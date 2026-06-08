La Xbox25 que imita el diseño de la primera Xbox es más que un guiño nostálgico: es una pista de la próxima estrategia de Microsoft

Este pasado fin de semana, la Xbox Games Showcase veraniega ha intentado reformular la percepción que tienen los jugadores de Microsoft y Xbox. Para ello ha contado con algunos pesos pesados de su catálogo, como el futuro 'Gears of War: E-Day', ha hecho algún que otro anuncio relativo a las exclusividades y ha presentado una nueva-vieja consola: la Xbox Series X25 Limited Edition, una Xbox Series X con carcasa translúcida en el tono verde de la primera consola de la marca.

Lo que hay dentro. Técnicamente, la X25 es una Xbox Series X sin modificaciones internas, y los cambios que podemos esperar son meramente estéticos: carcasa de plástico translúcido en "OG Green", la X iluminada con el encendido como guiño al arranque del Xbox original, y el logo del 25 aniversario en el frontal. Acompaña a la consola el mando inalámbrico Xbox X25 Special Edition, también translúcido, con los botones ABXY originales y unos bumpers que replican los botones negro y blanco del conocido como "Duke", el voluminoso mando con el que arrancó todo en 2001.

El pack consola más mando llegará en noviembre a algunos mercados seleccionados, como edición limitada, y el mando también se venderá por separado. De momento no se sabe nada del precio. Microsoft ha anunciado que tendremos "pronto" más información sobre precios y preventas. Actualmente la Xbox Series X estándar de 1TB cuesta 650 dólares, así que teniendo en cuenta lo limitado de esta edición, cabe esperar, como mínimo, el mismo precio.

El gancho eres tú hace dos décadas. Hace dos años, Xbox empezó a publicar títulos first-party en PlayStation 5: juegos desarrollados por estudios que Microsoft posee, disponibles en la consola rival. Phil Spencer enunció la filosofía de ese movimiento diciendo que el futuro de Xbox no está en el hardware, sino en los servicios y el catálogo. La idea era que Xbox fuera, esencialmente, Game Pass. Y aunque la estrategia tenía su lógica, los resultados no han debido convencer en Microsoft, que ha visto cómo las ventas de hardware se hundían y la marca cada vez tenía menos relevancia.

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Porque si los juegos llegan a PS5, ¿para qué comprar una Xbox? Con su nueva CEO, Asha Sharma, Microsoft quiere recuperar la personalidad de la marca, y la X25 es la primera respuesta en forma de objeto. Sharma escribió en X tras el showcase: "Eso significa darte algo hecho para Xbox. 'Gears of War: E-Day' y 'Clockwork Revolution' serán exclusivos de la consola".

El tema de los exclusivos. Xbox ha anunciado que muchos de los futuros lanzamientos de Xbox serán exclusiva absoluta, no temporales. Se ha mencionado expresamente 'Gears of War: E-Day' y 'Clockwork Revolution', mientras que se ha confirmado también que todo lo anunciado como multiplataforma mantendrán esa condición: 'Fable', 'Senua' (el nuevo juego de Ninja Theory anunciado en el evento) y 'State of Decay 3', por ejemplo.

Cada exclusividad se debatirá caso por caso, y cuando se anuncie una fecha de lanzamiento, también se anunciará en qué plataformas aparecerá el juego. De momento no está claro qué determina las exclusividades, aunque cabe pensar que juegos que conforman la identidad de Xbox, como 'Gears', lo serán. O quizás no, porque hasta donde sabemos, el nuevo 'Halo: Campaign Evolved' lo veremos en PS5. En cualquier caso, la estrategia es volver poco a poco a dotar de un toque de exclusividad a Xbox. Este movimiento juega en esa estrategia, como también lo hace el lanzamiento de la Xbox Series X25, que vuelve al momento en el que el catálogo de la consola rebosaba juegos exclusivos.

Qué es en realidad X25. Es una skin para una Series X dirigida abiertamente a quien no haya comprado hardware de Xbox en esta generación. Y para ello se apela a los tiempos en los que una Xbox podía ser peor o mejor que una Playstation, pero desde luego, era algo con una identidad propia. Es solo el primer paso en una estrategia que de momento (dos juegos exclusivos) avanza de forma tibia. Si de ahí pasamos a vivir una auténtica batalla identitaria es algo que, desde luego, puede salpimentar los próximos años de batalla de consolas.

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