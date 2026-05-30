Bares donde el algoritmo no entra: el auge de los 'listening bars' y lo que dice de nosotros

Hay una imagen que resume bien la década que acaba de terminar: un grupo de amigos en un bar, cada uno mirando su móvil, con música de fondo que nadie eligió y que nadie escucha. El algoritmo decidió por ellos. Nadie se quejó. Nadie se dio cuenta. Esa imagen, repetida millones de veces en bares de todo el mundo, es exactamente lo que los listening bars o hi-fi bars han venido a reventar.

En estos locales —que llevan años multiplicándose en Tokio, Londres, Nueva York, Los Ángeles, París, y que ya tienen dirección propia en Madrid y Barcelona— la música no es el fondo. Es el motivo. Nadie pone el móvil encima de la barra. La conversación baja de volumen cuando empieza un lado del disco. El dj —o el propio dueño del bar— elige cada canción con la misma deliberación con que un sumiller elige el vino. Y los altavoces, piezas de ingeniería que en algunos casos cuestan más que un coche, hacen el resto.

El fenómeno lleva años gestándose y en 2026 ya no puede llamarse emergente. Es un movimiento. Y como todos los movimientos culturales que merecen ese nombre, dice algo sobre el momento en que vivimos.

Pero antes de hablar del movimiento, conviene ser honesto sobre quiénes están detrás de él. Al menos en su versión occidental. Los millennials —esa generación nacida entre principios de los 80 y mediados de los 90— fueron los primeros en abrazar la cultura hipster con plena conciencia de que lo estaban haciendo: el café de especialidad cuando todos tomaban Nescafé, los bares de cócteles cuando la gente bebía cubatas, las ferias de discos como gesto irónico antes de volver a casa y poner Spotify. Fueron la generación que mató las discotecas como espacio cultural dominante y las sustituyó por bares de autor, festivales pequeños y directos íntimos.

Ahora, un poco más cansados, un poco más exigentes con su tiempo de ocio, quieren algo diferente. Quieren sentarse. Quieren escuchar. Y la Gen Z —que en teoría debería haber inventado lo siguiente— los está siguiendo como buena generación nostálgica. De hecho, según el informe de entretenimiento de Luminate, los oyentes de Gen Z tienen un 27% más de probabilidades de comprar discos de vinilo que el consumidor medio de música, a pesar de haber crecido en la era de Spotify. O quizás precisamente por eso: porque es la primera generación que no recuerda la música sin algoritmo, y el vinilo es la primera vez que eligen ellos.

La tendencia ya es tan transversal que ha alcanzado a las instituciones y al lujo. En 2025, como recoge el Smithsonian Magazine, Valentino abrió un pop-up de listening bar en su tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, y Virgin Hotels London inauguró su propia sala de escucha forrada de vinilos llamada Hidden Grooves. El propio Smithsonian Design Museum alberga desde ese año una sala de escucha construida por el ingeniero de audio Devon Turnbull. Cuando el museo más visitado de Washington y la casa italiana de alta costura hacen lo mismo, el ciclo hipster se ha cerrado. Ya no es underground. Y aun así, sigue siendo real.

Tokio, 1926: el bar donde se iba a escuchar, no a hablar

Para entender de dónde viene esto hay que viajar a Tokio. Año 1926. En el barrio de Shibuya, un hombre llamado Yanosuke Yamadera abre el Cafe Lion, un ongaku kissa —café musical— donde los clientes se sientan en sillas orientadas hacia dos altavoces gigantes y escuchan música clásica de la colección propia del local. No se habla por encima de la música. No se mira el reloj. La especialidad del local no son los cócteles: es la atención.

El local fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y reabrió en los años 50 con un interiorismo inspirado en el barroco europeo. Lleva así casi cien años. Los kissa japoneses —abreviatura de kissaten, café— se multiplicaron en la posguerra como espacios donde escuchar jazz occidental, aquellas importaciones americanas que llegaban con cuentagotas y que los japoneses trataban con una reverencia casi religiosa. El silencio era la norma. El sonido, el evento.

El concepto viajó despacio. Durante décadas fue casi exclusivamente japonés. Luego llegó el walkman, el iPod, Spotify, y la necesidad de esos espacios colectivos pareció evaporarse. La gente tenía su propio kissa en el bolsillo.

