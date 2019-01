Los músicos se adaptan a los incentivos de Spotify: cada vez hay más canciones de menos de 3 minutos al cobrar por stream y no por tiempo

La atención de los humanos es menor que la de algunos peces y los smartphones tendrían parte de la responsabilidad. Pasamos menos tiempo disfrutando de cada cosa y al más mínimo cambio desvíamos nuestra atención. De manera paralela, las canciones han ido acortando su duración para adaptarse a los nuevos tiempos.

Según los datos del Billboard Hot 100, que reúne las mejores canciones de la semana, el tiempo medio de las canciones es 20 segundos menor que el de hace 5 años. Una reducción que coloca la media en 3 minutos y 30 segundos. Una situación que no estaría ligada estrechamente solo a los artistas y grupos musicales.

Spotify, Apple Music, Tidal y el resto de servicios de streaming son responsables del 75% de los beneficios de la industria musical. Es una cantidad importante y sirva para entender la influencia que tienen sobre los artistas.

¿Cómo funciona la remuneración de los artistas? Principalmente se paga por reproducción. Esto quiere decir que cada vez que clickamos en una canción, estamos dándole un pequeño incentivo al artista. Sin embargo este pago es independiente de la duración de la canción. Si la canción dura 10 minutos, se remunerará igual que una canción de 2 minutos. Un agravio comparativo ya que producir una canción más larga suele ser más complejo y laborioso, pero al pagarse igual se pierde el incentivo de crearla.

A través de Quartz vemos como la tendencia de la industria musical parece tender hacia acortar las canciones. Explorando los discos de Kendrick Lamar, Drake, Kanye West, Nicki Minaj o J Cole, han comprobado como los nuevos discos son entre un 11 y un 38% más cortos que sus primeros álbumes.

Es una tendencia que no solo afecta a grupos más comerciales, también a las canciones de artistas country como Eric Church o Jason Aldean. Otro estudio de la Universidad de Ohio State también ha encontrado que la duración de las canciones se ha reducido un 78% entre 1986 y 2015.

will be interesting to see how this tracks over time b/c there has never been this kind of financial incentive to make shorter songs. If you stream one artist for 15 minutes, that could be 4 songs, or 8. they get paid twice as much if it's 8, no?