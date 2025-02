La desaparición de los juegos exclusivos lleva a una paradoja: Microsoft publicará más en Playstation que en Xbox

La pasada semana el State of Play de Playstation dio que hablar: pudimos comentar la aparición de un montón de franquicias nuevas, que es lo que realmente da vida a un sistema. Casi todas ellas multiplataforma, por cierto, lo que hizo comentar a los fans que puede que Xbox haya abandonado la lucha para centrarse en el sacar juegos para todos los formatos, pero Playstation no le va a la zaga en lo que se refiere a alimentar su catálogo de no-exclusivos.

Multiplataforma para todos. 'Monster Hunter Wilds', 'Lost Soul Aside', 'Borderlands 4', 'Split Fiction', 'Directive 8020', 'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater' o 'Tides of Annihilation' llegarán, como mínimo, a PC aparte de Playstation, y muchos de ellos también a Xbox. Esta es la realidad a la que hay que acostumbrarse: una vez casi clausurada la guerra de exclusivas, los multiplataforma toman el control. La industria está evolucionando clarísimamente en esa dirección.

El hardware, por los suelos. Microsoft lleva años experimentando una caída vertiginosa en las ventas de hardware. Su reacción le ha llevado a desarrollar una estrategia que ha hecho que casi todos sus juegos exclusivos salgan también en PC (estrategia imitada por Playstation, a quien hace unos años no habríamos visto lanzar franquicias como 'Spider-Man' o 'God of War' en ordenadores) y, más adelante, también en Playstation. Sin duda, tiempos extraños para una economía de crisis y de rascar beneficio en cualquier sitio posible.

Microsoft publicará más en Playstation que en Xbox. Esto afirmaba desde su cuenta de X Ryan McCaffrey, editor de IGN, y que resume perfectamente la paradoja de la época que vivimos. De hecho, marcas significativas de Xbox, hasta ahora indisociables de la consola de Microsoft y PC, aparecerán en Playstation: 'Forza Horizon 4', 'Age of Empires', y también títulos recientes que, dado su origen (Bethesda, compañía propiedad de Microsoft), por lógica se pensaba que tenían posibilidades de permanecer en el ecosistema Xbox, como el último 'Indiana Jones'. Y aunque no han sido anunciados, todo hace pensar que juegos que ya parten con madera de multisistema, como ''South of Midnight', 'Avowed' y, quizás, 'Fable', acaben en Playstation.

Los logos es lo que se busca. En una entrevista con XboxEra, Phil Spencer concretó un detalle sobre su paso a otras consolas que no deja de ser una nimiedad, pero resulta tremendamente significativa: desde hace tiempo en los anuncios de sus juegos aparecen logos de otras plataformas en las que saldrán también los títulos. Spencer afirma que "creo que se trata simplemente de ser honestos y transparentes sobre dónde estarán disponibles los juegos. (...) Si un juego sale en Nintendo Switch, lo diremos. Si sale en PlayStation o en Steam, también. La gente debe saber en qué plataformas pueden encontrar nuestros juegos". La política de que ahora Xbox no son las máquinas, sino las pantallas, en su máxima expresión.

Todo llega al PC. Solo el fandom más cegado por la necesidad de tomar partido entre una de las consolas puede negar la obvia realidad de que la plataforma a la que ahora mismo llegan todos los lanzamientos es el PC. Steam, la tienda más popular para PC, hace esfuerzos muy notables por consolizar la experiencia de un juego, y máquinas como la Steam Deck son a la vez ordenadores portátiles para jugar, pero también consolas sin más complicaciones.

Cabecera | Microsoft