Pero algo se perdió por el camino. Y tardamos veinte años en darnos cuenta.

De Bangkok a Los Ángeles: el mismo disco, mil ciudades distintas

Hoy los listening bars son un fenómeno simultáneamente global y local. Cada ciudad los está reinventando a su manera, y el resultado es un mapa de la cultura urbana contemporánea que merece recorrerse despacio. En Londres, locales como Brilliant Corners y Spiritland llevan años mezclando comida, bebida y devoción audiófila, según documenta Tracks & Tales. En South London, JAZU tiene altavoces de cuerno de olmo y un subwoofer que también es caja de luz; el ingeniero que lo diseñó le contó a DJ Mag que ahora son los clubes comerciales los que le llaman pidiendo asesoría. Hace cinco años habría resultado impensable.

En Hamburgo, Roadbook documenta Trader Hi-Fi, con techo de lana acústica envuelta en corcho: días sociales, noches de escucha activa. En Los Ángeles, Resy constato una proliferación de locales en vecindarios muy distintos —desde Venice hasta Lincoln Heights— que sus dueños describen como respuesta a la "sed post-pandémica de terceros espacios". En Nueva York, Bar Orai en Midtown East tiene zonas de silencio donde entregarse a la escucha activa de A Tribe Called Quest junto a una selección de whiskies.

Cada ciudad lo interpreta a su manera. Lo que no cambia es la regla: el sonido va primero.

España lleva más años en esto de lo que cree

En España el fenómeno llegó antes de lo que se suele contar. Según recoge Artículo 14, los pioneros fueron Nica, en el hotel Casa Bonay de Barcelona, y Curtis Audiophile Café —que añadió tienda de discos y espacio de lectura—, ambos abiertos en 2018. Hoy la referencia barcelonesa es Oblicuo HI-FI, en Gràcia, con una propuesta que bebe de décadas de trabajo entre Londres, Milán y Shanghai y de un profundo amor por la cultura del jazz kissa japonés. Ya ha llevado su concepto a eventos en la Triennale de Milán y la Serpentine Gallery de Londres.

En Madrid, la historia de El Willy Hi-Fi Bar tiene algo de cuento fundacional: Luis y Santiago, dos amigos que llevaban años reuniéndose para escuchar vinilos en Miami, recorrieron el mundo buscando bares de alta fidelidad hasta decidir abrir el suyo propio. "Tras varias décadas de exceso, masificación y rapidez, la gente hoy en día está valorando más la calidad sobre la cantidad en todas las cosas", explican. "Al poner un vinilo, nos obligamos a disminuir un poco la velocidad, a tomarnos el tiempo poniendo la aguja en la grieta adecuada, y a escuchar. Nos obligamos a vivir en el momento".

Es sorprendente, añaden, "la cantidad de gente que hoy en día viaja buscando este tipo de lugares". El listening bar como destino turístico. El listening bar como forma de conocer una ciudad. Y debajo de todo eso, una pregunta sin responder: ¿por qué ahora?

¿Huyendo del algoritmo?

El auge de los listening bars no es una casualidad ni una moda pasajera. Es la convergencia de al menos cuatro crisis que llevan años acumulándose. La primera tiene que ver con lo que le hemos hecho a la música.

Hay una pregunta que nadie se hace cuando abre Spotify: ¿qué quiero escuchar hoy? El algoritmo ya lo sabe. O cree saberlo. Lo que en teoría es una ventaja —acceso instantáneo a más de 100 millones de canciones— ha producido un efecto paradójico: cuando todo está disponible, nada importa especialmente. Un ensayo publicado en Inspired by Beatz lo formula sin rodeos: "El streaming ha hecho la música emocionalmente sin valor. Cuando tienes 100 millones de canciones en el bolsillo, ninguna parece especial. El vinilo es lo contrario: lo buscas en una tienda, lo llevas a casa, lo escuchas de principio a fin, porque saltar una canción significa levantarte físicamente".

Los números confirman que algo ha cambiado de forma estructural: en 2025 el mercado del vinilo superó por primera vez en su historia los mil millones de dólares, cerrando 19 años consecutivos de crecimiento sin un solo año de caída. No es nostalgia. Es una declaración.

