Los mejores tráilers y anuncios del primer State of Play de PlayStation en 2025

Miércoles 12 de febrero de 2025. Arranca el primer State of Play del año y Sony ha desplegado su arsenal de novedades. Juegos para todos los gustos, tráilers que dejan con ganas de más y alguna que otra sorpresa. En Xataka hemos recopilado lo más interesante del evento para que, de un solo vistazo, te pongas al día con todo lo que acaba de anunciarse.

Directive 8020

Los tripulantes de la nave colonizadora Cassiopeia despegaron de la Tierra en un momento en el que el planeta agonizaba en busca de un lugar más próspero donde continuar con sus vidas. Pero un aterrizaje de emergencia les hará explorar un planeta desconocido que no estaba en sus planes. Como podemos ver en el vídeo, el terror no tardará en aparecer para convertir la misión en una auténtica pesadilla con cadáveres descomponiéndose flotando en gravedad y una amenaza latente alienígena. Llegará el 2 de octubre de este año.

Onimusha: Way of the Sword

La espada es el centro, la espada es el poder, la espada es el arma que produce baños de sangre en los crueles combates de Kioto. Ambientado en el período Edo, este juego nos lleva a un escenario envuelto en peligros, muchos de los cuales provienen del inframundo. Tal y como muestra el tráiler, nos tocará ponernos en la piel de un samurái para combatir a los malignos genma. Se espera que el juego no llegue este año, sino en 2026. Toca esperar para poder empuñar la espada y abrirnos camino en la ciudad japonesa.

Metal Gear Solid: Snake Eater

Es una de las franquicias más legendarias, y en este State of Play ha tenido su papel protagónico. La entrega ‘Metal Gear Solid: Snake Eater’ es un remake de ‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’. La mecánica de juego introducida en Metal ‘Gear Solid 3’ vuelve a estar presente en esta aventura que nos invita a descubrir el origen del icónico agente militar Snake. Como siempre, las explosiones y toneladas de municiones prometen ser parte de esta entrega cuya fecha de lanzamiento ha sido programada para el 28 de agosto de este año.

Hell Is Us

Rogue Factor está desarrollando este juego que tiene como eje la historia de un agente de paz de las Naciones Unidas que se aventura en un país devastado por la guerra para encontrar a su familia. El problema es que la región será un peligro. Literalmente, se encontrará con seres sobrenaturales que surgieron tras un evento conocido como “Calamidad”. Este juego llegará este año, específicamente el 4 de septiembre.

Lies of P - Overture (DLC)

No todo va de juegos puros y nuevos en el State of Play, también tenemos novedades de DLCs. En este caso, la historia de ‘Lies Of P’ continuará. Tocará seguir al misterioso guía que vimos en el tráiler, aprender de sus historias y descubrir una variedad de misterios. En verano podremos sumergirnos en esta nueva experiencia en nuestras consolas PlayStation.

Tides of Annihilation

El desarrollador chino Eclipse Glow Game nos propone un juego de acción que nos invita a movernos por las calles de Londres en medio de una estética de fantasía. Gwendolyn tendrá la capacidad de invocar a los Caballeros de la Mesa Redonda y desatar luchas contra antiguos caballeros y bestias malignas.

Borderlands 4

La última entrega del juego de disparos en primera persona mantiene la esencia de sus predecesores, pero traza un rumbo donde la experiencia del jugador está en un plano central. Esperamos ver un mundo sin pantallas de carga a medida que exploramos nuevas áreas, así como nuevos vehículos y herramientas. También podremos jugar tanto en solitario como en modo cooperativo. Y, finalmente, tenemos fecha de lanzamiento. Sabíamos que el juego llegaría en algún momento del año, y ahora sabemos que lo hará el 23 de septiembre.

Mindseye

Build A Rocket Boy tiene una historia interesante que contarnos. La inteligencia artificial y la codicia humana han llevado a la ciudad de Redrock al bordel del colapso. Un exsoldado llamado Jacob Diaz, equipado con un implante neuronal conocido como Mindseye, deberá dar con la empresa creadora del artefacto, pero tendrá que navegar entre combates y una variedad de obstáculos.

Saros

Parece que no hay nada capaz de detener a Arjun Devraj. Este poderoso Soltari Enforcer vive en una colonia perdida bajo un eclipse ominoso y se encuentra con todo tipo de escenarios aterradores en una misteriosa búsqueda. El título promete una buena dosis de entretenimiento que alimenta los sentidos. Llegará a nuestras consolas PlayStation 5 en 2026.

Hasta aquí todas las novedades del State of Play de febrero. Un evento con anuncios para todos los gustos, desde remakes esperados hasta nuevas propuestas cargadas de acción y terror. Ahora solo queda esperar a que estos títulos lleguen a nuestras manos y ver si cumplen con lo prometido.

Imágenes | PlayStation

En Xataka | Después de 34 años de saga, parecía imposible reinventar la rueda. 'Civilization VII' lo ha conseguido