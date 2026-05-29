Si en 2026 no es fácil encontrar Xbox Series X disponible, mucho menos a buen precio. Estas ofertas son una genial excepción

Desde que saliesen a la venta, allá por 2020, las consolas de última generación de Sony y Microsoft (y sus sucesivas revisiones y nuevos modelos) han vivido una auténtica montaña rusa de stock y precios: primero, era complicado encontrarlas disponibles, luego las había de sobra y muy baratas pero, en los últimos meses y tras varias subidas oficiales de PVP, bien hay que pagar un ojo de la cara por algunas, bien directamente ni siquiera se encuentran con normalidad.

Microsoft Xbox Series X 1TB Reacondicionados PVP en Back Market — 497,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La IA y los precios de la memoria RAM complican aún más el escenario

La crisis de memorias RAM y dispositivos asociados a ella, debido al auge de la IA, es el gran culpable de esa tormenta perfecta que hace que, a día de hoy, tengamos que pagar de más por lo mismo. En este sentido PS5 aumentó su PVP nuevamente hace poco, Nintendo Switch 2 pasará a costar 599,99 euros desde septiembre y Steam Deck ha subido de golpe un buen pellizco. Mención aparte para Xbox Series X, que aunque no sufre subida oficial de PVP desde hace bastante, no está disponible prácticamente en ninguna tienda.

Si actualmente, en pleno mes de mayo de 2026, acudimos a las tiendas habituales en busca de una Xbox Series X con la que disfrutar, por ejemplo de lanzamientos tan recientes como 'Forza Horizon 6', nos habremos dado cuenta de que no se encuentra disponible. Y si lo está, tiene un precio demasiado alto.

Pero hay una excepción: el mercado de reacondicionados. Una genial forma de conseguir una de estas potentes consolas ahorrando un pellizco y sin esperas. Y Back Market es buen ejemplo de ello con estas ofertas disponibles ahora:

Xbox Series X 1 TB con lector de discos y en color negro por 497 euros en estado "muy bueno" o 531 euros en estado "excelente"

1 TB con lector de discos y en color negro por 497 euros en estado "muy bueno" o 531 euros en estado "excelente" Pack Xbox Series X 1 TB con lector de discos en color negro, más 'Assassin's Creed Valhalla' , por 579 euros en estado "muy bueno"

, por 579 euros en estado "muy bueno" Pack Xbox Series X 1 TB con lector de discos, en color negro, más 'Forza Horizon 5' , por 599 euros en estado "muy bueno". También por 619 euros en estado "excelente"

, por 599 euros en estado "muy bueno". También por 619 euros en estado "excelente" Xbox Series X 1 TB, con lector de discos y en su edición especial limitada 'Halo Infinite', junto al título 'Halo Infinite' por 880 euros en estado "muy bueno"

Todas ellas, geniales opciones de compra teniendo en cuenta el contexto del mercado actual. Pero también porque vienen con lector de discos, un indispensable para muchos jugadores que prefieren el formato físico al digital.

Y ojo, muy importante: más allá de su estado (que parte de "muy bueno" en estas consolas), se comprueban y certifican que funcionan correctamente en hasta 100 puntos de control entre los que se incluyen botones, ventiladores, rejillas, puertos, y más, según indica la propia tienda. Todo ello, con 30 días de prueba, envío gratuito y 24 meses de garantía.

⚡ EN RESUMEN: xbox series x reacondicionada ✅ LO MEJOR Su disponibilidad: mientras que nueva es prácticamente imposible de conseguir, en versión reacondicionada está disponible con normalidad

mientras que nueva es prácticamente imposible de conseguir, en versión reacondicionada está disponible con normalidad Cuenta con garantía y revisión a fondo: dos aspectos vitales a la hora de enfrentarnos a la compra de dispositivos reacondicionados ❌ LO PEOR No es nueva a estrenar: un requisito para muchos usuarios que, en este caso, no se cumple

un requisito para muchos usuarios que, en este caso, no se cumple Estamos casi a final de la generación y, si no corre prisa, la compra inteligente pasa por esperar a las próximas consolas de Sony y Microsoft 💡 CÓMPRALA SI... llevas tiempo tras una Xbox Series X a buen precio y no quieres estar pendiente de puntuales reposiciones de stock (si es que las hubiera) ⛔ NO LA COMPRES SI... eres de estrenar tus propios dispositivos, no te corre prisa o prefieres esperar a la siguiente generación de videoconsolas

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