Y entonces llegó Ruby Black. Como explicamos en Xataka, esta cantante generada con inteligencia artificial por un sello llamado Silencio Capital encabezó durante semanas el primer puesto de los 50 más virales de Spotify en España. Baladas tipo soul, blandísimas, con ecos vocales de Rosalía. Letras de desamor y superación. Portadas generadas por IA. Un single nuevo cada jueves. Más de cien mil seguidores en Instagram. Ruby Black no existe.

Lo llamativo no es solo que una IA haya engañado al algoritmo. Es que el algoritmo llevaba años siendo diseñado para ese oyente exacto: alguien que escucha sin prestar atención, que no discrimina, que acepta lo que le ponen. La plataforma ya no compite con Apple Music. Compite con TikTok, YouTube, Netflix e Instagram. Su modelo es colonizar cada momento del día: música para ir al trabajo, podcast mientras trabajas, audiolibro antes de dormir. No es una plataforma de música. Es una red de captura de atención. Y para sostenerse, necesita canciones cada vez más cortas: el tiempo medio de los temas en el Billboard Hot 100 se ha reducido en 20 segundos respecto a hace cinco años. "La atención ha decrecido", reconoce el productor Mark Ralph, "y eso es potencialmente debido a que puedes cortar rápidamente y cambiar entre canciones si estás aburrido". El medio que supuestamente democratizó la música lleva años recortándola, simplificándola, vaciándola.

El listening bar es la respuesta exactamente opuesta: álbumes escuchados de principio a fin, en altavoces calibrados para cada frecuencia, por alguien que eligió ese disco específico para esa noche específica. Un humano, no un algoritmo. Una selección, no una predicción.

Nos han diseñado para escuchar sin prestar atención. Y nos hemos dado cuenta

La segunda crisis es más abstracta pero igual de real. El Centro Denny para el Capitalismo Democrático de Georgetown Law publicó un ensayo académico que va al núcleo del problema: el sistema digital contemporáneo trata el foco cognitivo como un recurso escaso que se extrae algorítmicamente y se monetiza. "Lo que está en juego no es simplemente el tiempo de pantalla, sino la capacidad para el razonamiento reflexivo y la autonomía cognitiva", escriben sus autores.

No es que estemos cansados de las pantallas. Es que las pantallas nos han cambiado la forma de prestar atención. Y lo estamos notando. El agotamiento no es una sensación subjetiva. Es un punto de inflexión documentado: el exceso de estímulos digitales, los contenidos constantes y la vida mediada por notificaciones generaron en 2025 lo que múltiples analistas culturales describen como una fatiga colectiva de la que 2026 está siendo la primera respuesta consciente. Un listening bar, en ese contexto, es casi un acto de desobediencia civil cognitiva. Un espacio donde la atención no se extrae, sino que se entrega voluntariamente. Donde nadie compite por capturarla. Donde el sonido es lo único que pide algo de ti.

La tercera crisis —y quizás la más profunda— es la de la soledad. Según detallamos en Xataka, la soledad no deseada afecta ya a uno de cada cinco españoles: según datos del Observatorio Soledades de la Fundación Once, en 2024 un 20% de los españoles reconoció sentirse solo, y al menos dos tercios aseguraban sentirse así desde hacía años. No es algo exclusivo de nuestro país, sino una tendencia global catalogada como problema prioritario de salud pública. El ex Cirujano General de Estados Unidos Vivek Murthy llegó a hablar de "epidemia nacional de soledad". Los jóvenes de entre 15 y 24 años, según Fortune, pasan un 70% menos de tiempo con amigos en persona que los de la misma edad en 2003. La Gen Z tiene el doble de probabilidades de sentirse sola que generaciones anteriores.

La conexión digital —esa que supuestamente lo iba a resolver todo— genera, paradójicamente, más aislamiento. Y en ese vacío cobra sentido lo que el sociólogo Ray Oldenburg llamó el "tercer lugar": ese espacio que no es ni la casa ni el trabajo, sino el intermedio donde se construye la vida social. Estamos ante una crisis urbana de sociabilidad: el café, el parque, la biblioteca, el bar de barrio. Su desaparición progresiva —por el encarecimiento de los alquileres, por el auge del consumo en casa, por la pandemia— tiene consecuencias medibles en la salud mental de las ciudades.

