Cuidado con el 'tipo HEPA': por qué entender estas siglas es la diferencia entre comprar un purificador de aire o un ventilador caro

A simple vista comprar un purificador de aire puede ser una tarea sencilla, pero en cuanto comenzamos a leer las especificaciones... podemos liarnos fácilmente, sobre todo con algunas de ellas como el tipo de filtro. Aquí hay que tener especial cuidado porque es posible que nos encontremos con filtros HEPA o con filtros de tipo HEPA, y no son lo mismo. De hecho, con cada uno de ellos tendremos una experiencia totalmente distinta.

Cómo funciona un filtro HEPA

HEPA (High Efficiency Particulate Air, o aire con partículas de alta eficiencia) es un estándar de calidad de los filtros, por lo que si lo vemos en un purificador podremos saber que cumple con rigurosas pruebas para garantizar una eficiencia para retener partículas como el polvo, el polen, el moho e incluso bacterias o virus.

Si nos ponemos un poquito más técnicos, las bacterias miden entre 0,5 y 5 micras mientras que los virus miden entre 0,02 y 0,3 micras. Los filtros HEPA han de ser capaces de retener al menos el 99,97% de las partículas que tengan un tamaño de 0,3 micras (tamaño de partícula más difícil de filtrar físicamente). Si no es capaz de esto, no es un filtro HEPA. No obstante, hay que tener cuidado porque aquí es donde entran en juego los filtros de tipo HEPA.

Qué es un filtro de tipo HEPA

Si vemos que un purificador cuenta con filtro de tipo HEPA, es posible que pensemos que cumple con el estándar que hemos comentado. Pero no es así, y pueden ser mucho menos eficientes.

La expresión "filtro de tipo HEPA" se suele utilizar como reclamo para algunos purificadores, generalmente económicos, aunque es más normal verlos en otros dispositivos como los robots aspirador. Estos filtros no son tan efectivos porque no se han testado con las pruebas a las que se someten los filtros HEPA, y es posible que ni siquiera cumplan con el estándar europeo que define las diferentes clases de filtros HEPA que podemos encontrar. ¿Pueden retener bacterias? Sí, pero no cuentan con la eficiencia certificada.

Cómo funcionan los purificadores

Los purificadores tienen una estructura bastante sencilla: en su interior hay un motor, un ventilador y una caja donde se encuentra el filtro. Su funcionamiento se resumen en que el motor hace que el ventilador se mueva para atraer las partículas y que se depositen en el filtro.

No obstante, cabe mencionar que el proceso de filtrado es más complejo.

Impacto inercial: afecta a las partículas grandes y pesadas que viajan a gran velocidad. Las partículas no pueden cambiar de dirección rápidamente, por lo que siguen recto hasta chocar con las fibras hasta quedarse adheridas.

Intercepción directa: algunas partículas medianas que siguen la corriente del aire pasan muy cerca de las fibras hasta entrar en contacto con ellas y quedarse adheridas, lo que se conoce como intercepción directa.

Difusión browniana: por el contrario, las partículas pequeñas no siguen la corriente de aire en línea recta, por lo que van chocando continuamente con las moléculas de gas del aire. Este movimiento aumenta la probabilidad de que la partícula acabe chocando contra una fibra para quedarse adherida.

Los filtros de tipo HEPA pueden retener ciertas partículas, pero no cuentan con una eficiencia certificada. No es que no sirvan para nada, sino que simplemente pueden no ser tan eficaces como los filtros HEPA.

Lo bueno y lo malo de ambas opciones, frente a frente

Filtros hepa filtros de tipo hepa LO BUENO 🟢 Son capaces de filtrar mejor las partículas de polvo, bacterias o virus. Suelen encontrarse en purificadores baratos, siendo interesantes para dispositivos cuya función de purificación sea secundaria. LO MALO 🔴 Se encuentran en purificadores más caros, por lo que están orientados a dispositivos cuya función de purificación sea la principal. Son menos eficientes que los filtros HEPA. Ideal para: Personas que busquen mejorar la calidad del aire de su hogar. Dispositivos económicos cuya función de purificación sea secundaria.

¿Qué purificador me compro entonces?

Llegados a este punto es posible que te hayas preguntado si merece o no la pena comprar un purificador con filtro de tipo HEPA, y lo cierto es que sí, aunque depende de lo que estemos buscando.

👉 Elige un purificador con filtro HEPA si: quieres retener partículas grandes y pequeñas para tener un hogar más limpio, desde polvo a virus y bacterias.

👉 Elige un purificador con filtro de tipo HEPA si: únicamente buscas retener partículas grandes como pelo de mascota, polvo o pelusas.

Modelos recomendados

Philips Serie 2200

El Philips Serie 2200 es un purificador de aire con filtro HEPA que tiene un formato bastante pequeño. Incorpora un sistema de tres capas compuesto por un prefiltro, un HEPA NanoProtect y carbón activo para capturar el 99,97% de las partículas de hasta 0,003 micras (3 nanómetros) a través de la tecnología NanoProtect, una tecnología que permite capturar partículas aún más pequeñas gracias a la electrocarga. Se puede controlar desde el móvil para programar rutinas y es capaz de capturar olores, bacterias, virus y partículas más grandes.

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Dyson Purifier Hot+Cool HP1

Los purificadores de Dyson son bastante conocidos por el formato que tienen muchos de sus modelos, como es el caso del Dyson Purifier Hot+Cool HP1. Este purificador con filtro HEPA es capaz de capturar partículas de hasta 0,1 micras gracias a su filtro H13 y también se puede controlar desde un smartphone. Además, también cuenta con función para calentar el aire en invierno o para enfriarlo en verano.

Si no te convence ninguno de estos dos modelos y quieres explorar otras opciones, puedes echarle un vistazo a nuestra guía de purificadores de aire.

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Imágenes | Philips, Dyson

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