos los juegos ahora? Los números parecen asegurarlo.

Más baratos, pero no. Tal y como explicaba BaityBait en un vídeo sobre los precios de los juegos, si ajustamos a inflación los juegos de hoy no son tan caros. Pero lo cierto es que han cambiado las circunstancias del mercado desde los tiempos de la Super Nintendo. Han cambiado, por ejemplo, ciertas estrategias de venta (antes un juego era un juego y punto; ahora hay ediciones especiales, microtransacciones, DLCs para luego lanzar ediciones completas...). Ha cambiado también el mercado de los juegos digitales, ahora predominante, y que no ha traído consigo un descenso de precios pese a que es más barato para las compañías.

Y ha cambiado, en fin, el hecho de que se ha multiplicado por diez el número de lanzamientos, con lo que las expectativas que maneja el jugador con cada nuevo juego son muy distintas de las que se manejaban en los ochenta o los noventa. Actualmente invertir en un juego no es una acción tan despreocupada como antes: a cada juego se le exige mucho más. Por eso, los juegos son comparativamente iguales o incluso más baratos que antes, pero la psicología del jugador ha cambiado enormemente.

Cabecera | Rockstar

En Xataka | La gente está completamente obsesionada con el tráiler de 'GTA VI'. Y está buscando pistas y teorías en cada detalle