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MediaMarkt tumba el precio del Samsung Galaxy S25+ (y no en su versión mínima) con un 41% de descuento por tiempo limitado

Un móvil de alta gama a un precio que te parecerá que es una broma

Samsung Galaxy S25 1
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Si estabas esperando el momento idóneo para renovar tu teléfono por un gama alta con mayúsculas, MediaMarkt te lo acaba de poner en bandeja. Ahora, el Samsung Galaxy S25+ en su versión más ambiciosa de almacenamiento está a un precio irresistible. Concretamente, te puedes llevar la versión de 512 GB por solo 749 euros. Teniendo en cuenta que el precio oficial de venta es de 1.279 euros, estamos hablando de un descuento del 41%, o lo que es lo mismo, 530 euros de ahorro directo. Además, el envío es gratuito o puedes elegir la recogida en tienda sin coste adicional.

Samsung Galaxy S25+ 5g 6,7" 512gb Azul Marino

Samsung Galaxy S25+ 5g 6,7" 512gb Azul Marino

PVP en MediaMarkt — 749,00 Fnac — 1.049,97 PcComponentes — 1.203,44 Samsung — 1.278,99
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Una bestia en rendimiento y con una pantalla sobresaliente

Samsung Galaxy S25

El Samsung Galaxy S25+ es uno de los dispositivos más equilibrados y potentes del mercado actual. En su frontal destaca por su pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+, una tasa de refresco fluida de 120 Hz y visibilidad excelente en exteriores.

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Bajo el capó, Samsung apuesta en este móvil sobre seguro, integrando el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que asegura un rendimiento perfecto en juegos exigentes y multitarea pesada. Acompañando a este procesador nos encontramos con 12 GB de RAM y los mencionados 512 GB de almacenamiento, espacio más que de sobra para olvidarte de problemas de espacio durante la vida útil del móvil.

En el apartado de autonomía, cuenta con una batería de 4.900 mAh optimizada para aguantar toda la jornada y es un móvil que se mueve bajo el sistema operativo Android 17. Todo esto viene potenciado por el ecosistema de Inteligencia Artificial de Samsung, que facilita desde traducción en tiempo real hasta herramientas avanzadas de edición fotográfica.

En cuanto al apartado fotográfico, incorpora una cámara frontal de 12 MP y una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, acompañado de un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta para samsung galaxy s25+ hoy

 LO MEJOR

  • Buen rendimiento: el procesador Snapdragon 8 Elite junto a los 12 GB de RAM ofrecen una potencia bruta espectacular. Admite juegos pesados, multitarea extrema o proceso de IA sin amago de lentitud.
  • Soporte y actualizaciones: Samsung se ha comprometido a dar siete años de actualizaciones de sistema y seguridad, así que vas a tener un móvil totalmente funcional durante años.

❌ LO PEOR

  • Velocidad de carga por detrás de sus rivales... Mientras que las marcas chinas ya cargan los teléfonos a 80, 100 W o más, Samsung sigue estancada en una carga rápida de 45 W y el cargador no viene incluido en la caja.
  • Sin el zoom del Ultra... El S25+ se queda con un zoom óptico de 3x. Si para ti es vital el zoom de 5x o 10x de superresolución, tendrás que dar el salto al modelo Ultra y pagar bastante más.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un gama alta grande pero cómodo, ya que es un móvil que mantiene una gran pantalla pero con esquinas redondeadas y un peso mucho más cómodo para el día a día.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas la mejor cámara absoluta del mercado con zoom masivo para fotografía de naturaleza o eventos, tu opción es el S25 Ultra o el iPhone 17 Pro Max.
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