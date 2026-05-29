MediaMarkt está tirando la casa por la ventana con esta liquidación de consolas Nintendo Switch y PS5 en su outlet

Sin duda, este no es un buen momento para renovar consola, ya se trate de lanzamientos recientes, de modelos portátiles o de las de sobremesa de la actual generación (PlayStation 5 y Xbox Series). El motivo es que en la mayoría de ellas tenemos (o tendremos) que pagar más ahora que de salida, con algunos ejemplos muy claros: PS5 es aún más cara desde hace poco, Nintendo Switch 2 rozará los 500 euros en septiembre y Steam Deck acaba de aumentar considerablemente su PVP. Razón de más para estar atentos a ofertas y descuentos si andamos tras la pista de alguna.

Algunos de los mejores precios de las últimas semanas en estos modelos

En este sentido, campañas potentes de rebajas como el Día sin IVA de MediaMarkt, los Ahórrate el IVA de El Corte Inglés o los Prime Day de Amazon son algunas de las mejores ocasiones de todo el año para ahorrar un pellizco en la compra de consolas. Sin embargo, de forma recurrente encontramos ofertas aún mejores en el outlet de MediaMarkt en eBay. Ahora, sin ir más lejos, está liquidando esta selección de videoconsolas de Sony y Nintendo:

PlayStation 5

PlayStation 5 Slim Digital (sin lector de discos) más un mando DualSense por 424,25 euros y 495,55 euros. Ambas, en estado "de exposición"

(sin lector de discos) más un mando DualSense por 424,25 euros y 495,55 euros. Ambas, en estado "de exposición" PlayStation 5 Slim Estándar (con lector de discos) más un mando DualSense por 551,65 euros en estado "de exposición"

Nintendo Switch

Nintendo Switch color azul/rojo neón por 216,75 euros en estado "usado"

por 216,75 euros en estado "usado" Nintendo Switch OLED en color blanco/negro por 296,65 euros en estado "de exposición"

por 296,65 euros en estado "de exposición" Nintendo Switch OLED Edición especial 'Zelda Tears of the Kingdom' por 296,65 euros en estado "de exposición"

por 296,65 euros en estado "de exposición" Nintendo Switch OLED en color azul/rojo neón por 334 euros en estado "nuevo"

Además de en sus tiendas físicas, MediaMarkt también vende a través de su outlet de eBay todo tipo de dispositivos: ordenadores, portátiles, teléfonos móviles, aires acondicionados, periféricos, videojuegos, consolas y más. Habitualmente, en forma de artículos que provienen de devoluciones o exposición (como la mayoría de estas ofertas de PS5 y Switch). Pero de vez en cuando se deja ver alguna unidad nueva a estrenar, como es el caso de esa última Switch OLED a 334 euros.

En todos los casos, contamos con garantía, envíos rápidos (generalmente, gratuitos) y 30 días para devoluciones si no estamos satisfechos con la compra. En conjunto, una serie de ventajas que convierten a esta liquidación de consolas en una oportunidad para no dejar escapar. Pero ojo, quedan pocas unidades de la mayoría de ellas, de modo que deberíamos darnos prisa.

Por poner en contexto, desde su reciente aumento de PVP PlayStation 5 Slim sin lector de discos cuesta oficialmente 599,99 euros, mientras que el modelo Slim con lector sube a 649,99 euros. Nintendo Switch se mantiene en sus 299,99 euros y Switch OLED hace lo propio en sus 349,99 euros originales. Siendo Nintendo Switch 2 quien ascenderá desde septiembre a 599,99 euros.

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Imágenes | Compradicción, Sony, Nintendo

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