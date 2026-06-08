Microsoft acaba de anunciar su nueva consola: Xbox Series X25 es oficial y llegará próximamente con un diseño espectacular

En la reciente Xbox Games Showcase, que tuvo lugar ayer mismo, pudimos conocer los planes de Microsoft para el futuro inmediato en materia de videojuegos para PC y consolas Xbox. Entre otras cosas, se dejaron ver algunos de los lanzamientos más potentes previstos para los próximos meses: el próximo 'Fable', una nueva entrega de la saga 'Gears of War', 'State of Decay 3' o el regreso de un arcade de conducción mítico como es 'Crazy Taxi' son algunos ejemplos. Pero eso no fue todo, y también se anunció una nueva consola.

La Xbox Series X25 Limited Edition, para ser más exactos. Un nuevo modelo de la Series X que ya conocemos, idéntica en hardware y potencia, pero con un diseño conmemorativo del 25 aniversario de Xbox que hará las delicias de los jugadores habituales de Xbox. Consola que llegará en forma de pack junto a un mando de apariencia similar, el cual también se podrá adquirir por separado.

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Xbox Series X25, próximamente a la venta

Esta nueva Xbox Series X destaca por un diseño translúcido en color verde que deja ver el interior de su hardware, además de un logotipo que reza "XBOX25" en el frontal. Hardware que, como decimos, no cambia, así que en lo puramente jugable con esta Xbox obtendremos similar rendimiento que con Series X original. A tener en cuenta que incluye lector de discos, un imprescindible para muchos jugadores que prefieren el formato físico frente al digital.

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Aunque se espera que Microsoft dé más datos al respecto pronto, por el momento desconocemos precios, disponibilidad, método de reserva y lo que es más importante: fecha de llegada a las tiendas (sólo sabemos que será en noviembre). Aunque viendo el actual PVP de Xbox Series X (599,99 euros en España para el modelo de 1 TB con lector de discos, en la tienda oficial), imaginamos que Xbox Series X25 superará los 600 euros.

En este sentido, y teniendo en cuenta el momento de la actual generación en que nos encontramos, hacernos con esta nueva Xbox Series puede merecer o no la pena. Si ya somos actuales usuarios de Xbox Series X, probablemente no compense el gasto por una consola que, en esencia, nos va a ofrecer lo mismo.

La cosa cambia si llevábamos tiempo valorando comprar una Series X y aún no habíamos podido: en ese caso, y viendo que actualmente hay pocas Series X disponibles en tiendas y, si hay, es a (habitualmente) precios incluso superiores a su PVP, entonces sí. Todo dependerá de saber cuándo y por cuánto saldrá a la venta Xbox Series X25 en el pack que incluye consola y mando.

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Imágenes | Microsoft

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