Los listening bars responden a eso con una solución elegante. Ofrecen el tercer espacio con una excusa de baja presión social. No hace falta hablar. No hace falta performar ni ser gracioso ni estar de humor. La música hace el trabajo de llenar el silencio y de crear el contexto compartido. Estás con gente. Nadie te exige nada. Es suficiente.

¿Otra cosa para la misma gente en los mismos barrios?

Todo lo anterior suena bien. Demasiado bien, quizás. Porque el listening bar también tiene una grieta, y conviene asomarse a ella.

Tracks & Tales lo plantea con honestidad: en Japón hay cientos de estos locales y simplemente se los considera otro tipo de espacio para amantes de la música, tan normal como una librería o un cine de barrio. "Nuestra esperanza es que en el resto del mundo continúen creciendo, establezcan comunidades y se conviertan en parte del tejido de las ciudades en las que encuentran hogar". Esa es la aspiración. La realidad, de momento, es diferente.

Basta con trazar el mapa: Bar Orai en Midtown East de Manhattan. El pop-up de Valentino en Madison Avenue. Oblicuo HI-FI en el Gràcia más gentrificado de Barcelona. El Willy en Madrid. Los cócteles de autor, los vinos naturales, los equipos de sonido que cuestan lo que un coche de gama media. La geografía de los listening bars es también una geografía de clase. Y nadie lo dice en voz alta.

Luego está el snobismo. Las columnas de opinión de Whitman Wire y The Hofstra Chronicle documentan algo que cualquiera que frecuente estos ambientes reconocerá: el gusto musical como moneda social, como herramienta de distinción y exclusión. "El elitismo en música puede hacerte sentir único, pero en realidad te hace insufrible", escribe la columnista de Whitman Wire. En un listening bar, ese elitismo tiene por fin un local propio, unos altavoces de referencia y una carta de vinos naturales.

Y está la paradoja de Gen Z: Latination documentó que muchos jóvenes compran vinilos de Taylor Swift como objetos de colección y luego escuchan el álbum en Spotify. El disco como fetiche. El listening bar como decorado. Como pose. Como la discoteca de los que dicen que no les gustan las discotecas, pero con mejor acústica y peor accesibilidad.

¿Tejido urbano o nicho de élite con buena acústica?

Hay dos futuros posibles para este fenómeno.

En el primero, el listening bar se democratiza. Se multiplica fuera de los barrios de clase creativa. Se hibrida con la hostelería de barrio —como ya ocurre en Los Ángeles, donde están apareciendo en vecindarios muy distintos—. Se convierte, como en Japón, en una tipología más de espacio urbano. El vinilo como la cerveza artesanal: caro al principio, parte del paisaje después.

En el segundo, sigue siendo un nicho de élite que envejece con su público, pierde la tensión cultural que lo hace interesante y acaba siendo un local temático más. Una pieza de museo del buen gusto millennial.

Lo más probable es que ocurran las dos cosas en paralelo, en distintos locales y distintas ciudades. Lo que sí parece claro es que el impulso detrás de todo esto —la necesidad de escuchar de verdad, de estar presente, de compartir algo sin pantallas de por medio— no va a desaparecer. Porque no nació de una moda. Nació de un agotamiento real. Como escriben desde In Sheep's Clothing, la publicación más rigurosa del mundo hi-fi: "Mientras el movimiento hi-fi puede parecer una tendencia, el cambio hacia la escucha analógica es de una importancia monumental".

Volvamos a aquella imagen del principio: el grupo de amigos en el bar, cada uno con el móvil, con música de fondo que nadie eligió. Y pongámosle al lado otra: un local en Gràcia, una noche de miércoles, diez personas sentadas alrededor de un sistema de sonido que vale más que el alquiler del local, escuchando el segundo lado de un disco que el dueño eligió para esta noche concreta y para ninguna otra.

No hay nada revolucionario en escuchar música. Los seres humanos llevan haciéndolo desde antes de tener escritura. Lo que es nuevo —lo que dice algo sobre este momento— es que escuchar música con atención se haya convertido en una actividad que necesita un espacio propio, un protocolo, casi un ritual, para poder ocurrir.

Que tengamos que pagar catorce euros por un Negroni y acordar tácitamente no mirar el móvil para poder, finalmente, escuchar.

Eso es lo que dice el listening bar sobre nosotros.

Imagen | Photo by Mohnish Landge on Unsplash

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